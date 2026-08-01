Efemerides de agosto en Perú y el mundo: calendario oficial, historia y cultura que todos debemos conocer

La ilustración conjunta a Santa Rosa de Lima, un hombre andino con vestimenta tradicional, la bandera peruana y una catedral para representar las diversas efemérides de agosto en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mes de agosto reúne una serie de fechas emblemáticas en Perú que reflejan la riqueza histórica y cultural del país. Desde celebraciones religiosas hasta conmemoraciones patrióticas y reconocimientos a figuras centrales de la identidad nacional, las efemérides de agosto invitan a repasar los acontecimientos más relevantes que han marcado la vida social, política y espiritual de la nación. A continuación, un recorrido por las fechas más importantes del calendario peruano e internacional durante este mes, con un resumen de su origen y motivo de conmemoración.

1 de agosto: Día de la Pachamama y el Día del Abogado

El primer día de agosto concentra dos conmemoraciones de naturaleza distinta. La primera es el Día de la Pachamama, tradición heredada de las culturas andinas prehispánicas que rinde homenaje a la Madre Tierra. Comunidades rurales y urbanas del sur andino realizan rituales y ofrendas —semillas, alimentos y chicha— para agradecer los frutos de la tierra y pedir prosperidad. La ceremonia reafirma vínculos culturales ancestrales que sobreviven en la vida contemporánea peruana.

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La segunda conmemoración del día es el Día del Abogado, reconocimiento a la labor de los profesionales del Derecho en la defensa de la justicia y el Estado de derecho.

Honrar a la Madre Tierra es el eje del Día de la Pachamama, celebrado cada 1 de agosto en diversas regiones andinas con ceremonias de gratitud y conexión espiritual. (Andina)

6 de agosto: Aniversario de la Batalla de Junín

El 6 de agosto es feriado nacional desde 2022 y conmemora la Batalla de Junín, ocurrida en 1824 en la Pampa de Junín. Este enfrentamiento fue uno de los más determinantes en la gesta de independencia del país: debilitó la posición del ejército realista y preparó el escenario para la victoria definitiva en Ayacucho. A pesar de la brevedad del combate y la ausencia de armas de fuego, la estrategia y el coraje de los Húsares de Junín, liderados por Bolívar y el coronel Isidoro Suárez, marcaron un punto de inflexión en la lucha emancipadora. El Estado peruano organiza actividades educativas y culturales para recordar el significado histórico de esta fecha.

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La misma jornada tiene resonancia continental: el 6 de agosto de 1825 se proclamó la independencia de Bolivia, y en 1945 Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, Japón, en uno de los episodios más devastadores del siglo XX. Cada 6 de agosto, el mundo recuerda a las víctimas de ese ataque.

El próximo feriado es el 6 de agosto, día en que se celebra la Batalla de Junín. Foto: archivo

9 de agosto: Pueblos indígenas y la segunda bomba atómica

El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, efeméride proclamada por la ONU que reconoce la identidad, los derechos y la herencia cultural de las poblaciones originarias. En Perú, país con una de las mayores diversidades étnicas de América Latina, la jornada sirve para visibilizar los aportes de los pueblos indígenas y sus luchas por territorio, idioma, autonomía y respeto en la vida nacional.

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En el plano mundial, el 9 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki, Japón, tres días después del ataque a Hiroshima. Ambos bombardeos aceleraron el fin de la Segunda Guerra Mundial y dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad.

FILE PHOTO TAKEN AUGUST 1945 - Japanese men carry a victim of the atomic bomb in Nagasaki in this August 1945 file photo by Japanese photographer Yosuke Yamahata. August 6, 2005 marks the 60th anniversary of the dropping of the first atomic bomb, nicknamed "Little Boy". Three days later on August 9, 1945, the United States dropped a 10,000-pound plutonium 239 bomb, nicknamed "Fat Man", on Nagasaki. EDITORIAL USE ONLY. REFILE - CORRECTING LOCATION FROM "HIROSHIMA" TO "NAGASAKI", CORRECTING DATE FROM "AUGUST 6, 1945" TO "AUGUST 1945", AND CORRECTING INFORMATION FROM "JAPANESE AIR RAID WORKERS CARRY A VICTIM OF THE ATOMIC BOMB AWAY FROM SMOKING RUINS" TO "JAPANESE MEN CARRY A VICTIM OF THE ATOMIC BOMB".

12 de agosto: Juventud y radiodifusión peruana

El 12 de agosto se conmemoran dos fechas de distinto alcance. El Día Internacional de la Juventud, creado por las Naciones Unidas, busca llamar la atención sobre las necesidades, aspiraciones y retos de los jóvenes. En Perú, distintas instituciones realizan actividades para fomentar el liderazgo juvenil, la participación democrática y el acceso a educación, empleo y salud.

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La misma fecha recuerda la primera transmisión radial oficial en Lima, el 12 de agosto de 1925, que marcó el inicio de la radiofonía en el país. El Día de la Radiodifusión Peruana celebra ese hito comunicacional que transformó la vida pública nacional.

Desde 2012, el mundo conmemora el Día Mundial de la Radio, resaltando su papel en la difusión del conocimiento, el entretenimiento y la libertad de expresión. (Andina)

15 de agosto: Fundación española de Arequipa

El 15 de agosto de 1540 se fundó la ciudad de Arequipa bajo el nombre de Villa Hermosa de la Asunción. La “Ciudad Blanca” celebra su aniversario con festivales, misas y desfiles que exaltan su historia y su patrimonio arquitectónico de sillar volcánico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. En el calendario internacional, el 15 de agosto también corresponde a la festividad de la Asunción de la Virgen, celebrada en España y en diversas comunidades católicas del mundo.

