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Omar Courtz confirma show en Lima con su gira mundial

El artista puertorriqueño llevará su exitoso álbum a Arena 1, donde presentará un espectáculo que reunirá a miles de seguidores de la música urbana en una de las fechas más esperadas del año

Por Si Mañana No Estoy Tour 2026 (Instagram/@omarcourtz)
Por Si Mañana No Estoy Tour 2026 (Instagram/@omarcourtz)
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El artista puertorriqueño Omar Courtz confirmó su primer show en Lima, programado para el sábado 28 de noviembre en Arena 1, en el distrito de San Miguel. El concierto forma parte de la gira mundial Por Si Mañana No Estoy World Tour y promete una experiencia que reunirá a miles de seguidores del reggaetón y de la nueva ola urbana. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster con preventa exclusiva desde el 26 de agosto.

El anuncio llega en un momento clave para Omar Courtz, quien atraviesa una etapa de gran proyección internacional tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, “Por si mañana no estoy”. Según reportes de Infobae, el disco ha superado los 1.000 millones de reproducciones y se ha instalado entre los primeros puestos de Spotify a nivel global. El éxito de esta producción ha consolidado al puertorriqueño como una de las voces que impulsa la evolución del género urbano.

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La propuesta de Omar Courtz destaca por fusionar reggaetón, trap, R&B y sonidos contemporáneos, con una identidad propia que lo ha llevado a colaborar con figuras de la talla de Myke Towers, Eladio Carrión, Ñengo Flow, Rubí y Bad Gyal. Temas como “KOKO”, “WO OH OH”, “FOREVER TU GANTEL”, “Q U E V A S H A C E R H O Y ?”, “LUCES DE COLORES” y “DE LEJITOS REMIX” figuran entre los más escuchados de su repertorio, acumulando millones de reproducciones y consolidando su presencia en la escena internacional.

Un álbum que marca tendencia

El álbum Por si mañana no estoy, lanzado en febrero, se compone de 18 canciones donde Omar Courtz amplía su universo musical e incorpora influencias de afrobeats, electrónica y R&B. Cada colaboración presente en el disco refuerza la posición del artista y su capacidad para adaptarse a las tendencias que marcan el pulso global del género. De acuerdo con Infobae, la producción ha recibido elogios por su capacidad de atraer tanto a los seguidores tradicionales del reggaetón como a nuevos públicos interesados en la música urbana moderna.

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Imagen: Difusión
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La llegada de Omar Courtz a Lima se produce cuando la demanda por artistas urbanos internacionales alcanza niveles históricos en la región. El concierto en Arena 1 no solo representa una oportunidad para el público local de presenciar un espectáculo de alto nivel, sino también para la industria musical peruana de reforzar su posición en el circuito de grandes giras latinas.

Detalles del show en Arena 1 y venta de entradas

La presentación en Arena 1, un recinto cerrado con capacidad para miles de personas, ha sido seleccionada por su infraestructura y condiciones idóneas para un evento de esta magnitud. El espectáculo incluirá un repaso por los principales éxitos del artista, además de los temas que integran su más reciente trabajo discográfico. La organización anticipa una producción de primer nivel, diseñada para ofrecer sonido, iluminación y puesta en escena acordes al estándar de las giras internacionales.

(Instagram/omarcourtz)
(Instagram/omarcourtz)

La venta de entradas iniciará con una Preventa BBVA el 26 de agosto, mientras que la venta general se habilitará a partir del 28 de agosto a través de Ticketmaster. Los precios de las entradas, con un 25% de descuento durante la preventa, son los siguientes: Campo A a S/ 294 y Campo B a S/ 174, montos que ya incluyen la comisión correspondiente de la ticketera. Esta política de precios busca facilitar el acceso de los fanáticos peruanos en un contexto de alta demanda por espectáculos de música urbana.

Un fenómeno en expansión: De Puerto Rico a Lima

El impacto de Omar Courtz trasciende fronteras. Nacido en Puerto Rico, el artista ha logrado posicionar su música en mercados de toda Latinoamérica y Estados Unidos, consolidando una base de seguidores que crece con cada lanzamiento. Según Infobae, la actual gira internacional contempla presentaciones en las principales ciudades de ambos continentes, reflejando el momento de auge que vive la música urbana latina.

(Instagram/omarcourtz)
(Instagram/omarcourtz)

“Por si mañana no estoy” se ha convertido en uno de los lanzamientos más comentados del año en el ámbito urbano, impulsando a Omar Courtz hacia escenarios de máxima visibilidad. La llegada de su tour a Lima refuerza la tendencia de crecimiento sostenido del género en la región y anticipa una noche que promete ser una referencia para la agenda musical de 2026.

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