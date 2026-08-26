Perú

Municipalidad de Lima quiere recuperar el control de la ATU: Reggiardo pide que la entidad vuelva a la gestión municipal

La propuesta plantea revisar el actual modelo de gestión y las competencias transferidas a la ATU desde su creación en 2018

El alcalde cuestiona los resultados de la ATU frente a problemas como congestión, informalidad y desorden vehicular (Créditos: Panamericana TV)
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Las críticas al funcionamiento de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) volvieron al centro del debate luego de que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteara que la Municipalidad Metropolitana de Lima recupere las facultades para organizar y fiscalizar el transporte público en la capital. La propuesta busca modificar el actual esquema de gestión, vigente desde la creación de este organismo.

Durante una actividad oficial, el burgomaestre cuestionó los resultados alcanzados por la ATU y sostuvo que la comuna capitalina debería asumir nuevamente competencias relacionadas con el servicio urbano. Según explicó, la administración de este sector tendría que estar vinculada directamente con el gobierno local, debido a las responsabilidades que ya mantiene sobre las vías metropolitanas, los semáforos y determinadas acciones de fiscalización.

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Cuestionamientos a la gestión de la ATU

Ante las cámaras de Panamericana TV, Reggiardo consideró que la entidad no ha conseguido solucionar los principales problemas que afectan a los pasajeros. A su juicio, la congestión, informalidad y falta de orden continúan siendo parte del panorama cotidiano en distintos puntos de Lima, pese a los años transcurridos desde la puesta en marcha del organismo.

El alcalde cuestiona los resultados de la ATU frente a la congestión, informalidad y desorden vehicular - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.
El alcalde cuestiona los resultados de la ATU frente a la congestión, informalidad y desorden vehicular - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.

El alcalde también cuestionó que la ATU haya concentrado las competencias relacionadas con el transporte de Lima y Callao. Recordó que, antes de su creación, diferentes áreas de la Municipalidad Metropolitana estaban encargadas de administrar y supervisar componentes del sistema vial capitalino.

Entre esas dependencias figuraba Protransporte, institución que tenía bajo su responsabilidad la gestión del Metropolitano y los corredores complementarios. Con la implementación del nuevo modelo, esas funciones pasaron a formar parte de la estructura administrada por la Autoridad de Transporte Urbano.

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Una institución creada en 2018

La ATU fue creada en 2018 y comenzó sus operaciones al año siguiente con el objetivo de integrar y ordenar los servicios de movilidad urbana de Lima y Callao. Su establecimiento significó la transferencia de diversas competencias que anteriormente estaban distribuidas entre entidades municipales y otras dependencias vinculadas con el sector.

Desde entonces, el organismo asumió tareas relacionadas con la regulación, fiscalización y planificación del transporte urbano. Sin embargo, para el alcalde capitalino, la experiencia no habría producido los cambios esperados frente a problemas históricos como la informalidad, el incumplimiento de las normas y la congestión vehicular.

Reggiardo insistió en que la Municipalidad Metropolitana cuenta con responsabilidades que están estrechamente relacionadas con la circulación en la ciudad. Bajo esa perspectiva, consideró necesario evaluar un retorno de atribuciones para que la comuna pueda intervenir directamente en la organización del servicio.

Reggiardo sostiene que la comuna capitalina debería retomar funciones de organización y fiscalización del transporte urbano - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.
Reggiardo sostiene que la comuna capitalina debería retomar funciones de organización y fiscalización del transporte urbano - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.

Debate sobre el futuro del transporte

La iniciativa abre nuevamente la discusión sobre qué institución debería liderar la movilidad urbana en Lima y Callao. Cualquier modificación del modelo actual implicaría revisar las competencias que fueron transferidas a la ATU desde su creación y determinar qué funciones podrían regresar al ámbito municipal.

El planteamiento ocurre en un contexto marcado por las dificultades que enfrentan diariamente miles de usuarios para trasladarse por la capital. La informalidad, las rutas congestionadas y las deficiencias en determinados servicios mantienen al transporte como uno de los principales desafíos de la ciudad.

La propuesta de Reggiardo apunta, finalmente, a que el gobierno local vuelva a tener un papel central en este sector. Mientras se debate la viabilidad de ese cambio, los ciudadanos continúan demandando un sistema integrado, seguro, eficiente y de calidad que permita reducir el desorden y mejorar sus desplazamientos.

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