Jeisson Martínez da por terminada su larga experiencia en Europa: anunciado como nuevo futbolista del Deportivo Llacuabamba

Jeisson Martínez puso rumbo a Perú. - Crédito: Deportivo Llacuabamba

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Jeisson Martínez ha decidido cerrar la puerta de la aventura europea para poner rumbo a Perú. Por primera vez, a sus 31 años, el delantero jugará en su país de nacimiento y lo hará en la Liga 2 al acordar su incorporación al Deportivo Llacuabamba.

El club de Pataz se hizo con los servicios del atacante nacional, quien hace no mucho había emprendido un periplo en la Primera División de Andorra con el Ordino. Su experiencia, velocidad y desequilibrio han sido las virtudes determinantes que acabaron convenciendo a los directivos para acordar su incorporación.

Una de las últimas experiencias de Jeisson en el ascenso de España fue con el CD Tudelano. - Crédito: Difusión

“Jeisson Martínez se une oficialmente a nuestro plantel 2026. Nuestro nuevo artillero llega dispuesto a entregarse al máximo por estos colores y nuestra gente. Siente el calor de nuestra hinchada y bienvenido a casa, Jeisson”, informó Llacuabamba a través de sus redes sociales.

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Martínez llega para ejercer el rol de titular indiscutible. Las probabilidades de que sea inicialista en el esquema de Nicolás Chietino son amplias, dado que no hay un futbolista con sus características en el plantel. Su desborde por los flancos, aunado a su capacidad de llegada a portería rival, será clave en asociaciones con Maximiliano Zarate y Jorge Agüero.

Jeisson ha construido su carrera en categorías de segundo y tercer orden en España. Empezó, hace exactamente una década, su trayectoria representando al Rayo Majadahonda con el que llegó a disputar LaLiga 1|2|3. Luego se mudó al Fuenlabrada, siendo de sus mejores experiencias porque se asomó a LaLiga.

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Atraído por nuevos retos, el peruano fichó por el Ararat-Armenia, con el que participó en la Fase Previa de la Europa League, escenario en el que anotó su primer gol en un certamen de tal magnitud. Tiempo más tarde, decidió volver a su hábitat natural y se sumó al Albacete, en cuyas filas no descolló. A partir de entonces, su trayectoria fue venida a menos hasta recalar en el Ordino, al que apenas pudo aportarle un gol.

Jeisson Martínez contó con dos etapas en el Rayo Majadahonda. - Crédito: Difusión

Llacuabamba decidido a ascender

El Deportivo Llacuabamba es un club acostumbrado a pertenecer en la segunda línea del fútbol peruano, aunque hubo una época fugaz en la que logró instalarse en la Liga 1 sorprendiendo, sobre todo, por la presencia de un goleador que con el tiempo se hizo un nombre a nivel nacional: Alex Valera.

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Fue en la desagradable temporada 2020 en la que Llacuabamba dio a conocer al Perú al ‘Cholo’, quien actualmente goza de un nombre muy bien ganado en Universitario de Deportes, con el que es vigente tricampeón. A pesar de que en sus filas el club tenía a un artillero en ciernes, igual acabó descarrilándose hacia la división de plata.

Posteriormente, los ‘mineros’ pasaron por una dinámica irregular en la Liga 2. Su aparición en aquel escenario, por allá en el 2021, deslumbró por un arranque loable en la campaña regular, pero en la fase eliminatorio por un cupo al ascenso cayeron eliminados a manos del Carlos Stein.

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Para el periodo 2022 el desenvolvimiento del Deportivo Llacuabamba fue más que deplorable, se ubicó en la novena casilla de la clasificación y no obtuvo sitio para el ascenso. A continuación, en el ejercicio liguero posterior, demostró un rostro mejor, accedió al grupo reducido rumbo a la máxima categoría, pero cayó frente a la Universidad San Martín.

El elenco 'minero' está convencido en lograr el ascenso a Liga 1 2027. - Crédito: Deportivo Llacuabamba

Mismo destino le ocurrió al año siguiente al quedar desmarcado por Unión Comercio en una instancia capital. Actualmente, al parecer, el destino parece ser inmejorable para el equipo norteño en el sentido de que es líder incontestable en su zona, dejando una imagen favorable en cada presentación.

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Bajo los mandos del argentino Nicolas Chietino, Llacuabamba posee 16 unidades al igual que Pirata FC, aunque con un partido menos en el calendario. Detrás de la entidad de Pataz aparecen muy de cerca Unión Comercio y la San Martín.