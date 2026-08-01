Cazador sobrevivió 13 días perdido en la selva de San Martín y fue encontrado con signos de deshidratación por comuneros

Un cazador indígena fue encontrado con vida tras permanecer 13 días perdido en la selva de San Martín. Solís Pérez Ishuiza se separó de su grupo durante una jornada de caza al seguir el rastro de un animal silvestre y perdió contacto con sus compañeros. Fuente: TV Perú Noticias

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Un cazador indígena que permaneció 13 días perdido en la selva peruana fue encontrado con vida por comuneros del caserío Punto Alegre, en el distrito de Papaplaya, región San Martín. Se trata de Solís Pérez Ishuiza, integrante de la comunidad nativa quechua Reforma Yacta, quien presentaba signos de debilidad y deshidratación al momento del rescate.

La desaparición ocurrió durante una jornada de caza en la selva del Bajo Huallaga. Según la información difundida por TV Perú Noticias, el hombre se separó del grupo con el que había ingresado al bosque tras seguir las huellas de un animal silvestre. Desde ese momento perdió contacto con sus compañeros y permaneció desaparecido durante casi dos semanas.

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Su ubicación puso fin a varios días de incertidumbre para sus familiares y comuneros. Luego de recibir los primeros auxilios en la zona, fue trasladado en una canoa hasta el puerto de Papaplaya y posteriormente llevado al hospital rural del distrito para recibir atención médica y reencontrarse con sus seres queridos.

Comuneros asisten al cazador indígena Solís Pérez Ishuiza, encontrado vivo en un río de la selva peruana, después de permanecer desaparecido 13 días. (Composición: Infobae Perú)

La búsqueda de Solís Pérez Ishuiza comenzó luego de que no regresara con el resto del grupo que participaba en una jornada de caza en la comunidad nativa quechua Reforma Yacta, ubicada en la región San Martín. El recorrido se desarrollaba con normalidad hasta que el hombre decidió seguir el rastro de un animal silvestre.

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Esa decisión provocó que se internara cada vez más en la espesura de la selva amazónica, perdiendo la orientación y el contacto con los demás comuneros. Las dificultades para desplazarse y las características del terreno complicaron su ubicación durante los días siguientes.

Ante la desaparición, familiares, vecinos y autoridades iniciaron las labores de búsqueda con la esperanza de encontrarlo con vida. La noticia movilizó a la comunidad y generó preocupación debido al tiempo que permaneció desaparecido en una zona de difícil acceso.

Comuneros encontraron al hombre con signos de deshidratación tras casi dos semanas

El desenlace llegó cuando pobladores del caserío Punto Alegre lograron ubicar al cazador indígena en medio de la selva. De acuerdo con el reporte, el hombre presentaba signos de debilidad y deshidratación, consecuencia de los 13 días que permaneció aislado.

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Los comuneros le brindaron los primeros auxilios para estabilizarlo antes de iniciar su evacuación. Debido a las condiciones geográficas del lugar, el traslado se realizó por vía fluvial, utilizando una canoa hasta llegar al puerto de Papaplaya.

Solís Pérez Ishuiza, cazador indígena quechua, recibe atención y el apoyo de su familia tras ser encontrado con vida en la selva del Bajo Huallaga, región San Martín, Perú. (Composición: Infobae Perú)

Desde allí fue llevado al hospital rural del distrito para recibir atención médica. En el establecimiento de salud pudo reencontrarse con sus familiares, quienes mantuvieron la esperanza de volver a verlo con vida durante toda la búsqueda.

El rescate puso fin a 13 días de incertidumbre en la comunidad

El operativo contó con la participación de diversas instituciones y organizaciones locales. Según informó TV Perú Noticias, intervinieron la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad de Papaplaya.

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Las acciones se desarrollaron luego del pedido de apoyo formulado por el apu Samuel Pinedo, presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM), quien solicitó reforzar la búsqueda del comunero desaparecido.

El rescate generó alivio entre los habitantes de la comunidad nativa Reforma Yacta y del caserío Punto Alegre. Después de casi dos semanas de incertidumbre, el hallazgo de Solís Pérez Ishuiza permitió cerrar una intensa búsqueda que movilizó tanto a las autoridades como a los pobladores de la zona.