Perú
Agregar Infobae enGoogle

Sunedu sanciona a la Universidad Tecnológica de los Andes por incumplir medidas contra el hostigamiento sexual

El Consejo Directivo aprobó la sanción por unanimidad tras verificar que la universidad ignoró una resolución correctiva de 2022 vinculada a denuncias de violencia de género en su campus

Edificio de la Universidad Tecnológica de los Andes con fila de personas. Edificio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) con su logo
La fachada de la Universidad Tecnológica de los Andes, multada por Sunedu debido a incumplimientos ante denuncias de hostigamiento sexual, se muestra junto a la sede del organismo regulador. (Infobae Perú/Agencia Andina)
Guardar

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) impuso una multa de S/ 38 077.34 a la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) tras verificar que la institución no cumplió con las medidas correctivas ordenadas ante denuncias de hostigamiento sexual dentro de su comunidad universitaria. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo del organismo regulador.

Según informó la Sunedu, la sanción responde al incumplimiento de la Resolución del Consejo Directivo N.º 010-2022-SUNEDU/CD. La universidad no identificó a las autoridades que omitieron determinar responsabilidades frente a las denuncias recibidas y tampoco acreditó la realización de talleres de prevención dirigidos a su plana directiva.

PUBLICIDAD

Conjunto de edificios universitarios de varios pisos, azules y blancos, con ventanas y balcones. Se observan personas, árboles y montañas en el fondo
Los edificios de la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) forman parte de la institución sancionada por la Sunedu en Perú. (UTEA)

La infracción, calificada como muy grave

La falta fue tipificada como “muy grave” en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 005-2019-Minedu. La Sunedu señaló que con esta acción de fiscalización busca garantizar que las autoridades universitarias asuman su responsabilidad en la protección de la comunidad estudiantil, asegurando que las denuncias por violencia de género se investiguen de manera adecuada.

El organismo precisó que el objetivo de estas medidas es que los campus universitarios se mantengan como entornos seguros y libres de violencia, en cumplimiento del marco normativo vigente.

Vista aérea de campus universitario con edificios azules, jardines, escaleras y rampas. Letras 3D 'LICENCIAMIENTO'. Banner de Universidad Tecnológica de los Andes
El campus de la Universidad Tecnológica de los Andes, sancionada por Sunedu, exhibe su proceso de adecuación hacia el licenciamiento. (UTEA)

Licencia institucional para la Universidad Científica del Perú

En la misma sesión, el Consejo Directivo de la Sunedu aprobó también por unanimidad otorgar la licencia institucional a la Universidad Científica del Perú (UCP), con sede en Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto. La decisión autoriza a la institución a ofrecer los programas académicos de Administración de Empresas y Derecho.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Sunedu, el licenciamiento de la UCP amplía el acceso a formación profesional de calidad en la Amazonía, al permitir que jóvenes de la región Loreto puedan cursar estudios superiores licenciados sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad.

Edificio de la Universidad Científica del Perú con letrero frontal, tres banderas en mástiles, árboles, palmeras y varios autos estacionados
La sede de la Universidad Científica del Perú en Iquitos, Loreto, muestra su fachada principal con banderas nacionales y vehículos estacionados tras recibir su licencia institucional. (Universidad Científica del Perú)

Educación superior de calidad más cerca de la Amazonía

La UCP se suma así al conjunto de universidades habilitadas para operar con garantías de calidad en una de las regiones con menor densidad de oferta educativa superior del país. El licenciamiento representa para Loreto la posibilidad de retener talento local y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para su población joven.

La Sunedu recordó que el proceso de licenciamiento evalúa el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad establecidas por la Ley Universitaria N.º 30220, requisito indispensable para que una institución pueda operar y emitir grados y títulos con validez oficial en el Perú.

Entrada principal de la Universidad Científica del Perú con un cartel identificativo, una barrera de seguridad que dice "PARE" y motocarros estacionados
La entrada principal de la Universidad Científica del Perú (UCP) en Iquitos, Loreto, muestra su cartel institucional tras recibir la licencia de Sunedu. (Universidad Científica del Perú)

Temas Relacionados

SuneduUniversidadAcoso sexualUniversidad Tecnológica de los Andesperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lionel Messi jugará con Inter Miami en la MLS, mientras que Lamine Yamal disputará el Trofeo Joan Gamper con Barcelona. También, habrá Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Champions League

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La demanda de divorcio contra Analía Jiménez por adulterio con Jean Paul Gabuteau, ex de Silvia Cornejo: “Mantenía una relación clandestina”

‘Amor y Fuego’ exhibió un documento judicial de 2019 en el que el esposo de Jiménez la acusa de adulterio con la expareja de Cornejo y revela que el hijo que ella tiene con Gabuteau fue concebido mientras aún estaba casada

La demanda de divorcio contra Analía Jiménez por adulterio con Jean Paul Gabuteau, ex de Silvia Cornejo: “Mantenía una relación clandestina”

La razón de la ausencia de Christofer Gonzales de Sporting Cristal: ¿Cuándo volverá a las canchas?

El cuadro rimense afrontará la parte decisiva del Torneo Clausura sin uno de sus jugadores más experimentados mientras el cuerpo técnico busca variantes en el medio campo

La razón de la ausencia de Christofer Gonzales de Sporting Cristal: ¿Cuándo volverá a las canchas?

Ministro de Defensa pide paciencia a transportistas ante convocatoria de paro: “Tenemos 18 días, estamos trabajando”

La convocatoria a una nueva paralización del transporte en Lima y Callao enfrenta al sector con el Gobierno. Según el gremio, el Ejecutivo no atiende sus peticiones

Ministro de Defensa pide paciencia a transportistas ante convocatoria de paro: “Tenemos 18 días, estamos trabajando”

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

El actor peruano Diego Seyfarth vuelve al país y asume el papel de Bill en ‘Mamma Mia!’, la exitosa obra musical que se presenta en el Teatro Peruano Japonés. En entrevista con Infobae Perú, comparte su experiencia sobre la convocatoria, los desafíos del retorno y la importancia del entorno familiar.

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carpeta 364-2024: todo sobre el expediente fiscal que Curwen reveló y que involucra a Magaly Medina, Chibolín y una jueza

Carpeta 364-2024: todo sobre el expediente fiscal que Curwen reveló y que involucra a Magaly Medina, Chibolín y una jueza

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Arriola no ha coordinado”

TC rechaza demanda de Willy Huerta, exministro de Pedro Castillo, para anular proceso por golpe de Estado

Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, asume Comisión de Energía y Minas y mantiene en duda otra ampliación del Reinfo

Renovación Popular propone ley que castigue con cárcel a quienes hagan “apología del delito” durante crisis política

ENTRETENIMIENTO

La demanda de divorcio contra Analía Jiménez por adulterio con Jean Paul Gabuteau, ex de Silvia Cornejo: “Mantenía una relación clandestina”

La demanda de divorcio contra Analía Jiménez por adulterio con Jean Paul Gabuteau, ex de Silvia Cornejo: “Mantenía una relación clandestina”

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

María Pía Copello desliza que Magaly Medina fue convocada a la Teletón, pero no aceptó: “No soy plato de segunda mesa”

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

DEPORTES

La razón de la ausencia de Christofer Gonzales de Sporting Cristal: ¿Cuándo volverá a las canchas?

La razón de la ausencia de Christofer Gonzales de Sporting Cristal: ¿Cuándo volverá a las canchas?

Entradas del Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026: precios y dónde comprar para asistir al clásico en el Monumental

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores