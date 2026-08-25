¿Dónde está el pozo de los deseos de Santa Rosa de Lima y cómo visitarlo? La historia detrás de esta tradición

Un grupo de fieles deposita cartas con sus peticiones en el Pozo de los Deseos en el santuario de Santa Rosa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada año, especialmente durante agosto, miles de personas llegan hasta el Centro Histórico de Lima para acercarse a uno de los lugares más simbólicos relacionados con la vida de Santa Rosa de Lima: el conocido Pozo de los Deseos, espacio donde los fieles depositan cartas con peticiones y deseos dirigidos a la primera santa de América.

El lugar se encuentra dentro del Santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en la primera cuadra de la avenida Tacna, en pleno Centro Histórico de la capital peruana. No se trata solamente de un sitio asociado a una tradición religiosa: el santuario fue levantado en el espacio donde nació y vivió Isabel Flores de Oliva, nombre de nacimiento de Santa Rosa de Lima, y conserva diferentes ambientes, objetos y reliquias vinculados con su historia.

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El recinto forma parte del patrimonio histórico y religioso de Lima y es uno de los principales puntos de peregrinación durante las celebraciones de Santa Rosa, cuyo día central se conmemora cada 30 de agosto.

¿Dónde está el Pozo de los Deseos de Santa Rosa?

El Pozo de los Deseos se encuentra en el Santuario de Santa Rosa de Lima, en la avenida Tacna, cuadra 1, en el Centro Histórico de Lima. Mincetur tiene registrado este espacio como recurso turístico y destaca que está situado en el lugar donde nació y vivió Santa Rosa de Lima.

El santuario se encuentra a poca distancia de otros lugares históricos del Centro de Lima. Según el inventario turístico de Mincetur, el recorrido desde la Plaza Mayor de Lima hasta el Santuario de Santa Rosa comprende aproximadamente 560 metros, una distancia que puede realizarse caminando en unos 10 minutos.

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Por ello, una alternativa para quienes quieran realizar una visita turística es comenzar el recorrido en la Plaza Mayor y continuar hacia el santuario por las calles del Centro Histórico.

El Pozo de los Deseos de Santa Rosa de Lima recibe las peticiones escritas por los fieles en el santuario dedicado a la santa patrona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la historia del pozo?

La tradición del pozo está relacionada con la vida espiritual y las prácticas de penitencia de Santa Rosa de Lima.

Isabel Flores de Oliva nació en Lima en 1586 y desde muy joven mostró una profunda vocación religiosa. De acuerdo con la tradición vinculada a su vida, construyó una pequeña ermita en el jardín de la casa familiar, espacio al que acudía para orar y realizar sus prácticas de penitencia.

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El jardín, la ermita y el pozo forman parte de los espacios que actualmente pueden reconocerse dentro del santuario. Mincetur señala que el antiguo jardín conserva la traza de la casa donde la santa realizó sus penitencias y que también permanecen elementos vinculados con su vida.

Una de las historias más conocidas cuenta que Santa Rosa arrojó al pozo la llave de un cinturón de hierro que utilizaba como instrumento de penitencia. La tradición religiosa convirtió posteriormente este lugar en un espacio de oración y peregrinación.

Con el paso de los siglos, el pozo adquirió una nueva dimensión dentro de la devoción popular. Los visitantes comenzaron a acudir para formular peticiones y, posteriormente, se consolidó la costumbre de escribir cartas dirigidas a Santa Rosa y depositarlas en este lugar.

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La guía turística de PromPerú también recoge esta tradición y señala que el santuario fue construido alrededor de la ermita que Santa Rosa levantó en 1614, el limonero que plantó y el pozo donde arrojó la llave de su cinturón, lugar al que actualmente los fieles se acercan para pedir deseos.

El Pozo de los Deseos es una de las representaciones de fe que aún se mantienen en Lima. (Andina)

¿Por qué las personas dejan cartas?

La costumbre de escribir cartas a Santa Rosa es probablemente uno de los elementos que más curiosidad genera entre quienes visitan el santuario.

Los devotos escriben sus peticiones y las colocan en el espacio destinado para ello. Las solicitudes pueden estar relacionadas con la salud, la familia, el trabajo, los estudios, situaciones personales u otros deseos.

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La tradición se mantiene especialmente activa durante los días previos y posteriores al 30 de agosto, cuando aumenta considerablemente la llegada de visitantes al santuario.

La Municipalidad de Lima informó, por ejemplo, que durante la festividad se esperaba recibir a más de 90.000 devotos en el santuario y que se habían preparado miles de cartas gratuitas para que los fieles pudieran escribir sus deseos.

Esto permite dimensionar la importancia que mantiene esta tradición en la actualidad.

Varias personas escriben sus peticiones en papel frente al Pozo de los Deseos en el santuario de Santa Rosa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué más se puede conocer durante la visita?

Visitar el Pozo de los Deseos no significa únicamente acercarse al lugar donde se depositan las cartas. El santuario conserva diferentes espacios relacionados con la vida de Santa Rosa y con la historia religiosa de Lima.

