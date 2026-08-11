Caso Naldy Saldaña: MIMP pide prisión preventiva contra el exdirector de la Bella Luz

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Las autoridades han solicitado prisión preventiva para César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la Orquesta Bella Luz, en el marco de la investigación por presunta agresión sexual contra la cantante Naldy Saldaña. La presión sobre el caso se incrementó tras nuevas denuncias de exintegrantes de la agrupación, quienes señalaron públicamente a Sánchez por situaciones de acoso.

La defensa de Saldaña considera que el imputado podría enfrentar hasta diecisiete años de prisión.

“Ya hemos solicitado la prisión preventiva y estamos justamente haciendo el acompañamiento”, señaló la vocera del Ministerio de la Mujer.

La defensa de la cantante y el Ministerio de la Mujer exigen que se dicte medida cautelar ante el posible riesgo de fuga| Foto: Andina

Estas acciones institucionales se suman a una pesquisa que mantiene la atención sobre el paradero y la cooperación del exdirector, quien no se presentó a declarar ante el departamento de investigación criminal.

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Investigación en proceso

La intervención de la Fiscalía y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se intensificó después de que varias exvocalistas de la orquesta expusieron episodios que involucran a César Sánchez.

La Bella Luz bajo inspección por caso Naldy Saldaña: representante legal sufrió descompensación. Captura: Sunafil.

El expediente en poder de la fiscal Leonor Azañedo señala que la última aparición pública de Sánchez Chavesta se registró en el local de la orquesta, antes de trasladarse al sitio de ensayo en San Juan de Lurigancho, donde habría ocurrido el hecho investigado. El movimiento migratorio del investigado está bajo revisión ante la sospecha de una posible fuga.

Por otro lado, según el citado medio, el representante legal y dueño de la orquesta, Óscar Custodio, sufrió un desvanecimiento durante una diligencia judicial, lo que forzó la suspensión de la audiencia. Sánchez ha sido citado nuevamente para el 18 de agosto, fecha clave para el avance de la causa.

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Como se recuerda, Claudia Salazar, exintegrante de la orquesta La Bella Luz, denunció públicamente que la directiva de la agrupación tenía conocimiento de los hechos de acoso que sufrió durante su permanencia en el grupo y que, pese a ello, decidió desligarse de cualquier responsabilidad.

La artista difundió audios en los que se escucha a su padre informar directamente a Óscar Custodio, dueño de la orquesta, sobre la conducta del exdirector musical César Sánchez Chavesta. En la grabación, el padre relata cómo Sánchez invitaba insistentemente a Salazar a un karaoke y, ante la negativa de la joven, le retiraba canciones en los ensayos.

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Canales de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que brinda apoyo integral a las víctimas a través de sus servicios especializados. La entidad subrayó que sus equipos están disponibles para ofrecer orientación psicológica, legal y social en casos de violencia de género.

El Centro de Emergencia Mujer (CEM) , dependiente del Ministerio de la Mujer, actúa como un punto de atención inmediata para personas afectadas por violencia familiar o sexual. El CEM garantiza el acceso rápido a asesoría y acompañamiento profesional, facilitando la denuncia y el seguimiento de cada caso.

La Policía Nacional del Perú (PNP) interviene en la recepción de denuncias y la protección de víctimas en situaciones de violencia. El personal policial canaliza los reportes hacia las unidades especializadas, asegurando la investigación y la aplicación de medidas de protección correspondientes.