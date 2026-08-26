Perú

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 26 de agosto de 2026

El valor del gasohol y el diésel cambia entre distritos y provincias, y el acceso a plataformas digitales permite comparar los precios de manera rápida y eficiente

Una mano sostiene un teléfono con la pantalla de Facilito de Osinergmin frente a cuatro surtidores de combustible de una estación de servicio.
Un teléfono móvil despliega la aplicación Facilito de Osinergmin para consultar precios frente a los surtidores de una estación de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El precio de la gasolina en Perú presenta variaciones marcadas según la región, el tipo de combustible y la estación de servicio, con valores que este mes se ubican entre 18,69 y 21,49 soles por galón para el gasohol regular en Lima y provincias, según datos oficiales. La actualización diaria de tarifas refleja la influencia directa del mercado internacional del petróleo y la política fiscal local sobre los costos en los grifos del país.

Durante la última semana de agosto, los precios reportados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) muestran diferencias importantes entre distritos de la capital y ciudades del interior. En distritos como San Juan de Lurigancho, el gasohol regular inicia en S/ 18,69, mientras que en Villa El Salvador parte de S/ 18,29 y el gasohol premium llega a S/ 19,29. En Los Olivos, el regular alcanza S/ 18,70 y en San Miguel, el premium se ubica en S/ 20,89. El diésel, por su parte, registra precios de hasta S/ 23,29 en el Rímac y S/ 21,99 en Carabayllo.

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En regiones fuera de Lima, los valores también muestran dispersión: Cusco reporta gasohol regular entre S/ 20,87 y S/ 21,99, mientras que en Ica el valor inicial es S/ 18,99 y en Lambayeque el gasohol premium llega a S/ 18,99. Para el diésel, en Tacna se marca un precio de S/ 24,27. Estas cifras ilustran la diferencia geográfica y la importancia de consultar fuentes oficiales antes de cargar combustible.

Ejemplos recientes de precios en Lima y otras regiones

El monitoreo de precios muestra la siguiente dispersión según distritos de Lima y ciudades del interior:

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 18,49
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,29; gasohol premium en S/ 19,29
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 18,70
  • San Miguel: gasohol premium en S/ 20,89
  • Rímac: diésel en S/ 20,39
  • Comas: diésel en S/ 22,59
  • Carabayllo: diésel en S/ 21,99

En provincias:

  • Cusco: gasohol regular de S/ 19,99 a S/ 21,99
  • Ica: gasohol regular desde S/ 18,89
  • Lambayeque: gasohol premium en S/ 20,50
  • Tacna: diésel en S/ 24,27
Cuatro mangueras de combustible de colores azul, verde, rojo y turquesa junto a los logos de Osinergmin y Facilito.
Una estación de servicio en Perú exhibe surtidores de distintos combustibles con los logotipos oficiales de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que determinan el precio

La determinación del precio de la gasolina en Perú responde a una cadena de variables, donde el componente más determinante es la cotización internacional del petróleo crudo. Las fluctuaciones globales influyen directamente en los valores locales, impulsadas por la oferta, la demanda y la estabilidad en las zonas productoras. Un alza en el precio del crudo suele verse reflejada en incrementos inmediatos en las estaciones peruanas.

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Además, los impuestos y aranceles nacionales forman una parte considerable del costo final. El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) se aplican sobre todos los combustibles y afectan el monto que pagan los consumidores. Estos gravámenes pueden modificarse por decisiones de política fiscal, sumando incertidumbre al escenario de costos.

El transporte y la distribución constituyen otro elemento que incide en el precio. La geografía peruana, caracterizada por la dispersión de localidades y la distancia entre puertos, refinerías y puntos de venta, exige una logística compleja. Según Osinergmin, esta estructura genera que los valores varíen considerablemente entre ciudades y regiones. Finalmente, los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio también influyen, determinados por la competencia y los costos operativos de cada empresa.

Una mano opera una computadora portátil que muestra un mapa con marcadores rojos y verdes junto a un folleto y una taza sobre una mesa.
Una persona consulta la plataforma Facilito en una computadora portátil para comparar los precios de combustible en las estaciones de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas estatales y subsidios recientes

El impacto de las fluctuaciones en el precio de la gasolina afecta directamente a sectores como el transporte, la logística y la economía de las familias. Frente a incrementos sostenidos y presiones sociales, el Gobierno de Perú anunció en agosto de 2026 la aplicación de subsidios temporales a los combustibles. Esta decisión busca mitigar el efecto de los aumentos internacionales y evitar conflictos, en especial entre transportistas de carga y pasajeros.

