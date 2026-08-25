Mauro Cantoro ve a Piero Quispe como titular en Universitario de Héctor Cúper: “Terminará jugando en tres o cuatro partidos”

Antes de que Cúper lo confirme en la pizarra, Cantoro ya lo vio en la cancha. El trato que los compañeros le dispensan al volante y el patrón de los cambios en los últimos encuentros fueron suficientes para que el 'Toro' se adelantara al técnico argentino. (Universitario de Deportes)

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Mauro Cantoro no dejó margen para la duda. El exfutbolista de Universitario de Deportes tomó la palabra en el programa Desmarcados, del canal de YouTube Denganche, y fue directo al evaluar el presente de Piero Quispe desde su retorno al cuadro crema: el mediocampista nacional tiene el once titular al alcance de la mano, y solo es cuestión de fechas para que Héctor Cúper lo incluya desde el pitazo inicial.

El ‘Toro’, como se lo conoce en el ambiente futbolístico peruano, fue más allá y señaló que la incorporación definitiva del ‘Príncipe Inca’ al equipo de arranque podría tener un costo directo para Jairo Concha, el volante que hasta ahora ha cedido su lugar cada vez que Quispe ha ingresado desde el banco.

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El respaldo del ‘Toro’ a Quispe

Mauro Cantoro respaldó el presente de Piero Quispe en Universitario y aseguró que el volante terminará ganándose un lugar en el once titular de Héctor Cúper tras sus primeras actuaciones. (Universitario de Deportes)

El argumento de Cantoro no fue solo intuitivo. El exjugador crema observó un detalle concreto durante los partidos: los compañeros de Quispe le buscan el balón con naturalidad, sin dudar, lo cual —a su criterio— refleja la confianza que el plantel deposita en él. Ese vínculo con sus pares, según el analista, es una señal que anticipa lo que vendrá en términos de protagonismo.

“Piero Quispe en este equipo va a terminar jugando, al siguiente o en 3-4 partidos. Los jugadores se la daban”, afirmó Cantoro en el espacio de análisis. La frase, breve y contundente, sintetiza su lectura sobre el proceso de adaptación del volante de 25 años, quien llegó como uno de los refuerzos más esperados del club para esta segunda mitad de la temporada y firmó contrato hasta finales de 2027.

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Quispe, por su parte, ya había marcado el tono desde su reestreno. Tras el triunfo por 3-2 ante FC Cajamarca —su primera actuación desde el regreso— declaró: “Vine con el propósito de, primero ponerme bien físicamente, y a seguir entrenando para estar en mi mejor versión”. El propio técnico Cúper le había pedido, antes de su ingreso, que mantuviera su esencia: pedir la pelota, asumir protagonismo y colaborar con el equipo. El volante cumplió con esa consigna y el resultado fue positivo.

Concha en la cuerda floja, Quiroz en alza

La posible titularidad de Piero Quispe abre una disputa en el mediocampo de Universitario. Mauro Cantoro señaló a Jairo Concha como el principal candidato a perder su lugar ante el regreso del volante. (Universitario de Deportes)

El análisis de Cantoro no se limitó al elogio. El exdelantero identificó también el patrón que podría definir la competencia interna en el mediocampo crema. En ambas ocasiones en que Quispe ingresó —ante FC Cajamarca y ante Los Chankas, dos victorias para el equipo merengue—, el jugador que abandonó el campo fue Jairo Concha. Esa recurrencia, para el ‘Toro’, no es casualidad.

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“Un indicador de por quién va a jugar puede ser que el cambio siempre es él por Jairo Concha. Cúper le puede estar dando más confianza a Adrián Quiroz”, explicó Cantoro. La lectura implica que el técnico argentino podría estar construyendo una línea media con Quispe y Quiroz como ejes, en detrimento del exjugador de Alianza Lima, quien quedaría relegado al rol de alternativa desde el banco.

La situación de Concha contrasta con la del propio Quiroz, cuyo protagonismo en el esquema de Cúper parece consolidarse semana a semana. Según la visión de Cantoro, el entrenador argentino habría encontrado en Quiroz una pieza de mayor confianza para sostener la dinámica del mediocampo, lo que abre la puerta para que Quispe ocupe el lugar que Concha viene teniendo como titular.

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Dos partidos, dos victorias y un objetivo claro

Universitario comenzó el Clausura con resultados positivos y la llegada de Piero Quispe suma una nueva alternativa para pelear por el título. El volante apunta a convertirse en pieza clave del equipo. (Universitario de Deportes)

El contexto en el que se produce este debate interno es favorable para Universitario. El conjunto crema acumula resultados positivos en el Torneo Clausura 2026 y se mantiene en la pelea por el liderato, en una zona alta muy comprimida donde Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal también acumulan puntos. En ese marco, la llegada de Quispe fue pensada como un refuerzo de jerarquía para la recta final de la temporada.

El propio volante lo expresó con claridad tras su debut: “Tenemos un gran grupo, tenemos equipo para el objetivo: primero campeonar el Clausura y después el campeonato. Vamos partido a partido, es largo y es difícil”. La ambición colectiva está trazada, y el análisis de Cantoro sugiere que Quispe tendrá un papel central en esa búsqueda. El cronómetro corre y, según el ‘Toro’, la titularidad del ‘Príncipe Inca’ es solo cuestión de partidos.

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