Felipe Chávez con destino establecido: preparado para incorporarse al histórico Magdeburgo de la 2. Bundesliga

Felipe Chávez se marcha cedido al FC Magdeburg. - Crédito: Sky Sport

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Felipe Chávez conoce su nuevo paradero. El peruano, de 19 años, seguirá su prometedora carrera en el país teutón, pero lo hará en la 2. Bundesliga con la camiseta del FC Magdeburgo, club emblemático de la desaparecida Alemania Democrática (RDA). El FC Bayern aprobó la negociación bajo la fórmula de una cesión.

Desde que en Säbener Straße se decidió zanjar el futuro de ‘Pippo’ con una salida temporal, una cantidad importante de clubes del ‘Viejo Continente’ —en su mayoría de Alemania— se habían interesado por el futbolista sudamericano mediante sondeos, aunque ningún acercamiento acabó por convencer al Bayern Múnich.

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Felipe Chávez permanecerá un periodo en el FCM. - Crédito: @Newsy_Sportu

Sin embargo, la insistencia del 1. FC Magdeburg hizo demasiado ruido en Baviera y convenció a las autoridades para abrir los canales de diálogo. Esa postura dio pie a que se establecieran constantes charlas para perfilar una operación por Chávez. El acuerdo definitivo llegó este martes (25.08.2026) luego de que todas las partes involucradas se mostrasen de acuerdo, según ha reportado Sky Sport.

Con la operación apalabrada, tan solo hace falta que el joven valor de la selección peruana firme el documento que lo vincule con el club de la Segunda División de Alemania por una temporada en calidad de préstamo, aunque con la posibilidad de una opción de compra siempre y cuando ofrezca un rendimiento sobresaliente en su primera experiencia.

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Está previsto que, al día siguiente, ‘Pippo’ llegue al centro de rendimiento del Magdeburg, presumiblemente acompañado por su representante Fabián Chávez, para que cumpla con los exámenes médicos de rigor, realice la firma de su contrato y cumpla con una sesión fotográfica para los canales oficiales de la institución alemana.

Antes de que el FCM amarrase al centrocampista de perfil ofensivo, el Estrela Amadora (POR) siguió muy de cerca la situación, aunque no se atrevió a presentar una propuesta formal.

'Pippo' Chávez se alista para un nuevo desafío con el 1. FC Magdeburg. - Crédito: Difusión

Magdeburgo, histórico en reconstrucción

Aunque la historia del fútbol alemán se encuentre plagado de equipos pomposos y dominantes, existen otros con una rica historia como el 1.FC Magdeburgo, que décadas atrás ocupaba las primeras planas por ser una institución fuerte que se codeaba con los mejores en la desaparecida DDR-Oberliga, en cuyo circuito albergó a todos los clubes del este.

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Por aquel entonces, el FCM era un claro animador del certamen de la República Democrática de Alemania (RDA) y supo ganar tres títulos locales más otros siete correspondientes a la copa nacional. El recorrido de la entidad, sin embargo, tomó otro rumbo con la caída del Muro de Berlín (1989) y la reunificación alemana.

Entrado al nuevo milenio, el Magdeburgo presentó serias dificultades para medirse contra oponentes. Recién en el periodo 2018/19 emerge en la 2. Bundesliga tras coronarse campeón de la 3. Bundesliga, lo que le dio derecho a participar en la categoría de plata, aunque su andadura duró solo un curso y regresó a su certamen de origen.

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A partir de entonces, ‘Der Club’ demostró una marcada irregularidad en sus siguientes ediciones ligueras. No obstante, hubo un cambio radical para la temporada 2022-2023 al ascender nuevamente a la Segunda División y desde ahí se ha mantenido firme, pero con un desenvolvimiento que ha rozado la franja de descenso.

FC Magdeburg fue uno de los cinco mejores clubes del fútbol de Alemania Oriental. - Crédito: AFP

Actualmente, el 1. FC Magdeburg quiere demostrar un nuevo rostro y se ha propuesto luchar por un espacio en la zona noble de la 2. Bundesliga. De momento su arranque ha sido vacilante: encajó una goleada 1-6 a manos del Eintracht Braunschweig y se recuperó con una goleada de visita 3-0 sobre VfL Osnabruck.

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En su último test, válido por el estreno de la DFB Pokal, aplastó sin contemplaciones al Bahlinger y accedió a la siguiente instancia del campeonato paralelo en Alemania.