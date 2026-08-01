Gonzalo Bueno vs Jan Kumstát: día, hora y dónde ver partido por la final del Challenger 75 de Liberec. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Guardar

Gonzalo Bueno está a un paso de volver a hacer historia en República Checa. El tenista peruano disputará la final del Challenger 75 de Liberec con la misión de conquistar el bicampeonato del certamen, un logro que le permitiría reafirmar su gran momento sobre la arcilla europea y seguir escalando posiciones en el ranking ATP. Sin embargo, el reto no será sencillo, ya que enfrente tendrá a Jan Kumstát, joven promesa local que se convirtió en la gran revelación del torneo tras recibir una invitación de la organización y eliminar a varios favoritos en su camino hacia el partido decisivo.

Gonzalo Bueno vs Jan Kumstát: día, hora y dónde ver final del Challenger 75 de Liberec

El peruano Gonzalo Bueno buscará defender con éxito la corona conseguida el año pasado cuando enfrente al checo Jan Kumstát, actual número 508 del ranking ATP. El encuentro se disputará este domingo 2 de agosto sobre la arcilla del Svijany Court, ubicado en el campus del LTK Liberec.

PUBLICIDAD

El compromiso comenzará no antes de las 4:00 a.m. de Perú. Estos son los horarios en otros países y ciudades:

Perú, Colombia y Ecuador: 4:00 a.m.

Bolivia, Venezuela y Chile: 5:00 a.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6:00 a.m.

Miami (Estados Unidos): 5:00 a.m.

República Checa: 11:00 a.m.

España: 11:00 a.m.

Gonzalo Bueno avanza a la final del Challenger de Liberec y va por el bicampeonato.

La final podrá seguirse en vivo y de forma gratuita a través de la plataforma Challenger TV, disponible desde su página web oficial. Asimismo, el encuentro será transmitido por el canal de YouTube de Tenis al Máximo, mientras que Infobae Perú realizará una cobertura completa con la previa, el minuto a minuto y todas las incidencias del duelo por el título.

Gonzalo Bueno va por el bicampeonato

Gonzalo Bueno volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En las semifinales dejó en el camino al experimentado eslovaco Norbert Gombos con un sólido doble 6-3, exhibiendo la consistencia desde el fondo de la cancha y la confianza que ha caracterizado su campaña en Liberec.

PUBLICIDAD

El trujillano dominó el encuentro de principio a fin y confirmó que sigue sintiéndose cómodo sobre la arcilla checa, superficie en la que conquistó el título en la edición anterior. Ahora tendrá la oportunidad de convertirse en bicampeón del torneo, un logro que reforzaría su condición de protagonista del circuito Challenger durante esta temporada.

Gonzalo Bueno venció al argentino Olivieri y se proclamó campeón del Challenger 75 de Liberec. Crédito: Lukáš Březina / LTK

Además del trofeo, el peruano también pelea por defender una importante cantidad de puntos en el ranking ATP. Como campeón de la edición 2025, llegó a Liberec con la obligación de revalidar su actuación para evitar una caída significativa en la clasificación mundial.

Hasta el momento ya aseguró 38 de los 69 puntos que defendía y, de acuerdo con las proyecciones en vivo, se ubica alrededor del puesto 173 del ranking ATP, lo que representa un descenso de 13 posiciones. Sin embargo, una victoria en la final le permitiría minimizar ese impacto e incluso acercarse nuevamente al Top 170 del mundo.

PUBLICIDAD

De conquistar el título, Bueno sumaría el cuarto Challenger de su carrera y el segundo consecutivo en Liberec, un escenario que parece haberse convertido en uno de sus favoritos dentro del circuito profesional.

Kumstát, la gran sorpresa de Liberec

Si Gonzalo Bueno llega como el vigente campeón, Jan Kumstát lo hace como la gran revelación del torneo. El checo de apenas 19 años recibió una wild card para disputar el cuadro principal y ha aprovechado al máximo esa oportunidad.

Su camino comenzó con una resonante victoria sobre su compatriota Zdeněk Kolář, primer cabeza de serie del certamen. Ese fue el único encuentro en el que cedió un set durante toda la semana. Desde entonces, enlazó actuaciones convincentes para instalarse por primera vez en una final de esta categoría.

PUBLICIDAD

Jan Kumstát buscará impedir el bicampeonato de Gonzalo Bueno en Liberec. Crédito: denik.cz

En las semifinales volvió a sorprender al imponerse en sets corridos al experimentado indio Sumit Nagal, confirmando que su rendimiento no ha sido producto de la casualidad. Actualmente ocupa el puesto 508 del ranking ATP, aunque su campaña en Liberec le permitirá dar un importante salto en la clasificación mundial.

Kumstát ya había dado muestras de su enorme talento durante su etapa como juvenil. En el Australian Open 2024 alcanzó la final del cuadro individual masculino, donde cayó frente al japonés Rei Sakamoto. Un año después consiguió sacarse la espina al proclamarse campeón del torneo de dobles junior junto al estadounidense Maxwell Exsted.

PUBLICIDAD