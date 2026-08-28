Perú

‘Peperas’ roban 50 mil soles del departamento de un joven en Lince tras una noche de fiesta en Barranco

Dos mujeres sustrajeron laptops, cámaras, celulares, ropa y dinero tras dopar a un joven y su amigo en su vivienda. El caso fue denunciado por familiares de la víctima

'Peperas' roban 50 mil soles del departamento de un joven en Lince.
'Peperas' roban 50 mil soles del departamento de un joven en Lince.
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Un nuevo caso de robo bajo la modalidad de ‘peperas’ se reportó en el distrito de Lince, donde dos jóvenes fueron víctimas de un robo valorizado en S/50 mil en su propio departamento.

Todo ocurrió tras una noche de fiesta en Barranco, cuando el grupo conoció a dos mujeres en una discoteca y decidió continuar la celebración en casa de uno de ellos, ubicada en la cuadra 8 de la avenida César Vallejo.

“En este edificio es donde vivía uno de los jóvenes que había estado pasando una noche bonita, una noche de fiesta con su amigo y a eso de las cuatro de la mañana se encontró con dos chicas”, reveló una fuente a Panamericana Televisión.

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Tras juntarse, decidieron seguir la fiesta en el departamento de uno de los jóvenes. Las cámaras de seguridad captaron cómo, después de cinco horas, las mujeres salieron del edificio con laptops, cámaras, celulares y hasta ropa de las víctimas.

'Peperas' roban 50 mil soles del departamento de un joven en Lince.
'Peperas' roban 50 mil soles del departamento de un joven en Lince.

Cinco horas de vulnerabilidad y un botín millonario

Los hechos ocurrieron entre las seis de la mañana y la una de la tarde. Según las imágenes obtenidas del sistema de seguridad, los jóvenes ingresaron al edificio acompañados de las dos mujeres, portando botellas de agua y bebidas alcohólicas. Durante esas horas, los jóvenes fueron dopados y quedaron inconscientes, mientras las “peperas” aprovechaban para sustraer todos los objetos de valor.

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El familiar de una de las víctimas confirmó la magnitud del robo. “De cincuenta mil es la información que hemos tenido entre cámaras, celulares, laptops y demás cosas que se ve que ellas llevan, cargando, incluso ropa también se ve que tienen ahí y salen sigilosamente como Pedro por su casa”, comentó al referido medio.

Las mujeres, con gafas oscuras y mochilas grandes, intentaron ocultar sus rostros ante las cámaras al retirarse. Entre los objetos robados figuran billeteras, dispositivos electrónicos y prendas de vestir.

Alerta ciudadana y llamado a la prevención

El caso generó preocupación entre vecinos y autoridades, quienes advierten sobre la peligrosidad de este tipo de delitos. “Uno en una noche termina perdiendo todo, vean todo lo que ha perdido, justamente… y con suerte, porque ha podido perder la vida también. A veces estas pepas te pueden caer particularmente mal, te descompensas y te vas al otro mundo”, alertó una vecina.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ya inició las investigaciones para identificar y capturar a las responsables, quienes podrían estar involucradas en otros casos similares en la ciudad. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar el ingreso de personas desconocidas a sus viviendas y tomar medidas de seguridad durante encuentros nocturnos.

La modalidad de las “peperas” sigue vigente en distintas zonas de la capital, por lo que el caso de Lince se suma a la lista de advertencias para quienes buscan diversión sin considerar los riesgos asociados a la confianza en desconocidos.

Principales números de emergencia en Perú

  • 911: Número único de emergencias (integra Policía, Bomberos y SAMU en Lima y Callao).
  • 105: Policía Nacional del Perú (PNP) para robos, asaltos o seguridad ciudadana.
  • 116: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para incendios y rescates.
  • 106: Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para emergencias médicas.
  • 100: Línea 100 del MIMP para reportar casos de violencia familiar o abuso sexual.
  • 110: Policía de Carreteras.
  • 115: Defensa Civil.

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