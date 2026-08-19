Dos trabajadores turísticos mueren en rutas hacia Machu Picchu y Salkantay en Cusco y la Policía investiga las causas de ambos decesos

Un porteador y un arriero murieron en diferentes rutas turísticas de Cusco. Composición: Infobae

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Dos trabajadores vinculados a servicios turísticos fallecieron en distintos puntos de las rutas que conducen hacia Machu Picchu y Salkantay, en la región Cusco. Los casos corresponden al porteador Gabriel Ríos Mamani, de 49 años, y al arriero Alipio Ascencio Quiñonez Pérez, de 64 años. La Policía y el Ministerio Público realizan diligencias para establecer las circunstancias de ambos decesos.

El primer caso ocurrió en el sector de Abra Warmiwañusca, en la ruta del Camino Inka, donde Ríos Mamani fue encontrado sin vida luego de acompañar a un grupo de turistas con destino a Machu Picchu. El segundo fallecimiento se registró en el sector Abra Soyroccocha, en la ruta de Salkantay, donde Quiñonez Pérez fue encontrado dentro de una cabaña.

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Las investigaciones coinciden con un periodo de condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de las rutas turísticas de Cusco. Las lluvias, nevadas, deslizamientos y otros daños registrados en la Red de Caminos Inka llevaron a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco a suspender el ingreso de visitantes desde el miércoles 19 de agosto y hasta nuevo aviso.

La situación también motivó acciones policiales y fiscales para el levantamiento de los cuerpos en zonas de difícil acceso. En el caso de Ríos Mamani, la familia pidió esclarecer una eventual falta de auxilio, mientras que en el caso de Quiñonez Pérez la primera hipótesis comunicada por sus familiares apunta a una muerte por hipotermia asociada a las condiciones climáticas.

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Porteador fue encontrado sin vida en el Camino Inca

Gabriel Ríos Mamani, de 49 años, fue encontrado sin vida en el sector de Abra Warmiwañusca, provincia de Urubamba, durante un recorrido por el Camino Inka hacia Machu Picchu. Según lo informado por el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, el trabajador acompañaba a un grupo de turistas y el cuerpo fue ubicado después de que el grupo instaló su campamento.

“Este porteador iba con un grupo de turistas por el Camino Inca hacia Machu Picchu. Armaron su campamento y en horas de la madrugada se dan cuenta que estaba sin vida”, declaró Velásquez.

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La Policía indicó que las causas del fallecimiento de Ríos Mamani permanecen bajo investigación. Entre las diligencias figura la evaluación de una eventual falta de auxilio durante el recorrido.

La familia del porteador también solicitó una investigación exhaustiva. William Ríos Mamahuilca, hijo del fallecido, cuestionó la actuación de la agencia Alpaca Expedition y denunció un presunto abandono de su padre durante la ruta. Según su testimonio, el trabajador habría sido dejado en el camino mientras se priorizaba el traslado de la carga.

El hijo señaló además que la familia recibió la noticia del fallecimiento un día después del hecho. También expresó su preocupación por la ausencia inicial de representantes de la agencia, efectivos policiales y un fiscal en el lugar donde ocurrió el deceso.

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“Queremos justicia”, manifestó William Ríos Mamahuilca, quien pidió mejores condiciones de seguridad para los trabajadores que prestan servicios como porteadores en el Camino Inka.

Arriero muere en una cabaña de la ruta Salkantay

El segundo fallecimiento corresponde a Alipio Ascencio Quiñonez Pérez, de 64 años, natural de Mollepata. Efectivos de la Comisaría PNP Mollepata localizaron su cuerpo el 18 de agosto de 2026, a las 08:30 horas, dentro de una cabaña situada en el sector Abra Soyroccocha, en la ruta de Salkantay.

