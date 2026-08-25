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Coraima Gómez no pierde la convicción pese a perder los tres amistosos ante Argentina por 0-3: “En Brasil nos va a ir bien”

La selección peruana no pudo ganar un solo set en los tres amistosos disputados ante su similar argentino, pero la voleibolista nacional confía en una mejor versión de la ‘bicolor’ en el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro

La selección peruana cerró su serie de amistosos en Salta con tres derrotas, pero la voleibolista nacional confía en una mejor versión de la ‘bicolor’ en el Sudamericano de Brasil. (Video: La Cátedra Deportes)
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Perú cerró su serie de amistosos ante Argentina en Salta con un balance que deja poco margen para el optimismo: tres partidos disputados y tres derrotas por 0-3. Sin embargo, el último encuentro dejó una sensación distinta. La ‘bicolor’ fue de menos a más y logró emparejar el trámite ante uno de sus principales rivales de cara al desafío que tendrá próximamente en Brasil.

En el último amistoso, la escuadra nacional cayó con parciales de 25-23, 25-23 y 25-21, marcadores que reflejan una mayor paridad respecto a los primeros enfrentamientos, aunque nuevamente sin poder quedarse con un set. Para Coraima Gómez, la experiencia en Salta debe ser tomada como una oportunidad para corregir errores y llegar mejor preparada al próximo gran objetivo.

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“Nos llevamos mucho aprendizaje. Hay cosas obviamente para mejorar. Tenemos poco tiempo para lo que se nos viene. La cosa marcha bien. A pesar de no haber conseguido ganar ni siquiera un set, sentimos que hemos aprendido mucho en esta experiencia”, declaró la voleibolista a La Cátedra Deportes.

La jugadora peruana reconoció que los resultados ante Argentina no son los que esperaban, pero aseguró que el equipo tiene claro qué aspectos debe trabajar antes de viajar a Río de Janeiro.

“¿A qué persona le gusta perder? Pero como dice el profe Antonio Rizola, de la derrota se puede ver muchas cosas y nosotras estamos claras con ellas. Tenemos poco tiempo para lo que viene en Brasil, así que hay que prepararnos”, sostuvo.

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Coraima Gómez no pierde la convicción pese a perder los tres amistosos ante Argentina por 0-3.
Coraima Gómez no pierde la convicción pese a perder los tres amistosos ante Argentina por 0-3. Crédito: FPV

Argentina representa precisamente uno de los obstáculos que Perú deberá enfrentar con mayor atención en el camino hacia el objetivo mundialista. La diferencia mostrada en Salta deja claro que todavía existe trabajo por hacer, pero Gómez prefiere quedarse con las lecciones obtenidas durante estos tres encuentros.

Perú espera recuperar piezas para Brasil

Uno de los factores que marcó estos amistosos fue la ausencia de algunas jugadoras que no pudieron viajar a Salta. Entre ellas estuvo Brenda Lobatón, una de las principales figuras de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley.

Sin embargo, estas ausencias no necesariamente se repetirán en Brasil. La selección peruana apunta a recuperar a sus piezas para el Campeonato Sudamericano y llegar con un plantel más completo al torneo que se disputará en Río de Janeiro.

“Hay chicas que se quedaron en Lima por motivos personales, motivos deportivos, pero estamos totalmente convencidas que las cosas ahí en Brasil nos van a ir bien”, manifestó Coraima con convicción.

El viaje también pasó factura

Coraima Gómez también explicó que la planificación de estos amistosos tuvo una dificultad adicional: el equipo llegó a Salta el mismo día en que debía disputar su primer partido ante Argentina.

“Lo más duro fue venir el mismo día que nos tocó jugar, pero así es el deporte, nos toca seguir, nada más. No es una excusa para esto, pero sí es algo que de alguna u otra manera afectó la concentración y el poder estar enfocadas dentro del juego. Pero de todo se aprende”, explicó.

Más allá de las circunstancias, la voleibolista peruana entiende que estos partidos forman parte de la preparación y que el equipo debe sacar conclusiones rápidamente. El calendario no da demasiado margen: el Campeonato Sudamericano se disputará en septiembre en Río de Janeiro.

El plantel peruano que disputó los amistosos en Salta.
El plantel peruano que disputó los amistosos en Salta. Crédito: FPV

Brasil, con el Mundial en juego

El torneo sudamericano tendrá un incentivo enorme para Perú. Tres boletos al Mundial absoluto estarán en juego en Río de Janeiro, por lo que la ‘bicolor’ tendrá la posibilidad de volver a una cita mundialista después de una larga ausencia. Perú no disputa el Mundial absoluto desde 2010.

En ese escenario, Argentina aparece nuevamente como un rival directo y una referencia del nivel que Perú necesita alcanzar. Los tres 0-3 sufridos en Salta evidencian la distancia actual, pero también le permitieron al equipo identificar qué debe mejorar antes de afrontar el torneo oficial.

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