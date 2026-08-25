Caso Mario Hart y Korina: ¿el 50/50 en las parejas es recomendable? Esto dice la ley peruana

Un reportaje que explora el polémico debate sobre dividir los gastos 50/50 en una relación. A través de entrevistas en la calle y el análisis de una abogada, se examina si esta práctica es justa y cuáles son sus consecuencias legales. (Crédito: Panamericana TV)

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La separación de los exchicos reality llevó la controversia a la distribución económica de la expareja y al conocido 50/50, así como a la pregunta de si es recomendable dividir los gastos en partes iguales. La modelo contó que ambos adoptaron esta dinámica desde sus primeras citas y que se mantuvo durante su relación, incluso en etapas como el embarazo y la crianza de sus hijos.

“Mario y yo, desde que estamos juntos, hasta las primeras cenas pagábamos 50/50 y esto se mantuvo durante todo este tiempo”, declaró Rivadeneira en videos publicados tras confirmar su ruptura. Sus declaraciones generaron una discusión en redes sociales sobre la forma en que las parejas deberían distribuir sus gastos y responsabilidades.

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Por su parte, Hart negó haber impuesto el 50/50 y aseguró que se trató de un acuerdo voluntario entre ambos. “Como pareja, como familia, decidimos de alguna manera compartir gastos. Nunca hubo una exigencia como tal de mí hacia ella”, afirmó el exchico reality en el pódcast Sin más que decir.

Una pareja revisa la cuenta y una tarjeta de crédito en un local, en medio de las discusiones sobre la distribución equitativa de los gastos compartidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 50/50 y lo que piensa la gente en la calle

Los ciudadanos tienen posturar variadas sobre esta fórmula económica. Algunos hombres reconocieron que sus billeteras no siempre les permiten asumir todos los gastos y que agradecen cuando la pareja contribuye. Otras voces, en cambio, se mostraron tajantes: “Cero. No hay, no hay 50/50”, respondió una mujer al ser consultada.

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Una joven admitió que, aunque no trabaja y su pareja ha pagado todo, le parece bien esa dinámica: “No trabajo, entonces chévere, ¿no?”. Otra, en cambio, defendió la equidad: “Si estás en una relación, tiene que ser equitativo. Que una persona pague todo no me parecería”. La diversidad de respuestas refleja que el debate sobre quién paga —y cuánto— sigue sin consenso en la sociedad peruana.

Lo que sí quedó claro en el recorrido de Panamericana TV es que las expectativas varían según la etapa de la relación. En las primeras citas, la mayoría aún espera que sea el hombre o la persona que propone la cita sea quien invite.

Un informe especial que explora el polémico acuerdo del 50/50 en las relaciones. ¿Es justo que hombres y mujeres paguen todo a la mitad? . (Crédito: Panamericana)

¿Qué dice la ley peruana?

Más allá de las percepciones sociales, el marco legal peruano establece reglas concretas que muchas parejas desconocen. La abogada penalista Romy Chang, consultada por Panamericana TV, explicó que convivir más de dos años consecutivos tiene consecuencias jurídicas equivalentes a las del matrimonio.

“Si yo, según lo que dice la Constitución, convivo con una persona más de dos años consecutivos, entonces es como si me hubiera casado, con lo cual se aplica como si fuera una sociedad de gananciales”, señaló la especialista.

La abogada Romy Chang explica las implicancias legales de la convivencia y el trabajo doméstico en la legislación de Perú. (Agencia Andina)

Eso significa que todos los bienes adquiridos durante la convivencia pertenecen a ambas partes en igual proporción, sin importar quién los compró o a nombre de quién están registrados. “Lo que yo compre se entiende que es de los dos. Cualquier bien que se compre en el marco de la convivencia va a ser de los dos, mitad, mitad”, precisó Chang.

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La abogada también desmontó un argumento frecuente entre quienes eligen no casarse para evitar obligaciones legales. “Muchos piensan que: ‘No, yo no me caso porque no quiero asumir responsabilidades’. No, si no me caso y convivo más de dos años, asumo muchas más responsabilidades, porque para empezar ya no puedo escoger con qué tipo de régimen me quiero casar”, advirtió para el citado medio.

Un hombre y una mujer revisan expedientes del Código Civil y actas de convivencia sobre una mesa de trabajo en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajo doméstico es aporte económico

El 50/50 no se limita al dinero. Chang subrayó que el Código Civil peruano reconoce el trabajo doméstico como una contribución con valor económico equiparable al aporte monetario. “Si la mujer se dedica al hogar, pero ha realizado las labores domésticas, eso también vale como dinero, también se cuantifica. Entonces, no es que el hombre le puede exigir, okey, entonces dame igual lo que yo aporto en plata, porque su trabajo también tiene un valor económico”, explicó la abogada.

Chang también señaló que el nivel de ingresos de cada persona debe considerarse al momento de repartir responsabilidades. “El hecho de que ambas personas trabajen no significa que deban aportar por igual. ¿Por qué? Porque se tiene que tomar en cuenta cuánto gana cada persona y también qué labores realiza”, puntualizó la especialista. Esa aclaración introduce un matiz que el esquema del 50/50 puro tiende a ignorar.

Una pareja peruana realiza tareas del hogar y gestiona su trabajo en una vivienda contemporánea para reflejar la corresponsabilidad familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de Chang no se detuvo en los contratos privados entre parejas. La abogada apuntó a una asimetría que persiste en la propia legislación peruana: mientras las mujeres tienen derecho a tres meses de licencia por maternidad, los hombres solo reciben diez días de paternidad. “Desde ahí nomás ya hay una desigualdad, que las mujeres tienen que hacer más por los hijos que los hombres, cuando en verdad ambos deben hacer igual”, afirmó.

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