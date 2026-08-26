Tacna sufre daños por ráfagas y lluvias: la DANA Bertha y El Niño complican el panorama climático en el sur peruano

Una transmisión de noticias informa sobre el impacto del clima extremo en Perú. El video muestra daños por fuertes vientos en Tacna, incluyendo estructuras y árboles caídos. Se presenta la 'Dana Bertha', un sistema que generará lluvias, nieve y vientos en la sierra centro y sur, según un experto de SENAMHI que analiza mapas meteorológicos y pronostica estabilidad después del día 26.

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Las ráfagas de viento que golpean la región de Tacna han provocado viviendas y estructuras dañadas, árboles y cables caídos y vías bloqueadas, en un episodio que marca el inicio de una fase de inestabilidad climática en el sur del Perú. El fenómeno coincide con la llegada de la DANA Bertha, un sistema que, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), modificará el tiempo en la sierra centro y sur durante los próximos días.

En distintos puntos de Tacna, los daños ya son visibles. En Viñani, galpones sufrieron afectaciones por la fuerza del viento. En Ite, se desprendieron calaminas de techos, mientras que en Vilavila, la caída de árboles sobre la pista complicó la circulación. Además, varias viviendas resultaron dañadas; una de ellas perdió el techo y se reportó la caída de cables eléctricos, lo que incidió tanto en el tránsito como en los servicios básicos en las zonas afectadas.

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La DANA Bertha modifica las condiciones meteorológicas en distintas zonas de la sierra peruana durante los próximos días. Composición: Infobae

Fuertes vientos y daños en infraestructuras

El impacto del temporal no se limitó solo a estructuras. Las autoridades regionales informaron sobre vías bloqueadas y la interrupción del suministro eléctrico en algunos sectores. Los equipos de emergencia desplegaron operativos para restablecer el tránsito y garantizar la seguridad de los habitantes, mientras se evaluaba el alcance de los daños en viviendas y equipamientos públicos.

Según el Senamhi, la DANA Bertha influirá directamente en las condiciones meteorológicas del país hasta al menos el 26 de agosto. El organismo explicó que este sistema generará precipitaciones líquidas y sólidas, acompañadas de fuertes vientos, especialmente en áreas de la sierra central y sur.

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La DANA Aníbal continuará influyendo en el sur del Perú hasta el 19 de agosto o las primeras horas del 20. Composición: Infobae

Perspectivas del Senamhi y efectos previstos

La entidad advirtió que la intensidad y la trayectoria de la DANA pueden variar, de modo que sus efectos no serán iguales a los generados por la DANA Aníbal la semana anterior. Un especialista del Senamhi indicó que una de las características de estos sistemas es la tendencia a intensificar tanto las lluvias como las ráfagas de viento durante su aproximación al territorio peruano.

El mismo experto detalló que, tras cruzar la cordillera, suele instalarse un periodo de mayor estabilidad y sequedad. Según las proyecciones oficiales, esas condiciones más estables podrían imponerse a partir del 26 de agosto. Hasta entonces, las previsiones incluyen lluvias, nieve, granizo y aguanieve en las zonas andinas del centro y sur del país.

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“Durante la aproximación de la DANA, se espera un aumento de la velocidad del viento y la frecuencia de precipitaciones en sus diferentes formas”, señaló el especialista, citado por la entidad meteorológica. Este fenómeno afecta principalmente a regiones elevadas, donde la combinación de lluvias y temperaturas bajas puede derivar en acumulaciones de nieve y granizo.

Cambios en la temperatura y brillo solar

Aunque el sur del país es la zona más castigada, la costa central también experimentó alteraciones. Según los reportes del Senamhi, la DANA favoreció la presencia de brillo solar y un aumento de las temperaturas en esa franja geográfica, una reacción que responde a la dinámica atmosférica generada por el sistema.

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La multiplicidad de fenómenos climáticos en el año ha dejado huellas en distintas áreas del territorio. A la inestabilidad propia de las DANA se suman los efectos residuales de otros eventos, lo que obliga a las autoridades a mantener la vigilancia sobre los sectores más vulnerables y a reiterar las recomendaciones para la población.

“La variabilidad de estos sistemas hace necesario un monitoreo constante y la actualización de las alertas”, advirtió un vocero del Senamhi. El organismo reiteró que las condiciones podrían variar en lapsos cortos y aconsejó a los habitantes de la sierra central y sur tomar precauciones ante posibles precipitaciones intensas y rachas de viento superiores a lo habitual.

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La temperatura del agua en el litoral peruano alcanzó valores de hasta 7 °C por encima de lo normal durante las últimas semanas. (Colin McCarthy)

Erosión y deterioro en Huachipa

Mientras tanto, en Huachipa, la erosión del río originó un escenario de riesgo adicional. El avance del agua desgastó el terreno sobre el que se apoyan varias viviendas, dejando estructuras suspendidas sobre la ribera. La situación expone balcones y partes de casas que han perdido el sustento en la superficie inferior, creando imágenes de peligro inminente para quienes residen en la zona.

La degradación de la ribera fue identificada como un problema pendiente, en especial ante la cercanía del fenómeno de El Niño. La pérdida progresiva de terreno coloca a las viviendas en situación de vulnerabilidad, mientras el río sigue horadando la base y deja expuesta la infraestructura.

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Autoridades locales advirtieron que el deterioro de la ribera no solo pone en riesgo las viviendas, sino que representa una amenaza para la integridad de los habitantes debido al inminente colapso de estructuras. Las imágenes de casas en equilibrio precario sobre el vacío han despertado preocupación entre los residentes y las organizaciones civiles.

Parque de las Leyendas sede Huachipa. Foto: MML

El contexto: fenómenos múltiples y vigilancia reforzada

El episodio actual se desarrolla en un contexto marcado por la coexistencia de varios fenómenos meteorológicos. La confluencia de sistemas como la DANA Bertha y la inminencia de El Niño mantiene a las autoridades en estado de alerta. El Senamhi recomendó mantener la atención a los boletines oficiales y acatar las medidas de prevención para reducir riesgos.

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Mientras persista la inestabilidad, los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas más afectadas, con prioridad en la restitución de servicios y la atención a viviendas dañadas. La expectativa es que, tras el paso de la DANA, el clima tienda a estabilizarse y disminuyan tanto las precipitaciones como los vientos intensos en la región sur y centro del Perú.