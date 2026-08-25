Almendrades analiza su subcampeonato internacional en Red Bull Batalla: “¿Por qué no puede existir un peruano finalista? Faltaba que alguien lo hiciera, y lo logré”

Más allá de un gran resultado, Almendrades comparte sus ambiciones futuras, su deseo de cambiar la mentalidad del freestyle peruano y su objetivo de lograr una hazaña histórica en las competencias internacionales.

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Daniel “Almendrades” Cerna, el freestyler peruano que llegó a la final de la Red Bull Batalla Internacional 2025 celebrada en Chile, regresó al país con el título de subcampeón del mundo y una convicción que pocos esperaban de alguien que llegó al torneo como la gran incógnita del certamen. En una entrevista con Infobae Perú, el actual campeón nacional repasó su travesía en Santiago, habló de sus rivales, de su construcción como personaje y anticipó lo que se viene: la final nacional del 12 de setiembre en Chorrillos y la edición internacional de 2027, que se realizará en Perú con su cupo ya asegurado.

Cuatro meses después de aquella noche en Chile, Almendrades asegura que la experiencia lo transformó. No tanto por los resultados —venció a Fat N (Colombia), Chuty (España) y Exe (Argentina) antes de caer en la final ante el local El Menor—, sino por la forma en que decidió vivirla. “Me quedé con lo que me dijeron algunos como Skone, Aczino y gente de los internacionales que logramos ahí congeniar, que me dijeron que si no lo disfrutaba para mí, como si fuera un regalo, no iba a poder rendir bien”, recordó. Esa lógica, aparentemente sencilla, fue la que guió cada una de sus presentaciones.

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Almendrades, freestyler peruano, repasó su participación en la Internacional y su presente en la escena. (Paula Elizalde)

La psicología que aplicó en Chile fue, según sus propias palabras, “un poco rara”. Decidió desconectarse de las expectativas externas y de la presión de representar a Perú en el escenario más grande del freestyle en español. “No pensé en el Perú ni en nadie. Solo pensé en que estoy aquí porque yo me esforcé y porque tenía razón. Entonces, merezco disfrutar esto al cien por ciento”, explicó. Al quitarse esa carga, dijo, terminó haciendo mejor todo lo que se suponía que tenía que hacer.

Los números también jugaron a su favor antes de que abriera la boca. Antes de la competencia circularon estadísticas que lo ubicaban como el participante con menos seguidores en redes sociales, pero con el mayor número de victorias acumuladas. Ese dato lo colocó en una zona extraña: era desconocido para el público masivo, pero los propios competidores ya intuían que su presencia en el torneo no era casual. “La gente me dejó simplemente jugar mi rol de sorpresa”, reconoció.

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Almendrades repasó su participación en la Internacional y su presente en la escena. (Paula Elizalde)

La batalla con Chuty, el momento más sentimental

De todas las confrontaciones que tuvo en Santiago, Almendrades eligió la del español Chuty. La razón es más afectiva que técnica. “Cuando tenía trece, catorce, quince años, veía cómo Chuty destruía a todo el mundo en YouTube. Qué loco cómo el pata que he visto durante años humillar y romper a todos termina perdiendo conmigo”, dijo. Lo comparó con la experiencia de ser fan de un jugador profesional de videojuegos y terminar venciéndolo en un torneo.

Esa batalla también le dejó una de las rimas más virales del certamen, una que conectó la bandera peruana con el discurso de su rival. No fue un recurso planificado. “Estaba viendo su polo y me acordé que tenía la bandera en el hombro y dije: ¿cómo conecto esto?”, contó. La imagen funcionó y comenzó a tejer una narrativa de personaje que antes le faltaba: la del capitán, el almirante, la representación de un Perú que se niega al conformismo. “¿Por qué no puede existir un peruano finalista? ¿Por qué no puede existir un peruano que le gane a un español?”, se preguntó. Y él mismo se dio la respuesta.

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El peruano superó en la réplica al español en Chile. Créditos: Red Bull / Youtube.

