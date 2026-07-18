La Unesco incorporó al Registro Peruano Memoria del Mundo las planillas meteorológicas de Puerto Chicama conservadas por el Senamhi

La Unesco incorporó las Planillas Meteorológicas de la estación Puerto Chicama (1925-1944) al Registro Peruano Memoria del Mundo. Difusión

La conservación de documentos históricos relacionados con el clima adquiere un papel relevante para comprender los cambios registrados a lo largo del tiempo y respaldar estudios científicos. En el Perú, diversos archivos especializados resguardan información recopilada durante décadas, con registros que permiten reconstruir episodios meteorológicos y analizar la evolución de distintas zonas del territorio nacional.

Entre esos acervos figura una colección elaborada en la primera mitad del siglo XX, cuyo contenido reúne observaciones efectuadas de forma continua en la costa norte del país. Ese material documenta condiciones atmosféricas registradas durante varios años y constituye una fuente para investigadores, especialistas y entidades vinculadas con la gestión de información climática.

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En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incorporó al Registro Peruano Memoria del Mundo las planillas meteorológicas de la estación Puerto Chicama correspondientes al periodo 1925-1944, un reconocimiento que resalta el valor documental y científico de este conjunto archivístico custodiado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Un reconocimiento para la memoria científica del país

El Senamhi, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), recibió el certificado oficial que acredita la incorporación de las Planillas Meteorológicas de la estación Puerto Chicama al Registro Peruano Memoria del Mundo de la Unesco. El reconocimiento comprende los documentos elaborados entre 1925 y 1944, considerados parte del patrimonio documental peruano por su aporte al conocimiento de la historia climática nacional.

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La ceremonia reunió al presidente ejecutivo (e) del Senamhi, Edgar Anddy Sánchez de la Cruz; al presidente del Comité Peruano Memoria del Mundo de la Unesco, Juan Yangali Quintanilla; representantes del Ministerio de Cultura, del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional del Perú y al alcalde del distrito de Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares.

Las entidades participantes resaltaron la importancia de proteger documentos históricos que permiten reconstruir información climática de distintas épocas y respaldan investigaciones relacionadas con la meteorología y la hidrología.

Información útil para la investigación y la prevención

Los documentos son custodiados por el Senamhi y forman parte del patrimonio documental del Perú. Difusión

Durante la ceremonia, Edgar Anddy Sánchez de la Cruz destacó el uso práctico de los registros conservados por el Senamhi. Según señaló, “La información que conserva el Senamhi es fundamental para la toma de decisiones. Toda esta información se convierte en estadísticas que nos permiten realizar acciones preventivas y, sobre todo, salvar vidas. Este reconocimiento nos impulsa a seguir preservando nuestro patrimonio documental y a poner ese conocimiento al servicio del país”.

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El funcionario también reafirmó el compromiso institucional con la conservación, protección y difusión del patrimonio documental vinculado con la observación meteorológica e hidrológica.

Como parte de la actividad, la gerente general del Senamhi, Routh Katharine Castillo Escudero, presentó el video institucional “Del registro meteorológico al patrimonio documental”, material que expone la relevancia de este archivo para la memoria científica nacional y para las investigaciones relacionadas con el clima peruano.

El valor histórico de las planillas meteorológicas

La secretaria técnica del Comité Peruano del Programa Memoria del Mundo de la Unesco, María del Pilar Agapito Roca, explicó que las planillas meteorológicas de Puerto Chicama poseen un importante valor histórico, científico y documental. Según indicó, su incorporación al Registro Peruano Memoria del Mundo contribuye a garantizar su preservación y difusión para las futuras generaciones.

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La entrega oficial del certificado también reconoce estos documentos como un testimonio del desarrollo de la observación meteorológica en el Perú. El conjunto documental refleja parte del proceso de construcción de información climática utilizada para ampliar el conocimiento sobre la variabilidad del clima en distintas etapas del siglo XX.

El Senamhi señaló que este reconocimiento fortalece las acciones orientadas a la generación, preservación y difusión de información científica disponible para investigadores, instituciones públicas y otros sectores vinculados con el estudio del clima.

Puerto Chicama y el origen de los registros

La "legendaria" ola de izquierdas se encuentra en el mar del departamento de La Libertad. (Composición Infobae: NASA / lifegate.com)

Las planillas reconocidas por la Unesco corresponden a la estación meteorológica ubicada en Puerto Chicama, conocido oficialmente como Malabrigo, localidad portuaria situada en el distrito de Rázuri, provincia de Ascope, en la región La Libertad. El puerto se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros al norte de Trujillo.

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Su desarrollo histórico estuvo ligado a la actividad portuaria. Durante varios años recibió embarcaciones destinadas al transporte de azúcar procedente de las haciendas cercanas. El puerto fue construido en 1917 por el ingeniero alemán Helmuth Bolzmann, a solicitud de la familia Gildemeister.

Con el paso del tiempo, Puerto Chicama también ganó reconocimiento internacional por sus condiciones naturales para el surf. Sus playas albergan las denominadas “olas izquierdas perfectas más largas del mundo”, característica que atrae a deportistas especializados y visitantes nacionales y extranjeros.

Además del turismo vinculado al surf, la localidad conserva una oferta gastronómica basada en productos marinos. Entre los platos tradicionales figuran el reventado de cangrejo, el charqui de raya, el sudado de tramboyo, la fritanga, la causa en lapa, el sudado de pescado preparado a la leña y el ceviche, especialidades que forman parte de la identidad culinaria de esta zona del litoral liberteño.

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