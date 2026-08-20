Padre de Carla Campos Salazar, quien se iba a casar con Curwen, recibe una ola de cuestionamientos tras defenderla del ampay y así reaccionó

La defensa pública de Diego Campos generó nuevas críticas de usuarios que cuestionaron su respaldo a Carla Campos Salazar ante lo que le hizo a Curwen.

Guardar

Diego Campos, conocido artísticamente como Diego Magne, padre de Carla Campos Salazar, la prometida del comunicador Víctor Caballero, conocido como Curwen, restringió los comentarios en una de sus publicaciones de redes sociales luego de recibir una avalancha de críticas por haber salido en defensa de su hija tras el ampay difundido por ‘Magaly TV: La Firme’.

La medida llegó pocas horas después de que Curwen confirmara la cancelación de la boda. El músico había intentado poner freno a la controversia con un mensaje en TikTok en el que rechazó que las imágenes de su hija en una discoteca de Miraflores constituyeran una prueba de infidelidad. Su intervención, lejos de calmar los ánimos, abrió un nuevo frente: los usuarios trasladaron parte de sus cuestionamientos hacia él, y los comentarios no tardaron en acumularse en su perfil.

PUBLICIDAD

El escándalo se desató el lunes 17 de agosto, cuando ‘Magaly TV: La Firme’ difundió imágenes de Carla Campos Salazar bailando de forma afectuosa con Alonso Grimaldo, conocido como ‘Grimi’, en una discoteca de Miraflores durante la madrugada del sábado 15. Las escenas mostraban abrazos, baile pegado y un acercamiento que el programa de Magaly Medina interpretó como un posible beso, en un momento en que Carla y Curwen estaban comprometidos para casarse.

Diego Campos Salazar salió a defender a su hija y el público le respondió

Ante la ola de críticas que recibió Carla Campos Salazar en redes sociales, Diego Campos decidió pronunciarse en TikTok y responder directamente a uno de los usuarios que cuestionaba el comportamiento de su hija. El músico reconoció que esa plataforma no era el canal ideal para dar explicaciones, pero eligió hacerlo de todas formas.

PUBLICIDAD

En medio de la controversia, el padre de Carla Campos Salazar, Diego Magne, sale en su defensa, argumentando que su hija es joven y solo se divertía. El texto analiza las imágenes con Alonso Grimaldo y la falta de respeto a su prometido, Curwen. Video: TikTok @hablasinfiltross

“Esta no es la vía, pero no es lo que parece, ella tiene amigos y sale a discotecas como todos los jóvenes y bailan, no hay nada más que imágenes sacadas de contexto”, escribió el padre de la influencer.

La respuesta del público no fue la que esperaba. Lejos de aplacar los comentarios, su intervención generó nuevas reacciones dirigidas esta vez hacia él. “Un padre ama pero no debe mal educar. Y justificarla lo deja peor a usted que a ella”, escribió un usuario. Otro fue más directo: “Una lástima que usted esté apañando a su hija sabiendo que le fue infiel a su pareja. Las imágenes son evidentes señor. Callado se defiende”. Un tercer comentario apuntó: “Apañas las hueva*** de tu hija”.

PUBLICIDAD

Ante la continuidad de los ataques, Diego Campos optó por limitar los comentarios en todas sus publicaciones. La restricción no abarcó las que son en colaboración con otras cuentas, pero sin duda, evidenció que la presión digital resultó difícil de manejar.

Diego Campos restringió los comentarios en redes sociales tras defender a Carla Campos Salazar por el ampay difundido por 'Magaly TV: La Firme'.

Curwen confirma que la boda quedó cancelada: “La boda no va”

La decisión del padre de Carla se produjo en paralelo a uno de los anuncios más contundentes de la saga: Curwen confirmó en su programa ‘Brutalidad Política’ que la boda con Carla Campos Salazar quedó suspendida. Lo hizo la noche del 18 de agosto, frente a más de 56.000 personas conectadas en vivo, y con el estilo sarcástico que lo caracteriza.

PUBLICIDAD

“La boda no va. No va. Está más cancelado que el funeral de Furrey. Una boda que, pues tengo que decirlo, ha quedado suspendida. Lo confirmo”, afirmó el comunicador. Reveló también que el matrimonio tenía fechas tentativas que se fueron postergando: primero estaba previsto para el 14 de noviembre de este año, luego se trasladó a abril de 2027 por temas de organización. Ninguna de esas fechas se concretará, al menos por ahora.

Curwen admitió estar emocionalmente afectado por la situación. “Estoy muy triste. No estoy farmeando, por si acaso. Estoy acongojado”, declaró en vivo. El comunicador también precisó que la organización del matrimonio había avanzado poco: “Se organizó muy poco, se hizo muy poco, se hicieron dos, tres huevadas nomás. ¿Por qué? Por organizaciones, por temas de tiempos. No se llegó a mucho”.

PUBLICIDAD

La relación, en suspenso: aún se siguen en redes

Pese a la cancelación de la boda y a la eliminación de las fotos del compromiso de ambos perfiles —las imágenes de la pedida de mano en Punta Cana, el 17 de octubre de 2025, desaparecieron sin explicación pública—, algunos detalles digitales mantienen abierta la duda sobre el estado actual del vínculo.

El creador de contenido Curwen confirma en su programa que su boda ha sido suspendida. Con su característico humor, cuenta los detalles y se adelanta a la primicia que preparaba el programa de Magaly Medina. | YouTube / Brutalidad Política.

Diego Campos continúa siguiendo a Curwen en Instagram, y el comunicador aún mantiene ese vínculo con su exsuegro. Carla Campos Salazar y Curwen también se siguen mutuamente en sus respectivas cuentas, un gesto que sus seguidores leen como una señal de que la ruptura no es definitiva o que, al menos, no hay un distanciamiento total.

PUBLICIDAD

Curwen no precisó si la cancelación de la boda implica también el fin de la relación. “Yo, una de las partes, les confirmo que la boda ha quedado suspendida”, sostuvo, sin ir más allá en ese punto. Carla Campos Salazar, por su parte, no ha emitido ninguna declaración pública desde que estalló el escándalo.