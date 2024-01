Periodista panameño defendió a Cecilio Waterman y calificó a Alianza Lima de “Eterno segundón”

Cecilio Waterman llegó a la capital para ser presentado como nuevo jugador de Alianza Lima.

Alianza Lima continúa reforzándose de cara a la temporada 2024, donde tendrá como objetivo volver a convertirse en campeón nacional y a la vez, hacer un gran papel en Copa Libertadores. Es por esto que, tras la reestructuración del plantel, han empezado a incorporarse nuevos jugadores, entre ellos, Cecilio Waterman.

El delantero arribó a la capital para ser presentado de manera oficial y posterior a ello, sumarse a los entrenamientos. Sin embargo, su llegada causó cierto malestar en la hinchada ‘blanquiazul’, recibiendo un sinfín de críticas. Esto generó que desde Panamá saquen las garras y defiendan a su compatriota.

José Miguel Domínguez, periodista panameño, no dudó en salir al frente y arremeter contra el club ‘íntimo’, dejando en claro que siempre estarán por detrás de Universitario de Deportes y llamándolo ‘segundón’.

“Waterman va a llegar y va a meter los goles que se le de la gana en la liga peruana. Eso sí, se los digo en serio, Alianza Lima seguirá siendo un segundón en Perú, un eterno segundón”, sostuvo durante el programa deportivo ‘El Marcador TV’.

Asimismo, recordó el exitoso paso que tuvieron Luis Tejada y Alberto Quintero por el conjunto estudiantil. “Universitario de Deportes es un club en el que brillaron el ‘Pana’ Tejada y ‘Chiquitín’ Quintero, viene de ser campeón y es el verdadero grande”.

No obstante, aprovechó en darle un consejo a los de La Victoria. “Alianza debería estar preocupado en derrumbar esa grandeza y no ser mediocres, porque Universitario es el verdadero Real Madrid peruano, entonces ustedes tienen que pensar en cómo ganarle, no en criticar a un panameño que llega a trabajar”.

Por otro lado, recordó que el atacante de 32 años viene de tener minutos en el fútbol chileno. “Cecilio llega de jugar en Chile, que hoy en día tiene un mejor nivel que el peruano, entonces cálmense amigos de Alianza y preocúpense en alcanzar a la ‘U’”.

Cecilio Waterman quedó subcampeón en Chile con Cobresal - Créditos: Photosport

Sacan las garras

Raúl Ochoa, comunicador del mismo medio, también se sumó a las críticas y defendió a Waterman. Incluso, señaló que esta situción refleja por qué la selección peruana no logra clasificar a un Mundial de manera constante.

“Hace cinco horas, Gastón Pereira, representante de jugadores profesionales, subió una foto con Cecilio Waterman, quien va a llegar a Alianza Lima, uno de los clubes grandes de Perú. Y muchos aficionados del club fueron a atacar al delantero por la cuota goleadora que tuvo en Chile y Uruguay”, indicó en un inicio.

Además, añadió que “me parece tan absurdo cómo pueden criticar los peruanos, por eso es que no van al Mundial. Están atacando a Cecilio Waterman por su cuota goleadora y me molesta ver comentarios que ponen cómo va a ir un jugador con 8, 9 goles, si ellos no han tenido goleadores en los últimos tiempos. Por eso Perú está como está, que no va a los mundiales”.

Raúl Ochoa se refirió a las críticas que recibió Cecilio Waterman a su llegada a Perú.

La carrera de Cecilio Waterman

Cecilio Waterman inició su carrera como futbolista profesional en el Sporting San Miguelito de Panamá. Luego de dos años, fichó por Fénix de Uruguay. En el elenco ‘charrúa’ jugó cinco temporadas, registrando un total de 108 encuentros y anotado 14 goles.

En 2016, fue prestado Venados de México, donde solo disputó dos partidos. No pasó mucho tiempo para que volviera a Fénix, sin embargo, después llegó a Defensor Sporting, donde permaneció por un corto tiempo. En 2020, se mudó a Chile para vestir los colores de Universidad de Concepción, equipo en el que jugó 32 partidos y marcó 16 tantos

Su buen rendimiento hizo que Everton mostrara interés por contar con sus servicios y fue ahí donde disputó 26 compromisos e hizo ocho goles. En el 2022 dio el gran salto a Cobresal, donde marcó 24 goles en 55 cotejos.