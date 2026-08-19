Perú
Agregar Infobae enGoogle

Hallan entierro de un niño en Huacas de Moche de hace 1.500 años con dos silbatos, una sonajera y una vasija escultórica

La excavación forma parte de una investigación que busca conocer la vida cotidiana de los habitantes del núcleo urbano Moche más allá de sus grandes edificios ceremoniales

Investigadores localizaron un entierro infantil en el Conjunto Arquitectónico 61 de Huacas de Moche. (Composición: Infobae)
Investigadores localizaron un entierro infantil en el Conjunto Arquitectónico 61 de Huacas de Moche. (Composición: Infobae)
Guardar

Un entierro infantil con objetos asociados a prácticas funerarias fue localizado por investigadores en el Complejo Arqueológico Huacas de Moche, en la provincia de Trujillo, región La Libertad. El hallazgo corresponde a un menor de aproximadamente un año y medio de edad y se ubica dentro del núcleo urbano del antiguo asentamiento Moche.

La evidencia permite ampliar el estudio de los espacios residenciales y funerarios del sitio arqueológico. La investigación concentra parte de sus esfuerzos en sectores distintos a los grandes edificios ceremoniales, con el objetivo de obtener datos sobre la población que ocupó esta zona hace unos 1,500 años.

PUBLICIDAD

El arqueólogo Jermi Mejía López explicó que los restos fueron encontrados en el Conjunto Arquitectónico 61, un sector situado al sur del núcleo urbano Moche. La disposición del cuerpo constituye uno de los elementos registrados durante las labores de excavación.

El descubrimiento incluye objetos que acompañaron al menor en su sepultura. Entre ellos figuran dos silbatos, una sonajera y una vasija escultórica, además de otros materiales recuperados en el área. La investigación busca establecer qué información ofrecen estas evidencias sobre las prácticas culturales y funerarias de la sociedad Moche.

Restos del menor fueron ubicados en el Conjunto Arquitectónico 61

Los restos corresponden a un niño de aproximadamente un año y medio. Andina
Los restos corresponden a un niño de aproximadamente un año y medio. Andina

De acuerdo con Jermi Mejía López, la osamenta se encontraba en posición recostada, con la cabeza orientada hacia el sur y las piernas hacia el norte. El registro arqueológico permitió documentar la ubicación del cuerpo y los elementos depositados junto a este.

PUBLICIDAD

El ajuar funerario está compuesto por dos silbatos, una sonajera y una vasija escultórica. Estos objetos forman parte de los materiales que los investigadores analizan para conocer las costumbres vinculadas con los entierros infantiles en este sector del asentamiento.

El Conjunto Arquitectónico 61 cuenta con pequeñas plataformas y muros divisorios que delimitaban espacios destinados a diferentes actividades. Por sus características, el lugar forma parte del área urbana y residencial del complejo, lo que permite relacionar el hallazgo funerario con otros aspectos de la ocupación cotidiana.

Vasijas aportan datos sobre las actividades domésticas

Las excavaciones también permitieron recuperar vasijas de uso doméstico asociadas con el abandono de determinados espacios. Según los investigadores, estos materiales pueden aportar información sobre la alimentación, las actividades cotidianas y la utilización de los ambientes residenciales.

El análisis de estos objetos forma parte de una investigación más amplia sobre la población que vivió en el núcleo urbano Moche. Carlos Rengifo, director del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, explicó que el trabajo busca ampliar el conocimiento sobre la vida cotidiana de los habitantes del sitio y no limitar el estudio a las áreas ceremoniales.

La temporada actual contempla registros gráficos, altimétricos, fotográficos, fílmicos y aéreos. Las labores continuarán con niveles más profundos del terreno para identificar cambios en la configuración arquitectónica del Conjunto 61.

