Sunedu sanciona a la Universidad Tecnológica de los Andes por incumplir medidas contra el hostigamiento sexual

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) impuso una multa de S/ 38 077.34 a la Universidad Tecnológica de los Andes (UTEA) tras verificar que la institución no cumplió con las medidas correctivas ordenadas ante denuncias de hostigamiento sexual dentro de su comunidad universitaria. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo del organismo regulador.
Según informó la Sunedu, la sanción responde al incumplimiento de la Resolución del Consejo Directivo N.º 010-2022-SUNEDU/CD. La universidad no identificó a las autoridades que omitieron determinar responsabilidades frente a las denuncias recibidas y tampoco acreditó la realización de talleres de prevención dirigidos a su plana directiva.
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La infracción, calificada como muy grave
La falta fue tipificada como “muy grave” en el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 005-2019-Minedu. La Sunedu señaló que con esta acción de fiscalización busca garantizar que las autoridades universitarias asuman su responsabilidad en la protección de la comunidad estudiantil, asegurando que las denuncias por violencia de género se investiguen de manera adecuada.
El organismo precisó que el objetivo de estas medidas es que los campus universitarios se mantengan como entornos seguros y libres de violencia, en cumplimiento del marco normativo vigente.
Licencia institucional para la Universidad Científica del Perú
En la misma sesión, el Consejo Directivo de la Sunedu aprobó también por unanimidad otorgar la licencia institucional a la Universidad Científica del Perú (UCP), con sede en Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto. La decisión autoriza a la institución a ofrecer los programas académicos de Administración de Empresas y Derecho.
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De acuerdo con la Sunedu, el licenciamiento de la UCP amplía el acceso a formación profesional de calidad en la Amazonía, al permitir que jóvenes de la región Loreto puedan cursar estudios superiores licenciados sin necesidad de desplazarse fuera de su localidad.
Educación superior de calidad más cerca de la Amazonía
La UCP se suma así al conjunto de universidades habilitadas para operar con garantías de calidad en una de las regiones con menor densidad de oferta educativa superior del país. El licenciamiento representa para Loreto la posibilidad de retener talento local y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para su población joven.
La Sunedu recordó que el proceso de licenciamiento evalúa el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad establecidas por la Ley Universitaria N.º 30220, requisito indispensable para que una institución pueda operar y emitir grados y títulos con validez oficial en el Perú.
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