La medida estatal implica una reducción de entre el 15% y el 20% en el precio de los combustibles para sectores priorizados, con una vigencia inicial de tres meses. Las autoridades señalaron que el objetivo es contener los costos operativos y asegurar la continuidad de los servicios esenciales. Especialistas en finanzas públicas advierten la necesidad de acompañar estos subsidios con reformas estructurales, para evitar presiones fiscales a largo plazo.

Facilito: la plataforma clave para comparar precios de combustibles

Facilito, desarrollada por Osinergmin, se ha convertido en una herramienta fundamental para los consumidores peruanos que buscan comparar precios y optimizar su gasto en combustibles. Esta plataforma permite acceder a una base de datos actualizada, consultar los valores de gasolina, diésel, GLP y GNV en tiempo real y ubicar las estaciones más convenientes.

Para quienes recién conocen la plataforma o no están familiarizados con herramientas digitales, el uso de Facilito es sencillo y de acceso gratuito. Su interfaz intuitiva y el respaldo institucional la posicionan como la principal referencia para decisiones informadas al momento de abastecer combustible.

Una mano opera una computadora portátil que muestra un mapa con marcadores rojos y verdes junto a un folleto y una taza sobre una mesa.
Una persona consulta la plataforma Facilito en una computadora portátil para comparar los precios de combustible en las estaciones de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar Facilito: guía práctica para nuevos usuarios

  • Ingresar a Facilito desde un navegador web en la página oficial o descargar la aplicación gratuita para celulares iOS y Android en las tiendas oficiales.
  • Seleccionar la opción de consulta de precios de combustibles, disponible en la página principal o en el menú de la aplicación.
  • Indicar la ubicación, permitiendo la geolocalización o escribiendo manualmente el distrito, para visualizar las estaciones cercanas.
  • Consultar la lista actualizada de precios por tipo de combustible: gasolina, diésel, GLP y GNV.
  • Filtrar los resultados según el precio más bajo, la distancia o el tipo de estación de servicio.
  • Identificar la gasolinera más conveniente de acuerdo con la necesidad individual (precio, cercanía, servicios adicionales).
  • Revisar la fecha y hora de la última actualización reportada por los operadores para asegurar la vigencia de la información.

Facilito también proporciona detalles sobre el punto de venta, horarios de atención y servicios disponibles en cada estación.

Mapa tridimensional de Perú con íconos de estaciones de servicio y etiquetas de precios. Una lupa, una pluma y el logo de Osinergmin en la mesa.
El mapa conceptual de Perú muestra la dispersión de precios de combustibles por regiones, utilizando íconos de estaciones de servicio y etiquetas numéricas, con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos útiles para aprovechar Facilito al máximo

  • Verificar los precios diariamente, ya que pueden modificarse por variaciones internacionales y ajustes de mercado.
  • Comparar valores entre diferentes estaciones para identificar opciones más económicas.
  • Considerar desplazamientos a estaciones con precios bajos siempre que la diferencia compense el costo del trayecto.
  • Utilizar la función de geolocalización para encontrar las estaciones más cercanas y convenientes.
  • Revisar las valoraciones y comentarios de otros usuarios sobre las estaciones para tomar decisiones mejor informadas.

Perspectivas y retos del mercado de combustibles en Perú

El mercado de combustibles en Perú mantiene una dinámica sujeta a la volatilidad internacional y la política interna. El precio de la gasolina continuará dependiendo del comportamiento del mercado petrolero global, la política fiscal, la capacidad logística nacional y la competencia entre estaciones.

Las medidas estatales, como los subsidios temporales, buscan amortiguar los efectos negativos en la economía local, aunque la sostenibilidad de estos apoyos se encuentra bajo debate entre los especialistas. El acceso a información confiable, como la que ofrece Facilito, permite a los consumidores tomar decisiones con mayor autonomía ante un entorno cambiante.

Primer plano de un surtidor de combustible con precios digitales y billetes peruanos sobre él. Se ve el logo de Osinergmin y autos en fila al fondo.
Una estación de servicio en Lima, Perú, muestra precios elevados de combustible en sus surtidores digitales, con billetes peruanos y el logo de Osinergmin en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transparencia en la actualización de datos y la facilidad de acceso a herramientas digitales se posicionan como elementos clave en la protección de los intereses del usuario final. En un contexto de precios variables y demanda sostenida, el aprovechamiento de plataformas como Facilito y la consulta permanente de fuentes oficiales resultan fundamentales para optimizar el gasto en combustibles y adaptarse a las condiciones del mercado.

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