Del underdog al referente: un rol que llegó para quedarse

Almendrades admite que su imagen dentro de la escena del freestyle cambió tras la internacional. Antes llegó como sorpresa; ahora llega como referente. “Creo que tengo un semblante de referente ahora. Me hace sentir feliz y creo que he estado demostrando que mi interés por la movida no fue algo de ‘bueno, corono y me voy’”, señaló. Desde su regreso, ha participado como jurado en regionales, estuvo en Leyendas del Free y en Inti Rhymes, y tiene confirmadas más apariciones que aún no se han anunciado oficialmente.

Ese nuevo rol implica también una mayor selectividad. Tras casi nueve años de ir a todos los eventos posibles, ahora prioriza los escenarios grandes y cuida lo que él llama “el cuerpo, el alma, la mente”. “Puedo leer, puedo ver un documental de Wutang Clan, puedo juntarme con mis amigos a practicar en el parque entre quince personas con un parlante”, explicó sobre sus formas de entrenamiento. La calle ya no es el único camino para mantenerse afilado.

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Almendrades habló sobre el reto de competir nuevamente en una Internacional, esta vez en Perú. (Paula Elizalde)

La final nacional del 12 de setiembre: más difícil por lo que significa

El 12 de setiembre, Chorrillos será el escenario de la final nacional de Red Bull Batalla en Perú. Almendrades la ubica como la segunda o tercera más difícil desde el regreso post-COVID, aunque aclara que esa dificultad no viene solo de los nombres en el bracket. “Hay como cinco debutantes, entonces no es una lista tan imposibilitada como la última. Es como uno o dos puntos más fácil que la del año pasado para mí”, analizó.

Pero hay un factor que eleva el peso del evento por encima de cualquier análisis técnico: el ganador tendrá el cupo local para la internacional de 2027, que se realizará en Perú. “Ese agregado hace que por más de que la lista no la vea igual de fuerte que la del año pasado, sea más fuerte, pero no por los nombres, sino por lo que significaría para el campeón”, apuntó. Respecto al bracket, notó que la competencia está más distribuida que en ediciones anteriores: “Antes era sí o sí Nekroos. Ahora es Nekroos, KG, Stick, Cafu... Está un poquito más dividida la losa”.

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Almendrades conversó sobre su histórica batalla frente a Chuty, uno de los momentos que marcó su participación en la Internacional. (Paula Elizalde)

La internacional vuelve a Perú once años después

La última vez que Perú fue sede de la Red Bull Batalla Internacional fue en 2016. Once años después, el evento regresa, y lo hace con Almendrades ya clasificado. El freestyler, que en aquel entonces ni siquiera sabía que existía el freestyle de competencia, no siente el peso de “corregir la historia” que sí pueden sentir quienes vivieron esa edición. “Yo no vuelvo, porque yo no estaba. Para mí estoy yendo a la Inter en Perú, no estoy volviendo”, aclaró, y esa distancia emocional, paradójicamente, puede ser una ventaja.

Su plan para esa edición tiene un nombre claro: El Menor, el campeón chileno que lo venció en la final de Santiago. La lógica que sigue es la misma que protagonizaron Aczino y Wos en su histórica rivalidad: perder una final, ganar la siguiente, reencontrarse en terreno neutral. “Mi plan es tratar de replicar eso. Si se puede llegar a la final con Efraín y ganar, y luego ya ver si nos retamos o no, pero la idea es estar en tres internacionales consecutivas, ya sería algo que ningún peruano ha hecho”, afirmó.

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El chileno venció al peruano Almendrades en la final. Créditos: Red Bull / Youtube.

El reencuentro de Nekrooz y Jaze, un momento que también fue suyo

Al margen de su propio desempeño, Almendrades fue testigo de uno de los momentos más comentados del evento: el reencuentro de Nekrooz y Jaze tras años de distancia. La escena ocurrió en el camerino, cuando el freestyler bajó a buscar a su padre y los encontró a los tres juntos. “Fue bonito porque los dos estuvieron muy felices de verse. No es que ahora sean mejores amigos, pero fue bonito porque creo que es una herida que se cerró para todos, no solo para ellos”, describió.

Para él, ese instante tuvo un valor que superó incluso sus propios resultados deportivos. “Logré transmitir tanto ese deseo de ver a la escena unida que se lo contagié a todos. Creo que eso para mí vale más que ganar, a veces”, concluyó. Una foto de los cuatro —su padre, Nekrooz, Jaze y él con la bandera peruana— se viralizó en TikTok como símbolo de ese cierre.

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