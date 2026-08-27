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“A Kevin Quevedo lo tenemos que cuidar, su talento no sobra”: la postura de Franco Navarro tras reconsideración en Alianza Lima

El gerente deportivo del club ‘íntimo’ dio detalles del retorno del extremo peruano a los planes del técnico Pablo Guede, indicando la medida que tomarán para recuperar su mejor versión

El gerente deportivo del club 'blanquiazul' habló del caso del extremo peruano tras las disculpas ofrecidas. (Video: Fútbol Satélite)
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El regreso de Kevin Quevedo a los planes del técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, se convirtió en uno de los temas más debatidos en las últimas semanas. Aunque el extremo peruano atravesó un momento difícil que lo apartó del primer equipo, recapacitó y, tras pedir disculpas tanto al entrenador argentino como a sus compañeros, buscará recuperar un lugar destacado en lo que resta del Torneo Clausura 2026.

Justamente, el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo explicó que el caso del atacante fue tratado con la seriedad que corresponde en el ámbito deportivo. “Kevin Quevedo tiene contrato con el club hasta el próximo año”, precisó en entrevista para el programa Fútbol Satélite, recordando que la situación fue abordada internamente, siguiendo los procedimientos habituales en este tipo de casos. Según el directivo, tanto el futbolista como el cuerpo técnico y la dirección deportiva participaron en las conversaciones para resolver el episodio.

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La reconsideración de Quevedo por parte del club no fue producto de una sanción disciplinaria, sino de un proceso de diálogo y reflexión entre las partes. “Lo que pasó con él fue un tema netamente deportivo, de un trato entre Kevin, el cuerpo técnico y nosotros como parte deportiva”, aclaró. El joven dirigente subrayó que se tomaron medidas internas correctivas y que “Pablo Guede lo declaró”, en referencia a la transparencia con la que se manejó el asunto.

El periodista Kevin Pacheco contó las razones por las cuales el DT argentino no contará con el extremo peruano en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

Desde la dirección deportiva, la visión sobre Kevin Quevedo ha cambiado a raíz de la actitud mostrada por el jugador. “Hoy en día el panorama de Kevin en el club ha cambiado gracias a Kevin, que nadie puede negar la calidad de jugador que es”, señaló Navarro Mandayo. El respaldo institucional se mantiene intacto: “A nosotros como jugador nos encanta, así que como club le damos todo el soporte y las herramientas para que él se desarrolle y sea el mejor deportista posible”.

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En cuanto a las posibilidades de que Quevedo vuelva a sumar minutos, la decisión recae exclusivamente en el desempeño del jugador y el criterio del entrenador. “¿Que juegue depende exclusivamente de él y de Pablo Guede? 100%”, puntualizó el gerente deportivo, quien también confirmó que “siempre entrenó con el plantel”. De este modo, Quevedo tendrá la oportunidad de demostrar su compromiso en cada sesión de trabajo y, si el técnico lo considera oportuno, regresar a la competencia oficial.

La postura de Alianza Lima tras la reconsideración a Kevin Quevedo

Dentro del grupo, Kevin Quevedo cuenta con el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico de Alianza Lima. “Kevin es un jugador muy querido dentro del plantel. Sus compañeros son los primeros que quieren que Kevin esté”, destacó Navarro Mandayo, quien hizo hincapié en que las dificultades personales pueden afectar a cualquier persona, y que el club está para acompañar y apoyar, no para tolerar indisciplinas. “No hubo ninguna indisciplina. Este ha sido un tema netamente en el plano deportivo, del trabajo del día a día”, aclaró.

Kevin Quevedo no ha cumplido con las expectativas del técnico Pablo Guede para jugar en Alianza Lima. - créditos: Alianza Lima
Kevin Quevedo volvió a los entrenamientos de Alianza Lima el martes 25 y buscará ser importante en el Torneo Clausura 2026. - créditos: Alianza Lima

Franco Navarro enfatizó que el entorno del club se ha volcado para respaldar al futbolista en este proceso. “A Kevin lo hemos arropado entre todos, compañeros, cuerpo técnico, la parte deportiva, el club en general”, sostuvo, admitiendo que “somos los primeros que quieren que le vaya bien porque es un activo del club, es un chico con potencial de selección”. Además, recordó que el jugador participó en la recta final de las Eliminatorias 2026.

Navarro Mandayo también alertó sobre la situación actual del fútbol peruano en cuanto a la disponibilidad de talentos. “Tenemos que darnos cuenta que hoy por hoy existe una carencia de jugadores y el talento de Quevedo no es que sobre. Entonces, es un jugador que lo tendríamos que cuidar todos”, manifestó.

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