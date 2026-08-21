Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas van por una hazaña en el US Open que el tenis peruano no consigue hace 40 años en un Grand Slam

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas se alistan para hacer historia en el US Open 2026.

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El tenis peruano tiene una oportunidad histórica en el US Open 2026. Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno competirán en la fase de clasificación del último Grand Slam de la temporada con un objetivo que trasciende sus actuaciones individuales: conseguir avanzar al cuadro principal y acompañar a Ignacio Buse, quien ya tiene asegurado su lugar en la instancia definitiva del certamen.

La posibilidad resulta especialmente significativa porque el tenis masculino peruano no consigue tener a tres representantes en singles de un mismo Grand Slam desde hace 40 años.

Ahora, cuatro décadas después, Nueva York podría convertirse en el escenario de una nueva página para el tenis nacional. Buse ya espera en el ’main draw’, mientras que Bueno y Varillas deberán superar la ‘qualy’ para completar una presencia peruana que sería inédita en el US Open.

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Triple presencia peruana confirmada en el US Open. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Varillas consiguió su ingreso a la clasificación después de que se concretaran las bajas necesarias en la lista de inscritos. El tenista nacional figuraba como el alternante número 13, pero las salidas de otros jugadores le permitieron finalmente asegurar su participación en la etapa previa del torneo.

Bueno, por su parte, obtuvo su boleto directo a la clasificación gracias a su posición en el ranking ATP. El joven tenista peruano atraviesa una temporada en la que ha conseguido consolidarse progresivamente en el circuito y tendrá ahora una nueva oportunidad para disputar uno de los escenarios más importantes del calendario.

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La última vez que tres peruanos jugaron un mismo Grand Slam

Para encontrar la última presencia de tres tenistas peruanos hombres en singles de un mismo Grand Slam hay que retroceder hasta Roland Garros 1986. En aquella edición, Pablo Arraya, Jaime Yzaga y Carlos Di Laura coincidieron directamente en el cuadro principal.

Es, hasta ahora, la primera y única ocasión en la que tres jugadores peruanos disputaron un mismo Grand Slam masculino en singles, considerando tanto el cuadro principal como la clasificación. Por ello, lo que suceda en Nueva York tendrá un valor histórico.

La última vez que tres peruanos jugaron en el cuadro principal de un Grand Slam. Crédito: Captura X Tenis Peruano.

Cinco años después, en Wimbledon 1991, Perú volvió a tener tres representantes en singles de un Grand Slam, aunque con una diferencia importante. Arraya y Yzaga participaron en el cuadro principal, mientras que Alejandro Aramburú compitió en la clasificación.

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El US Open 2026 representa, por tanto, una posibilidad todavía más especial: que tres peruanos no solo coincidan en el mismo Grand Slam, sino que los tres puedan disputar el cuadro principal.

Para conseguirlo, Varillas y Bueno tendrán que superar tres rondas de clasificación. La ‘qualy’ del US Open 2026 comenzará el lunes 24 de agosto y se extenderá hasta el jueves 27. Los partidos se disputarán en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York, durante la semana previa al inicio del cuadro principal.

Ignacio Buse espera en el cuadro principal

Ignacio Buse será el primer peruano en entrar en acción en el cuadro principal. Su actual posición en el ranking ATP (#36) le permitió evitar la clasificación y asegurar directamente su presencia entre los mejores jugadores del torneo.

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Ignacio Buse buscará reencontrarse con la victoria antes de disputar el US Open 2026. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

El cuadro principal del US Open 2026 comenzará el domingo 30 de agosto y se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre, fecha prevista para la definición del título masculino. Buse tendrá así la posibilidad de disputar por segundo año consecutivo un Grand Slam y buscará aprovechar su posición para protagonizar una buena actuación en Nueva York.

El ‘Colorado’, sin embargo, llegará al torneo después de dos eliminaciones consecutivas en la gira norteamericana sobre pista dura. Tanto en Montreal como en Cincinnati se despidió en su estreno, resultados que intentará dejar atrás antes de afrontar el último Grand Slam del año.

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Antes de trasladarse a Nueva York, Buse tiene previsto competir en Winston-Salem, donde buscará recuperar sensaciones y llegar con mayor ritmo competitivo al US Open.