Investigación incluye conservación y protección del área excavada

Junto al cuerpo fueron encontrados dos silbatos, una sonajera y una vasija escultórica, además de otros materiales. Andina
Junto al cuerpo fueron encontrados dos silbatos, una sonajera y una vasija escultórica, además de otros materiales. Andina

Carlos Rengifo precisó que la actual etapa de investigación culminaría en aproximadamente un mes. Luego, el área intervenida recibirá una cobertura con arena limpia como medida de protección ante posibles lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

El trabajo cuenta con presupuesto de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) e incluye acciones vinculadas con conservación, uso turístico y proyección comunitaria. Para esta temporada, el proyecto estableció tres líneas de investigación: el ámbito ceremonial y funerario, el sector urbano, doméstico y residencial, y las áreas productivas, estas últimas previstas para una siguiente etapa.

Los avances fueron presentados ante el rector de la UNT, Hermes Sifuentes Inostroza; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Ever Vigo; el director del Museo de Arqueología, Franklin Díaz Pretel; además de docentes, arqueólogos y estudiantes.

Proyecto Arqueológico Huacas de Moche mantiene investigación desde 1991

El Proyecto Arqueológico Huacas de Moche comenzó en 1991 como una propuesta académica de investigación bajo la dirección de los docentes de la Universidad Nacional de Trujillo Santiago Uceda y Ricardo Morales.

Su área de estudio comprende las huacas del Sol y de la Luna y los espacios vinculados con estos edificios de adobe, ubicados en la campiña de Moche, en el distrito del mismo nombre, provincia de Trujillo, región La Libertad.

Los objetivos iniciales estuvieron relacionados con el estudio de los espacios arquitectónicos y la cronología del sitio. Desde su creación, el proyecto cuenta con respaldo de la Universidad Nacional de Trujillo y también recibió apoyo de entidades privadas en distintas etapas.

Entre los reconocimientos obtenidos figura el Shanghai Archaeology Forum, que en 2013 distinguió al Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna entre los principales proyectos de investigación arqueológica del mundo. En 2025, el proyecto recibió además el Premio Reina Sofía de la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España.

Temas Relacionados

Huacas de MocheLos MocheDescubrimientoHallazgoperu-noticiasLa LibertadUniversidad Nacional de Trujillo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Inversión minera supera los USD 3.300 millones y crece 42,7% en el primer semestre de 2026

El desempeño del sector estuvo marcado por un fuerte avance en junio, con mayores desembolsos en infraestructura, desarrollo y preparación, además del impulso de empresas como Southern Perú, Shougang y Las Bambas

Inversión minera supera los USD 3.300 millones y crece 42,7% en el primer semestre de 2026

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Ariola no ha coordinado”

El segundo vicepresidente del Congreso criticó la ausencia de la empresa tecnológica en el país y cuestionó la falta de acciones concretas para combatir el uso de redes sociales en delitos de extorsión

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Ariola no ha coordinado”

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

El volante peruano de 19 años completó trabajos en campo junto al primer equipo del club portugués y apunta al partido ante Casa Pia del lunes 24 de agosto por la tercera fecha del campeonato luso

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores

Las filas de José Letelier se potencian con una futbolista de jerarquía. El conjunto ‘blanquiazul’ no recula en sus intenciones de lograr el ansiado tricampeonato en la Liga Femenina 2026

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

La conductora apareció en ‘Amor y Fuego’ para responder a su excompañera, defender su versión sobre la exclusión del evento benéfico y poner sobre la mesa el papel que tuvo Jacques Aragonés

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Ariola no ha coordinado”

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Ariola no ha coordinado”

TC rechaza demanda de Willy Huerta, exministro de Pedro Castillo, para anular proceso por golpe de Estado

Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, asume Comisión de Energía y Minas y mantiene en duda otra ampliación del Reinfo

Renovación Popular propone ley que castigue con cárcel a quienes hagan “apología del delito” durante crisis política

TC declara prescrita la pena de Alan Azizollahoff: Dueño de la discoteca Utopía nunca pisó la cárcel

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

De La Rose regresa a Lima con ‘Tu vaquerita reggaetonera tour’: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre el evento

DEPORTES

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo: partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se reveló qué jugador de Universitario volverá a la selección peruana para fecha FIFA de setiembre después de 11 meses

Cecilia Tait endurece su postura contra quienes rechazan la selección: “Que pueda ser suspendida hasta en la liga”