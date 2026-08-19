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De La Rose regresa a Lima con ‘Tu vaquerita reggaetonera tour’: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre el evento

La artista puertorriqueña alista su vuelta a nuestro país con una gira imperdible para todo su público. Conoce todos los detalles aquí

Mujer joven de cabello rojo largo, sombrero vaquero, top negro, pantalones y abrigo de pelo, posando frente a un fondo gris
La cantante De La Rose posa con un sombrero vaquero y un abrigo de pelo, promoviendo su gira de reggaeton en Lima.
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La artista puertorriqueña De La Rose ha confirmado su esperado regreso a Lima con el “Tu Vaquerita Reggaetonera Tour”, un concierto que se realizará el próximo 2 de octubre en Costa 21, uno de los recintos más importantes de la ciudad. El anuncio de la intérprete, conocida como la “Nena de Puerto Rico”, ha generado gran expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes aguardan la oportunidad de verla en un espectáculo propio y con repertorio completo.

Durante la jornada, De La Rose promete ofrecer un recorrido por los temas que la han posicionado en la escena urbana, incluyendo éxitos como “¿Qué vas a hacer hoy?”, “Kyoto” y “WYA”. La propuesta está pensada para brindar una noche dedicada íntegramente al reggaetón, con la artista presentando un show diseñado especialmente para su público en Lima. De acuerdo con el comunicado, la cantante busca consolidar una etapa clave de su carrera, aumentando su presencia en escenarios internacionales y fortaleciendo su vínculo con la audiencia local.

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Cartel de concierto con una mujer de cabello rojo, sombrero vaquero y chaqueta de mezclilla. Texto: De La Rose, Latam Tour, 02 Octubre, Costa 21 Lima
La cantante De La Rose promociona su concierto ‘Tu vaquerita reggaetonera tour’ en Lima, programado para el 2 de octubre en Costa 21.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas para el concierto de De La Rose en Lima se realizará exclusivamente a través de Teleticket. El proceso de preventa iniciará con precios preferenciales y cupos limitados para los primeros compradores, según el cronograma habitual de la plataforma.

Las entradas estarán disponibles apenas se habilite el evento en el sitio oficial de Teleticket, lo que permitirá a los fanáticos acceder a los mejores lugares y tarifas promocionales. Los organizadores recomiendan a los interesados registrarse previamente en la plataforma para agilizar el proceso y evitar contratiempos durante la compra.

Precio de entradas y zonas

El evento contará con dos zonas diferenciadas: Campo A y Campo B. Los precios en preventa oscilan entre S/135.20 y S/239.20, mientras que los valores en venta regular van desde S/169 hasta S/299. Esta estructura permite que los asistentes elijan la ubicación que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto.

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Plano de escenario con Campo A y Campo B. Tabla de precios de entradas en soles para Campo A y Campo B, con preventa fans, preventa BBVA, regular y CONADIS
Un gráfico detalla los precios y sectores para el concierto ‘Tu vaquerita reggaetonera tour’ de De La Rose en Lima, incluyendo las modalidades de preventa y regular.

Además, se habilitará una zona especial Conadis, destinada a personas con discapacidad, cuyo precio de preventa será de S/239.20. Todas las tarifas incluyen el acceso al espectáculo completo y la posibilidad de disfrutar del show desde sectores diferenciados del recinto. La segmentación de precios busca garantizar acceso a distintos públicos y promover la inclusión.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El procedimiento para adquirir entradas en Teleticket es totalmente digital y busca facilitar la compra a todos los interesados.

  1. Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe.
  2. Crear una cuenta personal, completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma.
  3. Confirmar el registro accediendo al enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra de tickets.
  4. Buscar el evento de De La Rose en Lima utilizando el buscador y seleccionar el banner correspondiente.
  5. Acceder a la cola virtual, sistema que asigna turnos de acuerdo con el orden de llegada. Los organizadores recomiendan no actualizar la página para evitar perder la posición asignada.
  6. Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra.
  7. Completar el pago, ingresando los datos de la tarjeta.
  8. Una vez finalizada la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

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