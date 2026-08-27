Adolescente de 15 años fallece en Arequipa tras ser mordida por una araña en su vivienda de Chivay

Una adolescente de 15 años, identificada como Milagros C. V., falleció en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. Visuales IA

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Una adolescente de 15 años, identificada como Milagros C. V., falleció en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa luego de presentar complicaciones de salud tras una mordedura de araña ocurrida en su vivienda, ubicada en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma.

El incidente ocurrió la tarde del último domingo, cuando la menor recibió la mordedura en la zona del cuello. Según la información proporcionada por sus familiares, en las primeras horas no presentó síntomas que evidenciaran una complicación grave.

La situación cambió durante la madrugada del lunes, cuando su estado de salud empeoró. Ante ello, sus familiares la trasladaron al centro de salud de Chivay para recibir atención médica.

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Debido a la evolución de su cuadro, la adolescente fue derivada al Hospital Honorio Delgado Espinoza, en la ciudad de Arequipa. Ingresó al área de emergencia durante la madrugada del martes y recibió atención en la sala de trauma shock.

Adolescente presentó complicaciones en sus órganos

En el hospital de Arequipa, el estado de salud de la menor continuó con una evolución desfavorable. De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, presentó una afectación renal y otras complicaciones que comprometieron el funcionamiento de distintos órganos.

La adolescente permaneció bajo atención médica en el área de trauma shock. Pese a la asistencia recibida, falleció en dicho ambiente del Hospital Honorio Delgado Espinoza.

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El caso fue informado por Mariano de los Ángeles Choque, gerente regional de Salud, quien señaló que, según la familia, se trató de una mordedura atribuida a una araña casera.

Autoridades evalúan las causas de la complicación

Una araña grande se posa sobre la pared de azulejos blancos de una ducha, con una regadera metálica visible en primer plano y una botella de champú al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariano de los Ángeles Choque explicó que las reacciones frente a una mordedura de araña pueden variar entre las personas. En ese sentido, señaló que todavía se requiere conocer si la adolescente presentaba alguna otra condición médica que pudiera estar relacionada con la evolución de su estado.

“No todas las personas reacción igual frente a una mordedura de araña”, declaró el gerente regional de Salud al referirse a la respuesta que puede generar este tipo de incidente.

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La información disponible hasta el momento vincula el fallecimiento con las complicaciones posteriores a la mordedura, aunque las autoridades también consideran necesario determinar si existió otro cuadro médico asociado.

Minsa recomienda atención inmediata ante mordeduras

Expertos advierten sobre un error frecuente al limpiar que puede multiplicar la presencia de arañas sin que te des cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda acudir de inmediato a un establecimiento sanitario ante una sospecha de mordedura de araña, incluso cuando no existan molestias en los primeros momentos. La evaluación médica permite determinar el tratamiento correspondiente según cada caso.

La entidad también recomienda mantener la limpieza frecuente de los rincones oscuros de las viviendas, espacios donde pueden aparecer arañas caseras del tipo “Loxosceles laeta”.

El Minsa dirige esta recomendación a la población en general y, de manera particular, a las personas encargadas de las labores de limpieza del hogar. La indicación forma parte de las medidas preventivas frente a posibles mordeduras de estos arácnidos.

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En el caso ocurrido en Chivay, la menor no recibió atención médica durante las primeras horas debido a la ausencia inicial de síntomas graves. Posteriormente, su familia solicitó asistencia ante el deterioro de su estado de salud, primero en el establecimiento de Chivay y luego en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.