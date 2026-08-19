Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

Ethel Pozo lamentó haber sido excluida de la Teletón y asegura que este año ha decidido contar las cosas tal como son, exponiendo las presiones y el poder que ejercen ciertas figuras de la televisión. Además, no dudó en responder a Janet Barboza. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Guardar

Ethel Pozo estuvo este martes 18 de agosto en el programa ‘Amor y Fuego’ para responder, frente a cámara, al comunicado que Janet Barboza publicó en sus redes sociales tras la polémica por su exclusión de la Teletón 2026. La conductora reafirmó su versión de los hechos, cuestionó la credibilidad del descargo de su excompañera y dejó en claro que Barboza nunca había participado del evento benéfico.

La aparición de Pozo en ‘Amor y Fuego’ marcó un cambio de formato en su estrategia comunicacional. Tras el comunicado del domingo 16 de agosto y la extensa conversación del lunes en ‘Sin más que decir’, la conductora optó esta vez por dar la cara ante las cámaras de televisión abierta y responder punto por punto a las declaraciones de Barboza.

PUBLICIDAD

Pozo cuestiona la versión de Barboza y pone en duda quién miente

Ante la pregunta sobre si le cree al comunicado de Janet Barboza, Pozo fue directa pero midió sus palabras. Señaló que la gente tiene el derecho de evaluar las versiones en conflicto, pero planteó una disyuntiva que, a su juicio, no deja mucho espacio para la ambigüedad.

“Yo creo que la gente lo puede juzgar si lo creen o no, de verdad es una pena que suceda eso. Tendría que, si le creo a ella, tendría que no creerle a Jack Aragonés. Tendría que prever que Jack miente. Y ya este año yo he decidido no callarme y contar las cosas tal cual son, sin herir a nadie, sin poner adjetivos calificativos negativos. Contar la verdad, y esta es la verdad”, afirmó la conductora en el programa de Rodrigo González.

PUBLICIDAD

Pozo reiteró que la razón que le trasladaron fue la incomodidad de los conductores de ‘América Hoy’, argumento que habría dado el gerente de Marketing del canal, Jacques Aragonés, al director de la Teletón, Sergio León.

Ethel Pozo respondió en 'Amor y Fuego' al comunicado que Janet Barboza publicó por la polémica de la Teletón 2026.

“Se me expresó que yo no me puedo ir, no puedo ser ancla, no puedo trabajar porque yo habló mal de América. Y cuando se preguntó en qué parte, qué había pasado… al no existir esa imagen, el señor Jack Aragonés le dijo al director de Teletón, a Sergio León, que es porque los conductores de América Hoy se sienten incómodos, es lo que Jack le dijo al director y es lo que me han trasladado”, indicó Pozo.

PUBLICIDAD

La conductora también aclaró cuál es el alcance real de sus comentarios sobre América Televisión. Sostuvo que sus declaraciones públicas siempre apuntaron a dos personas específicas —Barboza y Edson Dávila— y no al canal como institución.

“He emitido comentarios sobre lo que me dijo Janet y Edson. A América me llené de elogios porque es la verdad. Yo inicié mi carrera como conductora en América. Los mejores años han estado ahí y estoy agradecida, y eso terminó en diciembre. No tengo nada en contra de nadie, tengo muchos amigos ahí… o los que consideraba amigos, ya no sé. Por eso es que me da mucha tristeza que digan algo así”, expresó.

PUBLICIDAD

“Ella nunca ha participado”: el dato que Pozo lanzó sobre Barboza y la Teletón

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Pozo abordó la participación histórica de Janet Barboza en la Teletón. La conductora precisó que su excompañera nunca había formado parte del evento solidario, lo que a su juicio le resta peso al comunicado de Barboza como respuesta a una polémica sobre un evento del que ella no habría sido parte.

La presentadora Janet Barboza publica un comunicado en el que niega haber solicitado la exclusión de cualquier persona, incluyendo a Ethel Pozo, de la Teletón.

“Ella nunca ha participado, no participaba, ella en su comunicado lo dice. Ella jamás ha participado, pero si lo hace esta vez lo aplaudo”, afirmó Pozo. La conductora sí reconoció la trayectoria de Edson Dávila en la jornada solidaria. “El que siempre participaba era Edson. Yo nunca voy a decir algo que no sea verdad. Al César lo que es del César, me gusta hablar con la verdad”, señaló.

PUBLICIDAD

El comunicado de Barboza, publicado el lunes 17 de agosto, negó cualquier injerencia en la decisión que dejó a Pozo fuera de la Teletón. “Yo no he pedido, sugerido ni gestionado que ninguna persona sea retirada o deje de participar en la Teletón. Nunca he solicitado que se vete o excluya a nadie de un espacio de trabajo o de un evento, y tampoco tengo el poder ni la facultad para tomar decisiones de esa naturaleza”, escribió Barboza.

En declaraciones posteriores a ‘Amor y Fuego’, la conductora fue escueta: “Todo lo que tenía que decir ya está en mis redes. No se sabe siquiera si es que voy a estar ahí. No sé nada de la Teletón”.

PUBLICIDAD