Perú

Más de 65 mil docentes públicos se capacitan en habilidades digitales y socioemocionales: nueva etapa incluirá formación en IA

El programa gratuito Becas Docentes abrirá una tercera ruta sobre inteligencia artificial y premiará el desempeño académico con becas de maestría, participación en un summit internacional y equipos tecnológicos

Una mujer adulta de pie frente a una pantalla digital con gráficos de cerebro y robot. Detrás, una bandera de Perú. Estudiantes en pupitres con laptops en un aula
La inteligencia artificial empieza a ganar espacio en la educación, mientras crece el debate sobre su impacto en el aprendizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de 65 mil docentes de escuelas públicas de distintas regiones del país forman parte de un programa gratuito de capacitación que busca reforzar sus habilidades digitales y socioemocionales y que, en una nueva etapa, incorporará también contenidos vinculados con inteligencia artificial.

Durante la primera fase, los participantes pudieron acceder a rutas enfocadas en habilidades digitales y socioemocionales. Más de 15 mil culminaron al menos un curso y más de 4 mil completaron una ruta de aprendizaje, obteniendo una certificación universitaria.

Según información del programa, los conocimientos y herramientas adquiridos durante este proceso alcanzarían además a cerca de 150 mil estudiantes, a través del trabajo que los profesores realizan posteriormente en sus aulas.

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profesora con alumnos
El programa estima que cerca de 150 mil estudiantes se benefician indirectamente de los conocimientos adquiridos por sus docentes. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Inteligencia artificial se suma a la formación docente

La nueva etapa incorporará una tercera ruta enfocada en inteligencia artificial y un reto nacional que reconocerá el desempeño académico de los participantes con becas de maestría, acceso a un encuentro internacional de educación y equipos tecnológicos.

La iniciativa, denominada Becas Docentes, es desarrollada por Fundación Romero junto con el Ministerio de Educación (Minedu) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), y mantiene una modalidad virtual y gratuita para profesores de escuelas públicas.

Profesor en escuela
La formación continua busca que los profesores incorporen nuevas herramientas para responder a los cambios educativos y tecnológicos. - Crédito Andina/Eddy Ramos

El anuncio se realizó durante una ceremonia en el Centro de Convenciones de Lima, donde 400 docentes fueron reconocidos de manera simbólica por su participación en la primera etapa.

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“Los docentes que hoy vimos graduarse nos muestran que la vocación de educar también implica la voluntad de seguir creciendo, de actualizarse y de buscar nuevas herramientas para transformar la vida de sus estudiantes”, señaló Manuel Romero, presidente de Fundación Romero.

Una maestría para los docentes con mejor desempeño

La nueva edición incluirá también el Reto Becas Docentes, en el que participarán automáticamente los profesores que formen parte del programa.

Se habilitarán dos categorías: una para docentes que ya tienen una formación en curso y otra para quienes recién inician el proceso. En cada categoría se elegirá un ganador a nivel nacional, quien recibirá una beca del 100% para cursar una Maestría en Educación en la UPC, financiada por esa universidad y Fundación Romero.

Los docentes que ocupen el segundo y tercer lugar a nivel nacional obtendrán acceso a un summit educativo organizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. La participación incluirá pasajes y alojamiento.

También habrá reconocimientos a nivel regional. Los tres primeros lugares de cada una de las 26 regiones consideradas por el programa recibirán un kit digital compuesto por una laptop de al menos 8 GB, mouse y mochila.

Un grupo de personas en traje saluda con la mano al frente de un auditorio lleno de asistentes que lanzan birretes al aire
Representantes de la Fundación Romero y del Ministerio de Educación saludan junto a profesores en una ceremonia en el Centro de Convenciones de Lima.

¿Cómo se elegirá a los ganadores?

El reto estará vigente desde el 25 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2026. Para acceder a alguno de los premios, los participantes deberán completar durante ese periodo las tres rutas de aprendizaje: habilidades digitales, habilidades socioemocionales e inteligencia artificial.

El principal criterio será la mejor nota promedio simple obtenida entre las tres rutas. Como criterio adicional se considerará qué docente culminó primero todo el programa.

La nueva etapa también contempla un certificado de culminación avalado por el Ministerio de Educación, que se sumará a la certificación académica otorgada por la UPC.

maestra en clase
Los docentes que completen las tres rutas de aprendizaje podrán participar en un reto nacional que reconocerá su desempeño académico. - Crédito Andina/Norman Córdova

“En un contexto de cambio acelerado, la formación continua permite a docentes y directivos desarrollar competencias para las necesidades de estudiantes y sociedad”, señaló Felipe Berckemeyer, director de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la UPC.

Con la incorporación de la ruta de inteligencia artificial y el nuevo sistema de reconocimientos, el programa continuará ampliando su oferta de formación para docentes de escuelas públicas de distintas regiones del país.

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