De acuerdo con el reporte policial, Quiñonez Pérez fue encontrado en posición de cúbito dorsal sobre el suelo y cubierto por pastos secos. Los agentes acudieron al lugar tras recibir la alerta y procedieron con las diligencias correspondientes para preservar la escena.

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La hermana del fallecido señaló ante la Policía que el deceso podría estar relacionado con hipotermia debido a la nevada y la lluvia registradas en la zona. El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público.

El general PNP Virgilio Velásquez también informó que el cuerpo fue localizado en una zona vinculada al Abra Salkantay, donde las intensas nevadas formaron parte de las condiciones climáticas registradas en esos días. La primera hipótesis apunta a una muerte por hipotermia, aunque las causas deben establecerse mediante las diligencias correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía de Anta, el cadáver fue trasladado a la morgue de Cusco para la necropsia de ley.

Policía y Fiscalía investigan los dos fallecimientos

Un oficial de la Policía Nacional del Perú informa sobre el lamentable fallecimiento de Alipio Ascensio Quiñones Pérez, un porteador de 64 años, a causa de hipotermia en la ruta Salkantay, sector de Suytucocha. A pesar de los esfuerzos del personal de alta montaña, fue encontrado sin vida. Facebook

La Región Policial Cusco informó que ambos casos requieren investigaciones independientes. En el caso de Ríos Mamani, las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas de su muerte y evaluar una eventual falta de auxilio. En el caso de Quiñonez Pérez, la necropsia permitirá establecer la causa del fallecimiento.

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La Policía, en coordinación con el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Cultura, participó en las diligencias destinadas al retiro de los cuerpos desde sectores de difícil acceso. Las condiciones del terreno constituyeron parte del escenario en el que se desarrollaron estas intervenciones.

La familia de Ríos Mamani pidió que las autoridades determinen responsabilidades respecto de la atención recibida por el trabajador durante la ruta. El reclamo también incluye una revisión de las condiciones de seguridad para los porteadores.

Cultura Cusco suspende los ingresos a la Red de Caminos Inca

Las precipitaciones comenzaron a afectar la zona desde la noche del lunes 17. Composición: Infobae

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco dispuso la suspensión temporal del ingreso de visitantes a la Red de Caminos Inka de Machupicchu desde el 19 de agosto y hasta nuevo aviso. La decisión respondió a los daños registrados por las intensas lluvias en diferentes sectores.

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La entidad informó sobre deslizamientos de tierra, crecida de riachuelos, inundaciones en zonas de campamento, colapso de servicios higiénicos, daños en pontones y erosión de suelos. Las incidencias fueron reportadas en Llulluchapampa, Ayapata, Paqaymayu Alto, Soqtacocha, Yuncachimpa, Qonchamarka, Wayllabamba, Pawkarcancha, Cusichaka, Phuyupatamarka y Wiñaywayna.

La directora ejecutiva de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia, informó que las lluvias intensas se registraron desde la noche del lunes 17 de agosto. La entidad dispuso además el retorno de los visitantes que ingresaron a la Red de Caminos Inka el martes 18 de agosto.

El arqueólogo Francisco Huarcaya, responsable de Conservación de la Red de Caminos Inka, señaló: “El personal de vigilancia y conservación de la Red de Caminos Inka realiza un monitoreo permanente de estos sectores para identificar oportunamente cualquier situación de riesgo y adoptar las medidas necesarias”.

La Dirección de Cultura de Cusco indicó que se evalúan rutas alternas para el retorno de visitantes por los sectores del kilómetro 104, en Chachabamba, y del kilómetro 106, en Choquesuysuy. La habilitación depende de las condiciones meteorológicas y de seguridad previstas hasta el 22 de agosto.

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La entidad también informó que, si persisten las condiciones adversas, se realizarán los trámites correspondientes para la reprogramación de las visitas o la devolución de los costos de ingreso, según corresponda. El personal del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu permanece en alerta para las labores de vigilancia, monitoreo y respuesta ante eventuales emergencias.