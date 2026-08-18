María Pía Copello manda un mensaje cargado de ironía a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Espero que te cases con la mujer de tu vida”

Los conductores de 'Sin Que Decir' analizan el polémico ampay de la novia de Curwen. Entre risas y sarcasmo, María Pía le envía un mensaje especial deseándole que 'se case con la mujer de su vida'. Video: Q / Sin más que decir

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La conductora del podcast ‘Sin más que decir’ le envió un mensaje a Víctor Caballero, conocido como Curwen, en medio de la polémica que rodea a su prometida, Carla Campos Salazar, luego de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundiera imágenes de ella bailando de forma afectuosa con otro hombre en una discoteca de Miraflores.

María Pía Copello no guardó silencio ante uno de los temas más comentados del entretenimiento peruano este martes 18 de agosto. La exconductora de ‘Mande quien mande’ se dirigió directamente a Víctor Caballero, el periodista y creador de contenido de 35 años conocido en redes como Curwen, cuya prometida fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ en una situación que encendió las redes sociales y los espacios de farándula.

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El mensaje llegó desde el set del podcast ‘Sin más que decir’, con un tono que dejó a más de uno con la duda: ¿solidaridad genuina o ironía disfrazada de buenos deseos? El contexto que motivó las palabras de Copello fue el ampay difundido la noche del domingo 17 de agosto, en el que Carla Campos Salazar aparece bailando muy cerca de un joven identificado como Alonso Grimaldo, conocido como ‘Grimy’, en una discoteca de Miraflores durante la madrugada del sábado 15.

Las imágenes, que mostraban abrazos, baile y un acercamiento que el programa calificó como un posible beso, se viralizaron en pocas horas y convirtieron a Curwen en el centro de la conversación digital.

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María Pía Copello le envió un mensaje a Curwen tras el ampay de Carla Campos Salazar difundido por Magaly TV: La Firme.

El mensaje de María Pía: palabras de aliento con una carga irónica que no pasó desapercibida

El set de ‘Sin más que decir’ ya venía con el ambiente caldeado por el tema cuando Israel Dreyfus y Ethel Pozo le desearon al comunicador que pudiera superar el momento, dado que ese día no se había presentado en su programa. Fue en ese contexto donde el equipo bromeó sobre la situación y algunos compañeros llegaron a desearle a la pareja que siguieran juntos.

Fue entonces cuando María Pía Copello intervino con una frase que marcó el tono del momento: “Qué sobones que son, de verdad, sobones”. Dreyfus le respondió sorprendido: “¿Qué quieres hacer? ¿leña del árbol caído?”.

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Acto seguido, y en medio de las risas del set, Copello tomó la palabra para dirigirse directamente a Curwen, a quien en el pasado el propio comunicador había criticado duramente por diversas polémicas.

“Desde aquí, te deseo todo lo mejor, de verdad, desde el bobo que tengo aquí, grande... Te quiero Curwen, de verdad, te deseo todo lo mejor, esperemos que superes este mal rato y que te cases con la mujer de tu vida, que te vaya súper bien con la mujer de tu vida”, declaró la conductora ante las cámaras del podcast, entre aplausos y risas de sus compañeros.

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El mensaje sonó a buenos deseos, pero el contexto en que fue dicho —en medio de bromas, con el equipo riendo y después de que ella misma llamara “sobones” a quienes expresaban solidaridad— dejó abierta la pregunta sobre cuánto había de sinceridad y cuánto de sarcasmo en sus palabras.

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos. YouTube: 'Todo Good'.

La producción del podcast, además, aprovechó el momento para pasar un video viral de Curwen en el que el propio comunicador había hablado de su relación con Carla Campos de manera eufórica: “Carla no es mi flaca, es mi vida. Mi amor, mi vida, mi tesoro, mi todo. Cómo adoro esa mujer”, se le escucha decir en el clip.

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Ethel Pozo también aportó su reflexión al debate, aunque con un tono más pausado. “Nunca hay que poner las manos al fuego por nadie, mi esposo es el amor de mi vida, pero tampoco es mi vida. Nuestra vida está llena de muchos personajes, hijos, padres, no podemos enfocarnos a la pareja solamente”, indicó.

Curwen: de negar la infidelidad a reconocerla en vivo pocas horas después

Mientras ‘Sin más que decir’ emitía su pronunciamiento, Curwen atravesaba una jornada de evolución pública frente al caso. En un primer momento, cuando fue abordado por un reportero de ‘Magaly TV: La Firme’, el comunicador negó que las imágenes mostraran una infidelidad y descartó que hubiera un beso.

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“No, no es un beso en la boca”, afirmó con énfasis, y añadió que el joven que aparece junto a su prometida era un amigo conocido por ambos. “El tipo es su amigo, no tiene ningún problema”, sostuvo. También confirmó que ya había recibido el video antes de que el programa lo difundiera: “Ya me lo mandaron el video. Me lo han enviado cien personas, me han etiquetado”.

La versión inicial de Curwen se modificó horas más tarde, durante su aparición en el streaming ‘Habla Good’ la tarde del martes 18 de agosto. Lejos de mostrarse esquivo, el creador de contenido llegó al programa con actitud distendida, pero en el transcurso de la transmisión admitió que su primera lectura de los hechos había sido equivocada.

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Los conductores se enfrascan en un divertido y acalorado debate tratando de recrear un polémico paso de baile. Entre risas y parodias, cada uno muestra su versión de los hechos, generando un momento de comedia pura.

“Ayer se han visto unas imágenes en las que Carla está en una discoteca y la verdad es que, pues yo me siento muy mal”, reconoció. Luego, cuando uno de sus compañeros en el streaming le preguntó directamente si se había “cegado” al minimizar las imágenes, Curwen respondió sin rodeos: “Sí, me cegué, me cegué, la verdad. Yo creo que todos tienen razón”.

El giro fue aún más contundente cuando el comunicador se refirió al contenido del video: “Las imágenes son clarísimas, viejo. Yo creo que allí se hizo algo que no se debía”, afirmó, y llegó a pedir que el material se mostrara en el propio programa. “Lo más importante también, las imágenes, yo creo que hablan por sí solas, ¿no? En un inicio yo dije que era un saludito, ¿no?”, señaló antes de concluir que esa interpretación ya no era sostenible.

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