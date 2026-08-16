El mensaje de Gianluca Lapadula a los hinchas de Universitario antes del duelo ante FC Cajamarca por Liga 1: “Hay que creer”

Universitario de Deportes ha emprendido su viaje a Cajamarca para medirse ante FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Guardar

Gianluca Lapadula dejó un mensaje dirigido a los hinchas de Universitario de Deportes antes de que el plantel viaje a Cajamarca para afrontar un nuevo desafío por el Torneo Clausura 2026. En medio de un momento en el que el conjunto ‘crema’ necesita sumar para mantenerse en la pelea por el título, el delantero de 36 años pidió confianza a los aficionados y dejó claro que el equipo debe mantener la convicción para afrontar los próximos compromisos.

“Un saludo a todos y hay que creer”, expresó el atacante en declaraciones recogidas por las cámaras de ‘Jax Latin Media’ en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez, poco antes de que la delegación merengue emprendiera su viaje rumbo a Cajamarca. El mensaje del ‘Bambino’ llega después de un empate que dejó sensaciones encontradas entre los seguidores del vigente tricampeón nacional.

PUBLICIDAD

Lapadula se perfila para iniciar nuevamente como titular ante FC Cajamarca, luego de haber comenzado desde el arranque en la jornada anterior. El atacante viene ganando protagonismo dentro del equipo dirigido por Héctor Cúper y se ha convertido en una de las principales alternativas ofensivas del cuadro estudiantil en este tramo inicial del campeonato.

Gianluca Lapadula y la delegación de Universitario arribaron a Cajamarca. Crédito: Instagram Universitario.

“Siempre hay que ganar”, apunta Lapadula

El delantero también fue consultado por las aspiraciones de Universitario para este nuevo compromiso y respondió con una frase que resume la exigencia que existe dentro del club. “Siempre hay que ganar”, manifestó Lapadula, dejando claro que el objetivo del equipo debe ser conseguir los tres puntos independientemente del escenario o del rival.

PUBLICIDAD

Universitario llega a este encuentro después de empatar 1-1 frente a Sporting Cristal en el estadio Monumental. El partido se disputó en una fecha especial para la institución ‘crema’, que celebraba su aniversario, por lo que la igualdad terminó siendo considerada un resultado amargo por buena parte de la hinchada.

Precisamente, Lapadula fue protagonista en ese encuentro al marcar el tanto de Universitario. El atacante recibió una oportunidad en el área y consiguió convertir para adelantar a los locales, aunque posteriormente Yoshimar Yotún apareció para establecer el 1-1 definitivo.

'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

En cuatro partidos disputados en el Clausura, el ‘Bambino’ suma dos goles y ha sido titular en uno de ellos. Sus anotaciones han representado un aporte importante para un equipo que necesita encontrar regularidad en ataque y que no puede darse el lujo de continuar dejando puntos en el camino.

PUBLICIDAD

Actualmente, Universitario acumula siete unidades en cuatro jornadas, por lo que una victoria frente a FC Cajamarca podría permitirle recuperar terreno en la clasificación. El conjunto dirigido por Héctor Cúper tendrá que afrontar, además, un escenario complicado debido a la altura de Cajamarca.

Más allá de ello, Lapadula aseguró que se encuentra en buenas condiciones para afrontar el compromiso. “Estoy físicamente bien”, señaló el atacante, una declaración que aumenta las posibilidades de que vuelva a comandar el ataque ‘crema’ desde el inicio.

Gianluca Lapadula anotó su segundo gol con Universitario en el partido ante Sporting Cristal. Crédito: LFP

¿Gianluca Lapadula puede volver a la selección peruana?

El buen momento de Lapadula también ha generado expectativa respecto a una eventual convocatoria a la selección peruana. El delantero aparece entre los nombres que serían considerados por el comando técnico encabezado por Mano Menezes para la próxima fecha FIFA.

PUBLICIDAD

El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa ‘Hablemos de MAX’, de Liga 1 MAX, algunos de los nombres que integrarían la nómina preliminar que viene siendo evaluada para los siguientes compromisos de la ‘bicolor’. Entre los futbolistas mencionados figura Lapadula, quien podría tener una nueva oportunidad con la selección nacional.

Universitario vs FC Cajamarca: día, hora y dónde ver

Universitario y FC Cajamarca se enfrentarán este domingo 16 de agosto por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará en el estadio Héroes de San Ramón y comenzará a las 15:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Horario del partido de Universitario vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa U

En Chile, Venezuela y Bolivia, el partido iniciará a las 16:30 horas, mientras que los aficionados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay podrán seguirlo desde las 17:30 horas.

PUBLICIDAD

La transmisión oficial estará a cargo de L1 MAX, señal que cuenta con los derechos para emitir los encuentros de la Liga 1. Asimismo, el partido podrá seguirse mediante L1 Play, plataforma de streaming que permite acceder a la señal desde dispositivos móviles, tabletas y computadoras mediante una suscripción.

En paralelo, Infobae Perú realizará una cobertura especial del encuentro a través de su plataforma digital, con la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles y el resumen del partido.