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Arequipa es una de las regiones más importantes del Perú

17 de agosto: Muerte de José de San Martín

El 17 de agosto de 1850 murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, el general José de San Martín, libertador del Perú y figura central del proceso de independencia sudamericano. Su partida es recordada con actos oficiales y actividades educativas que repasan su legado político y militar. En el mismo mes, el tercer domingo de agosto se celebra el Día del Niño Peruano, jornada destinada a promover los derechos, la protección y el bienestar infantil.

La designación de José de San Martín como Comandante General del Ejército de los Andes en 1816 marcó el inicio de una operación militar que cambiaría el rumbo de la emancipación de varias naciones del continente. (Julio Vila y Prades)

18 de agosto: Día Nacional del Pisco

El 18 de agosto se celebra el Día Nacional del Pisco, reconocimiento a la bebida emblemática del Perú. La fecha promueve el consumo responsable, la cultura vitivinícola y la defensa de la denominación de origen del destilado de uva producido en las regiones costeras del país.

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El cuarto domingo de julio se celebra el Día Nacional del Pisco, una fecha que destaca el valor cultural, económico y productivo del destilado peruano. Difusión

19 de agosto: Batalla de Huamachuco y Fotografía Mundial

El 19 de agosto de 1883 se libró la Batalla de Huamachuco, enfrentamiento decisivo durante la Guerra del Pacífico en el que las fuerzas peruanas fueron derrotadas por el ejército chileno. La fecha es recordada como parte del proceso de resistencia y reconstrucción nacional posterior al conflicto.

En el plano internacional, el 19 de agosto es el Día Mundial de la Fotografía, efeméride que conmemora la presentación pública del daguerrotipo en París en 1839. También es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, instaurado por la ONU en homenaje a los trabajadores humanitarios que perdieron la vida en el atentado contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad en 2003.

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La Batalla de Huamachuco representó el último gran enfrentamiento de la Guerra del Pacífico. La derrota peruana debilitó la resistencia y aceleró el desenlace definitivo del conflicto. (Andina)

22 de agosto: Día Mundial del Folklore

El 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folklore, fecha adoptada por la Unesco para subrayar la importancia de las tradiciones populares. En Perú, la efeméride se traduce en festivales, concursos y presentaciones de danzas, música y artesanía que resaltan la diversidad del folklore nacional en expresiones como el huayno, la marinera y la diablada puneña.

Día Mundial del Folklore: ¿Por qué se creó este día y cuáles son las danzas folklóricas peruanas consideradas patrimonio cultural? (Captura)

24 de agosto: Tacna, ciudad heroica

El 24 de agosto se rememora la resistencia de Tacna durante la ocupación chilena posterior a la Guerra del Pacífico. La ciudad, que fue reincorporada al Perú el 28 de agosto de 1929 tras casi cincuenta años de ocupación, es recordada por su tenacidad y su apego a la identidad peruana durante ese período. En el calendario mundial, el 24 de agosto es el Día de la Independencia de Ucrania.

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Tacna está de aniversario y es una excelente oportunidad para conocer todos los atractivos turísticos que tiene para ofrecer. Foto: Andina

28 de agosto: Reincorporación de Tacna

El 28 de agosto de 1929 Tacna volvió a formar parte del territorio peruano tras la firma del Tratado de Lima entre Perú y Chile. La fecha es una de las más emotivas del calendario cívico nacional y es conmemorada con actos oficiales en la región y en Lima.

29 y 30 de agosto: Adulto mayor, árbol y Santa Rosa de Lima

El 29 de agosto se celebra el Día Nacional del Árbol, jornada que promueve la sensibilización y las actividades de plantación y cuidado del entorno natural. También es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, proclamado por la ONU para impulsar el desarme global.

El 30 de agosto concentra tres conmemoraciones: el feriado nacional de Santa Rosa de Lima, primera santa de América y símbolo de la fe católica peruana; el Día de la Enfermera Peruana, reconocimiento a las profesionales que garantizan el cuidado y la prevención en salud; y el Día de los Derechos Humanos y de la Paz en el Perú, que promueve el respeto, la equidad y la resolución pacífica de los conflictos.

La figura de Rosa de Lima trascendió su época al convertirse en la primera santa de América, reflejando una vida de sacrificio y servicio. (Andina)

31 de agosto: Día del Mariscal Ramón Castilla

El último día de agosto recuerda al Mariscal Ramón Castilla, dos veces presidente del Perú y figura decisiva en la abolición de la esclavitud y el tributo indígena durante el siglo XIX. Su legado es parte del calendario cívico escolar del Ministerio de Educación. En el plano internacional, el 31 de agosto es el Día Internacional de los Afrodescendientes y el Día Internacional de la Solidaridad.

Otras fechas del mes

A lo largo de agosto se acumulan jornadas que reconocen el aporte de distintos sectores a la vida nacional: el Día del Nutricionista Peruano (8 de agosto), el Día del Economista Peruano (13 de agosto), el Día del Bombero Voluntario (16 de agosto), el Día del Ingeniero Peruano (18 de agosto), el Día de la Defensa Nacional (25 de agosto) y el Día del Técnico de Farmacia (30 de agosto). En el plano mundial, agosto también alberga el Día Internacional de la Zurdera (13 de agosto), el Día Mundial del Elefante (12 de agosto), la Semana Mundial del Agua (del 24 al 30 de agosto) y el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares (29 de agosto), entre decenas de conmemoraciones que convierten a este mes en uno de los más densos del calendario global.