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Entre ellos se encuentra el antiguo jardín, donde se mantienen elementos relacionados con las prácticas espirituales de la santa. También se puede observar la antigua distribución de la casa, la habitación donde nació, la enfermería y el acceso original de la vivienda.

El lugar conserva además algunas reliquias y objetos históricos, entre ellos el antiguo limonero del jardín, una silla de madera, imágenes religiosas y esculturas vinculadas con Santa Rosa.

Uno de los atractivos más recientes es el Museo Casa Santa Rosa de Lima, inaugurado en mayo de 2025. Según el registro turístico de Mincetur, este museo permite observar objetos litúrgicos y reliquias relacionadas con la santa, entre ellas su anillo de desposorio, instrumentos de penitencia, pinturas barrocas del siglo XVIII y otros elementos vinculados con su historia.

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También se encuentra la capilla de la Natividad, espacio identificado como el lugar donde nació Santa Rosa y que actualmente cuenta con una representación escultórica de la santa.

Fieles acompañan la procesión de la imagen de Santa Rosa de Lima en Perú durante la festividad religiosa del 30 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo llegar al Pozo de los Deseos?

Una de las formas más sencillas de llegar es desde la Plaza Mayor de Lima. El santuario se encuentra en la primera cuadra de la avenida Tacna y, de acuerdo con el inventario de Mincetur, está a unos 560 metros de la Plaza Mayor, aproximadamente 10 minutos caminando.

La ubicación dentro del Centro Histórico permite combinar la visita con otros atractivos turísticos de la zona, como la Plaza Mayor, la Catedral de Lima, el Convento de Santo Domingo y otros espacios patrimoniales.

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Para quienes lleguen en transporte público o vehículo particular, lo recomendable es tomar como referencia la avenida Tacna y la primera cuadra, donde se encuentra el santuario.

Durante los días de mayor afluencia, especialmente alrededor del 30 de agosto, es importante considerar que pueden establecerse accesos diferenciados, restricciones de tránsito y medidas especiales para ordenar el ingreso de los visitantes. En 2025, por ejemplo, la Municipalidad de Lima habilitó accesos diferenciados para quienes acudían al pozo y la ermita y para quienes visitaban la iglesia.

Por ello, si la visita se realiza durante la festividad, conviene revisar previamente las disposiciones que las autoridades publiquen para ese año.

Corredor azul se desviará por recorrido de Santa Rosa de Lima. (Foto: Composición)

¿Cuál es el horario para visitar el santuario?

Los horarios pueden variar según la fecha y las actividades religiosas. Una guía turística de PromPerú registra para el Santuario de Santa Rosa atención de la iglesia de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que para el jardín señala atención de 9:00 a.m. a 12:50 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:50 p.m.

Sin embargo, estos horarios corresponden a la información turística registrada y pueden modificarse por celebraciones religiosas, actividades especiales o disposiciones durante la festividad de Santa Rosa. Por eso, antes de acudir, es recomendable verificar el horario vigente del santuario, especialmente si la visita se realiza el 30 de agosto o durante los días de mayor afluencia.

Un lugar que forma parte de la historia de Lima

La importancia del santuario trasciende la tradición del pozo. El lugar donde se encuentra fue la casa de Santa Rosa y posteriormente se convirtió en un espacio de culto. Tras su muerte, ocurrida en 1617, la vivienda comenzó a recibir peregrinos y devotos. En 1669, el terreno pasó a manos de la Orden Dominica para establecer allí un santuario e iglesia.

Mincetur señala que hacia la década de 1720 se construyó el antiguo Santuario de Santa Rosa de los Padres, considerado un importante ejemplo de arquitectura barroca limeña y el primer templo del mundo dedicado a la santa. Con el paso del tiempo, el complejo experimentó diferentes modificaciones y procesos de reconstrucción.

En 1960, parte del templo fue recortada debido a la ampliación de la avenida Tacna, lo que ocasionó la pérdida de su portada original. Posteriormente, esta fue reconstruida y reubicada respetando su estilo barroco. El santuario actual fue inaugurado en 1991 y, dos años después, en 1993, la iglesia fue elevada a la categoría de basílica por el papa Juan Pablo II.

El recinto también fue reconocido como monumento histórico y forma parte del patrimonio cultural de Lima.

Cada 30 de agosto, miles de devotos visitan el santuario para rendir homenaje a Santa Rosa de Lima. Foto: Paula Elizalde.

El pozo, entre la fe y la tradición

Con casi cuatro siglos de historia alrededor de la figura de Santa Rosa, el pozo se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la devoción hacia la santa limeña.

Para los creyentes, depositar una carta representa un acto de fe y una forma de pedir la intercesión de Santa Rosa. Para los visitantes interesados en la historia, constituye además una oportunidad para conocer uno de los espacios que conserva la memoria de la vida cotidiana y religiosa de una mujer que se convirtió en la primera santa de América.

Santa Rosa fue declarada patrona de Lima y del Perú en 1669, patrona de América y Filipinas en 1670 y canonizada por el papa Clemente X en 1671.

Por eso, cada 30 de agosto, el santuario vuelve a convertirse en uno de los principales puntos de peregrinación del país.