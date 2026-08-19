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Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores

Las filas de José Letelier se potencian con una futbolista de jerarquía. El conjunto ‘blanquiazul’ no recula en sus intenciones de lograr el ansiado tricampeonato en la Liga Femenina 2026

Juliana Da Silva es nueva futbolista de Alianza Lima.
Juliana Da Silva es nueva futbolista de Alianza Lima. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.
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Alianza Lima anunció oficialmente la incorporación de Juliana Da Silva como su nuevo refuerzo para afrontar lo que resta de la temporada de la Liga Femenina. La mediocampista brasileña llega procedente de Corinthians y se suma al plantel dirigido por José Letelier con el objetivo de aportar experiencia y jerarquía en la etapa decisiva del campeonato.

“¡Bienvenida a las bicampeonas, Juliana! Procedente de Corinthians, Juliana Da Silva es nuevo refuerzo para el Torneo Clausura. A dejarlo todo y vamos por nuestro objetivo”, señaló el conjunto victoriano a través de sus redes sociales al confirmar la contratación de la futbolista.

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La llegada de Da Silva representa una nueva apuesta internacional de Alianza Lima. La brasileña cuenta en su palmarés con una Copa Libertadores, dos campeonatos paulistas y un título del Campeonato Sudamericano Sub-20 con la selección de su país.

Juliana Da Silva es nueva futbolista de Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
Juliana Da Silva es nueva futbolista de Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: X Alianza Lima.

El objetivo de las ‘blanquiazules’ es claro: conquistar el Torneo Clausura y cerrar la temporada con el tricampeonato nacional. Para ello, el cuadro ‘íntimo’ continúa fortaleciendo una plantilla que ya consiguió los títulos nacionales de 2024 y 2025.

El destacado CV de Da Silva

Juliana Da Silva Passari cuenta con una trayectoria importante en el fútbol brasileño y también tuvo presencia en las categorías juveniles de la selección de Brasil. Su vínculo con el deporte comenzó desde muy temprana edad, pues empezó a practicar fútbol sala a los siete años y posteriormente dio el salto al fútbol a los 12.

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Su talento le permitió recibir su primera convocatoria a la selección brasileña Sub-15 en 2013. Tres años después, representó a su país en la Copa Mundial Sub-17, una experiencia que marcó el inicio de su recorrido internacional con la ‘canarinha’.

Juliana Da Silva se suma a las filas de Alianza Lima y representa un saldo de calidad notable para el club de La Victoria de cara al Torneo Clausura 2026. Crédito: X Ítalo Villafuerte.

A nivel de clubes, la volante paulista inició su carrera profesional en Ferroviária-SP, donde permaneció entre 2016 y 2018. Posteriormente, defendió los colores de Palmeiras, institución con la que alcanzó uno de los títulos más importantes de su carrera: la Copa Libertadores Femenina 2022.

En 2018 también consiguió una distinción con la selección brasileña. Da Silva integró el plantel que se proclamó campeón del Campeonato Sudamericano Sub-20, sumando un trofeo internacional a su palmarés.

Durante 2025 defendió la camiseta de Corinthians, uno de los equipos más importantes del fútbol femenino brasileño. Con el ‘timão’ disputó 10 partidos y consiguió ganar el cien por ciento de los puntos que disputó, antes de emprender esta nueva aventura en el fútbol peruano.

Juliana Da Silva, brasileña de 26 años, se sumó a Alianza Lima por lo que resta de la temporada 2026.
Juliana Da Silva, brasileña de 26 años, se sumó a Alianza Lima por lo que resta de la temporada 2026. Crédito: X Alianza Lima.

De esta manera, Da Silva se convierte en el segundo refuerzo extranjero de Alianza Lima para la etapa decisiva de la Liga Femenina. A comienzos de agosto, el club victoriano también anunció la incorporación de la experimentada volante colombiana Daniela Montoya.

¿Cómo marcha el Torneo Clausura de la Liga Femenina?

Alianza Lima atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura y, luego de cinco jornadas, se mantiene como líder con puntaje perfecto. Las ‘blanquiazules’ suman 15 unidades tras ganar sus cinco encuentros y presentan una diferencia de gol de +19.

Sporting Cristal aparece en el segundo lugar con 12 puntos, mientras que Atlético Andahuaylas ocupa la tercera posición con 11 unidades. Universitario, vigente campeón del Torneo Apertura, marcha cuarto con 10 puntos, aunque tiene un partido pendiente y podría acercarse a los primeros puestos.

Tabla del Torneo Clausura de la Liga Femenina Perú.
Tabla del Torneo Clausura de la Liga Femenina Perú. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Más atrás aparecen Carlos A. Mannucci con siete unidades y FBC Melgar con seis. FC Killas y Yanapuma suman tres puntos cada uno, mientras que Defensores del Ilucán también registra tres unidades. Cierran la clasificación Flamengo F.B.C. y UNSAAC, ambos con un punto.

Con este panorama, Alianza Lima tiene la obligación de mantener el ritmo en las próximas fechas. El liderato del Clausura es, por ahora, un buen punto de partida, pero las ‘blanquiazules’ saben que todavía queda camino por recorrer para conseguir el objetivo mayor: levantar nuevamente el trofeo de la Liga Femenina y convertirse en tricampeonas nacionales.

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