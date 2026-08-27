Perú

Denuncian a trabajador de Son del Duke de agredir a su expareja en Chiclayo pese a orden de alejamiento

La víctima sostiene que el agresor, identificado como Michael Smith Tuñoque Pizarro, la interceptó en plena vía pública y la golpeó

Imágenes de una cámara de seguridad registran el violento ataque de un hombre contra su expareja en Chiclayo. La joven, que trabaja como mototaxista, es derribada y golpeada en el suelo hasta que valientes vecinos intervienen para rescatarla. | Video: ATV
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Una nueva denuncia de agresión física involucra a un integrante de una reconocida orquesta. Se trata de Michael Smith Tuñoque Pizarro, técnico de la orquesta Son del Duke en Chiclayo, quien ha sido acusado de violencia física y psicológica contra su expareja.

El incidente habría ocurrido a pesar de que la víctima cuenta con medidas de protección y una orden de alejamiento vigentes, según manifestó la denunciante.

Denuncian a técnico de Son del Duke por presunta agresión a su expareja pese a orden judicial
Denuncian a técnico de Son del Duke por presunta agresión a su expareja pese a orden judicial| Foto: ATV

Caso omiso a la orden judicial

De acuerdo con la información de ATV Noticias, Alondra relató que su expareja la interceptó cuando se encontraba trabajando como mototaxista. Todo los pasos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona.

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Michael Smith Tuñoque Pizarro, identificado como técnico y camarógrafo del grupo musical, fue señalado como el responsable de la agresión física ocurrida frente a varios testigos.

“No es la primera vez que me agrede; ya presenté una denuncia por maltrato físico y psicológico”. Además, detalló que el juzgado dictó medidas de protección y una orden de alejamiento, que no habrían impedido el acercamiento y la agresión reciente.

Según la versión de Alondra, ese día se encontraba realizando servicios de mototaxi. Tras estacionar el vehículo, fue abordada por su expareja, quien la habría golpeado en el rostro y derribado al suelo.

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“Me tira un puño cerrado en la cara, luego me empuja al piso y me exige las llaves de la moto”, manifestó. Relató que intentó defenderse con una piedra y que la intervención de transeúntes permitió detener la agresión.

La víctima explicó que el agresor no aceptó el fin de la relación y que la violencia persistió a pesar de los recursos judiciales en curso.

Acusan a integrante de Son del Duke de atacar a su expareja en Chiclayo | Foto: ATV
Acusan a integrante de Son del Duke de atacar a su expareja en Chiclayo | Foto: ATV

Implicaciones laborales

Michael Tuñoque trabaja como camarógrafo en la orquesta Son del Duke. Alondra afirmó que, tras un incidente anterior, se comunicó con Alex Duque, representante del grupo musical, para informarle de la situación. Según su testimonio, recibió el contacto de un abogado de la agrupación, a quien entregó las pruebas del ataque, incluyendo videos y testimonios de testigos.

Hasta el momento, la víctima asegura que no ha recibido ninguna respuesta por parte de la orquesta. Además de la agresión física, Alondra denunció que el presunto agresor le retiró la mototaxi, vehículo que utilizaba como sustento económico, y que tampoco cumple con la pensión alimenticia de su hija en común de dos años.

“Lo denuncié por alimentos desde que mi hija tenía cinco meses, pero hasta ahora no hay resolución”, expresó.

La agresión fue presenciada por varios vecinos, quienes intervinieron para auxiliar a la víctima y evitar que el presunto agresor continuara con el ataque. Alondra informó que, tras no obtener una respuesta institucional de la empresa para la que trabaja Tuñoque Pizarro, optó por realizar una denuncia pública con el objetivo de obtener justicia y protección para ella y su hija.

Asimismo, confirmó que recibe apoyo del Ministerio de la Mujer en el caso y espera que la orquesta pueda brindarle el respaldo correspondiente con la finalidad de que su menor cuenta con un pensión por derecho.

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