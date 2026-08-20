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Horacio Melgarejo advierte que habrá “sorpresita” en el once de Cienciano ante Botafogo y revela que sueña con la alineación

El técnico del ‘Papá’ no tiene titulares ni suplentes fijos y postergará la decisión del equipo hasta horas partido contra el club brasileño por la Copa Sudamericana

El técnico adelantó que hará cambios hasta última hora y avisó que puede soltar “alguna sorpresita” en Cusco, mientras define la alineación con lo visto en la semana y una intuición nocturna (Juego Cruzado)
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Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, adelantó este miércoles que el once que enfrentará a Botafogo aún no está definido y que podría incluir cambios de último momento.

“Puede haber alguna sorpresita”, dijo el DT en el programa Juego Cruzado, donde también explicó que su método para armar el equipo combina la observación semanal de los futbolistas con algo menos convencional: lo que sueña la noche anterior al partido.

La declaración generó risas en el estudio, pero Melgarejo fue enfático: “Aunque crea que es broma, pero pasa”.

Sin titulares fijos: la filosofía de Melgarejo para armar el equipo

Horacio Melgarejo – Cienciano – Botafogo – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 19 agosto
El técnico de Cienciano mantiene abierta la competencia interna hasta el último momento y aseguró que la actitud de sus jugadores durante los entrenamientos define quiénes integran el once. (Cienciano)

El entrenador dejó en claro que en su esquema de trabajo no existe una distinción rígida entre jugadores de arranque y reservas. “Acá no tengo suplente ni titulares”, afirmó.

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Según explicó, la conformación del once varía partido a partido y depende, en gran medida, de la actitud que cada futbolista demuestra durante la semana de entrenamiento. “Hay veces que juego con un equipo, hay veces que juego con otro, pensando siempre en la buena predisposición del futbolista que me lo demuestra de lunes a sábado”, señaló.

Esa lógica, según el propio Melgarejo, tiene un propósito deliberado: mantener al plantel en alerta permanente. “Quiero tenerlos a todos atentos hasta último momento”, indicó cuando le preguntaron por qué demora tanto en cerrar la nómina. La incertidumbre, lejos de ser un descuido, forma parte de su método. Y aunque reconoció que ya tiene en mente una idea del equipo, subrayó que nada queda sellado hasta pocas horas antes del pitazo inicial.

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El componente más llamativo de su proceso de decisión, sin embargo, es el que él mismo describió con total naturalidad: “Por ahí a la noche sueño algo y al otro día me levanto y digo: ‘Mañana lo voy a hacer’”. La anécdota arrancó carcajadas en el programa, pero el técnico no retrocedió: “Pasa eso, aunque crea que es broma, pero pasa”.

La altura, un factor que “no tira centro ni cabecea”

Horacio Melgarejo – Cienciano – Botafogo – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 19 agosto
El entrenador de Cienciano consideró que la altura puede influir, pero remarcó que el resultado dependerá de cómo sus jugadores ejecuten un sistema basado en transiciones rápidas y juego directo. (Cienciano)

Consultado sobre las condiciones del estadio y el rol que podría jugar la altitud del Cusco en el resultado ante el conjunto brasileño, Melgarejo relativizó ese argumento. “La altura es verdad que es un factor que puede influir un poco, pero no tira centro, no cabecea. No hace cobertura”, sostuvo, descartando que ese elemento sea determinante por sí solo.

Para el DT, lo que importa es saber aprovechar ese contexto de manera estratégica. “La altura hay que saber utilizarla”, dijo, y añadió que Cienciano ha logrado leer las carencias de los rivales cuando visitan esa cancha.

En ese marco, describió el estilo de juego de su equipo sin adornos: “No jugamos ni lindo, ni hermoso, ni bonito. Somos directos, transiciones rápidas, tratamos de ocupar los espacios”. Según Melgarejo, es la jerarquía del plantel la que termina por inclinar la balanza: “La jerarquía que tenemos con los jugadores hace que los resultados salgan como salen”.

El técnico no atribuyó los logros del equipo a condiciones externas ni a ventajas del entorno, sino a la capacidad de sus futbolistas para ejecutar un esquema claro y eficiente dentro de ese contexto particular.

Melgarejo pide ignorar a la prensa rival y enfocarse en el partido

Horacio Melgarejo – Cienciano – Botafogo – Copa Sudamericana – Perú – deportes – 19 agosto
Horacio Melgarejo descartó que las opiniones provenientes del entorno de Botafogo puedan influir en Cienciano y pidió al plantel evitar distracciones antes del decisivo encuentro internacional. (Cienciano)

Otro de los puntos que abordó el entrenador fue la cobertura mediática del encuentro por parte de medios vinculados a Botafogo. Su postura fue tajante: Cienciano no le dará relevancia a lo que digan desde afuera. “No le vamos a dar la importancia a lo que pueda decir la prensa rival, porque nos podemos marear, nos podemos confundir”, advirtió.

La instrucción hacia el grupo es concentrarse exclusivamente en el partido. “Nosotros tenemos que mentalizarnos en el partido, jugarlo muy serio desde el minuto uno”, remarcó Melgarejo, quien cerró con una frase que mezcló convicción deportiva con resignación: “A partir de ahí, Diosito ya sabrá quién tendrá que pasar”.

El técnico fue consistente a lo largo de toda la entrevista: no hay lugar para distracciones externas, ya sea la opinión de la prensa contraria o la incertidumbre sobre la alineación propia. Cada decisión, por más intuitiva que parezca —incluso si llega en sueños—, responde a una lógica de trabajo sostenida a lo largo de la semana. Y esa lógica, insistió, es la que ha dado resultados.

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