ERM 2026: JNE advierte riesgos por el fenómeno El Niño y alerta por la situación de 518 distritos del país

Durante una conferencia de prensa, la directora de Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, precisó los riesgos que enfrentan los locales de votación ante el fenómeno El Niño. Fuente: Canal N

Guardar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) identificó los locales de votación que presentan mayor nivel de dependencia electoral ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, como parte de las acciones de prevención para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El análisis busca determinar qué ocurriría si un establecimiento presenta dificultades para funcionar durante la jornada del 4 de octubre.

El estudio comprende 10 180 locales de votación en 1 892 distritos y establece distintos niveles de concentración de electores. Uno de los escenarios de mayor atención se encuentra en 518 distritos donde todos los ciudadanos habilitados para votar dependen de un solo local de votación.

PUBLICIDAD

La directora de Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, explicó que una eventual afectación de estos establecimientos podría comprometer la participación de 758 775 electores. El organismo informó que los resultados del análisis ya fueron comunicados a la ONPE, para que sean considerados dentro de las acciones de prevención y organización de los comicios.

Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

JNE identifica 518 distritos donde un solo local concentra a los electores

El análisis del JNE encontró que en 518 distritos existe una dependencia total de un único local de votación. Esto significa que el 100% de los electores de cada uno de estos distritos tiene como punto de votación el mismo establecimiento. Para la autoridad electoral, cualquier inconveniente que impida utilizar esos locales podría afectar directamente el desarrollo de la jornada.

PUBLICIDAD

El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)

De acuerdo con Eugenia Fernán Zegarra, estos 518 distritos reúnen a 758 775 electores. La funcionaria explicó que el indicador permite conocer el nivel de concentración de la población electoral y establecer cuáles son los establecimientos que requieren mayor atención ante los riesgos asociados al fenómeno climático.

El organismo también identificó 486 distritos con dependencia alta, donde un local principal concentra entre el 50% y el 74,9% de los electores. Este grupo comprende alrededor de 1 millón 177 mil 305 ciudadanos. A ello se suman 738 distritos con dependencia moderada, donde el local principal concentra a menos del 50% del electorado.

PUBLICIDAD

Cerca de 800 mil personas están en un grupo de muy alto riesgo

El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que el análisis permitió identificar un grupo de cerca de 800 mil personas consideradas de muy alto riesgo frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. La cifra forma parte de una evaluación más amplia sobre las condiciones que podrían afectar el desarrollo de las elecciones.

Fenómenos climáticos de El Niño y El Niño Global sacudirán territorio nacional, según proyecciones del gobierno peruano.

Burneo también informó que alrededor de 6 millones de personas están expuestas, lo que representa aproximadamente el 20% del padrón electoral. La evaluación toma como referencia los locales de votación y la cantidad de electores que depende de cada establecimiento.

La información ya fue remitida a la ONPE, que tiene a su cargo la organización logística de las elecciones. Con estos resultados, las autoridades electorales podrán evaluar las condiciones de los locales identificados y adoptar medidas preventivas ante posibles afectaciones durante la jornada electoral.

PUBLICIDAD

Elecciones Regionales y Municipales 2026: estas son las próximas fechas

Mientras el JNE evalúa los riesgos vinculados al fenómeno El Niño, el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 continúa con miras a la jornada del 4 de octubre. Uno de los próximos hitos será la publicación de la lista definitiva de candidatos, prevista para el 5 de septiembre, luego de culminar las etapas de tachas y apelaciones.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: guía para identificar a los candidatos de tu distrito| Foto: Gemini IA

El presidente del JNE también anunció que los debates electorales comenzarán el 13 de septiembre en las diferentes regiones del país. La participación estará reservada para los candidatos cuyas candidaturas hayan quedado inscritas de manera definitiva. En Lima Metropolitana, los debates se realizarán el 21 y 22 de septiembre.

PUBLICIDAD

En cuanto a los cuestionamientos por posibles casos de reelección encubierta, Burneo explicó que los 91 Jurados Electorales Especiales (JEE) se encuentran resolviendo las tachas dentro de sus competencias. El pleno del JNE constituye la última instancia. Además, señaló que, si una elección local es declarada nula por las causales previstas en la normativa, los comicios complementarios se realizarán el próximo año.