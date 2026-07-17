Perú

UNI ofrece más de 80 cursos gratis sobre IA: conoce los requisitos y el link de inscripción

Las inscripciones comenzarán el 21 de julio, mientras que las clases del programa iniciarán a partir del 3 de agosto

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UNI anuncia cursos gratis
El PIT está dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país, así como a trabajadores del sector público con correo institucional vigente - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrió la convocatoria para la décima edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), una iniciativa académica que ofrece más de 80 cursos virtuales con inteligencia artificial integrada.

Las inscripciones se habilitarán desde el martes 21 de julio a través de la plataforma oficial del programa (https://cursosgratuitos.uni.edu.pe/programapit/pit-uni-2026.php). El ciclo académico está previsto para iniciar el 3 de agosto y se dirige a estudiantes y egresados de universidades e institutos a nivel nacional, además de trabajadores del sector público que cuenten con correo institucional.

Como requisito para acceder al Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), los interesados deberán contar con un correo institucional activo vinculado a la universidad, instituto o entidad donde estudian, estudiaron o laboran, específicamente los que cuentes con correo institucional vigente (@institución.gob.pe).

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Los cursos incluyen clases en vivo, acceso a un aula virtual, material de estudio y sesiones grabadas, impartidos por docentes especializados - Créditos: UNI.
Los cursos incluyen clases en vivo, acceso a un aula virtual, material de estudio y sesiones grabadas, impartidos por docentes especializados - Créditos: UNI.

El programa incluye clases en vivo dictadas por docentes especializados, acceso a un aula virtual con material de apoyo y sesiones grabadas, así como contenidos actualizados que incorporan herramientas basadas en inteligencia artificial.

Los participantes también podrán solicitar un certificado oficial emitido por la UNI, con un costo adicional de S/50 por cada curso aprobado.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Análisis de Datos, Ciencia de Datos y Business Intelligence

  • Análisis de Datos con Excel
  • Ciencia de Datos 1: Exploratory Data Analysis
  • Ciencia de Datos 2: Big Data
  • Estadística básica con SPSS
  • Excel con Macros
  • Fundamentos de Minitab
  • Gestión de Datos Gráficos y Tablas Dinámicas con Excel
  • Inteligencia de Negocios con Excel
  • Power BI - Básico
  • Power BI - Intermedio

Bases de Datos y Gestión de la Información

  • Database Administrator (DBA) con Oracle 19C
  • Fundamentos de Oracle
  • SQL - BASE DE DATOS 1
  • SQL - BASE DE DATOS 2
cursos virtuales-MTPE-12 de junio
Los cursos están orientados a fortalecer competencias tecnológicas en diferentes áreas de especialización - Créditos: Magnific.

Ciberseguridad y Redes

  • CCNA CISCO: Automation & Security
  • CCNA CISCO: Fundamentos de Redes
  • CCNA CISCO: Switching & Wireless
  • Ciberseguridad: Análisis de Malware (CIAM)
  • Ciberseguridad: CyberSOC (C|CS)
  • Ciberseguridad: Ethical Hacking (C|EH)
  • Ciberseguridad: Pentesting Web (C|PW)
  • Ciberseguridad: Pentesting y Técnicas de Ataque (C|PTA)
  • Fundamentos de Firewall Fortinet

Cloud Computing, DevOps y Automatización TI

  • Ansible: Automatización de Servidores en Linux
  • AWS Architect 1
  • Azure Fundamentals
  • Cloud Computing: AWS - Azure - Google Cloud
  • Fundamentos de Docker: Crea y Despliega Aplicaciones
  • Fundamentos de Linux
  • Git y GitHub: Control de Versiones Software

<b>Diseño, UX/UI, Multimedia y Comunicación Digital</b>

  • CANVA: Diseño Visual Creativo
  • Diseño Gráfico con Inteligencia Artificial
  • Fundamentos de FIGMA Para UX/UI

Gestión de Proyectos

  • Business Process Management – BPM con software Bizagi
  • Diseño y Gestión de Proyectos I+D+i+e
  • Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 1
  • Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 2
  • Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque Scrum
  • Fundamentos de Proyectos de Inversión Pública
  • MS Project aplicado a la Gestión de Proyectos
  • Primavera P6 – Enterprise Project Portfolio Management
  • Liderazgo y trabajo en equipo
La inteligencia artificial forma parte de los contenidos y herramientas que se utilizarán durante el desarrollo de los cursos - Créditos: Magnific.
La inteligencia artificial forma parte de los contenidos y herramientas que se utilizarán durante el desarrollo de los cursos - Créditos: Magnific.

Industria, Producción e Innovación

  • Análisis de Negocio para la Transformación Digital
  • Finanzas: Principios y Tendencias para la Toma de Decisiones Tecnológicas
  • Gestión Financiera con Excel
  • Gestión por Procesos
  • Lean Manufacturing
  • Six Sigma

Ingeniería, CAD, BIM y Manufactura

  • Autocad 1: Dibujos planos a escala
  • Autocad 2: Dibujos (isometría e impresiones)
  • Autocad 3: Renderizado e iluminación
  • Autodesk Inventor
  • Fundamentos de Civil 3D
  • Modelado para edificaciones con BIM 1 (Revit)
  • Modelado para edificaciones con BIM 2: Elaboración de expedientes técnicos
  • Solidworks

Inteligencia Artificial, Machine Learning y Tecnologías Avanzadas

  • Automatización de Negocios con Gemini
  • Computación Cuántica
  • Fundamentos de ESP32: IOT
  • Fundamentos de Geoservicios Web
  • Geoinformática y Teledetección Aplicada
  • IA aplicada a la Gestión Pública: Recursos Humanos
  • Machine Learning con Python
  • Procesamiento de imágenes con OpenCV

Normas, Calidad, Gobierno TI y Gestión Empresarial

  • Fundamentos de ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental
  • Fundamentos de ISO 19011 - Auditoría de Sistemas de Gestión
  • Fundamentos de ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
  • Fundamentos de ISO 31000: Gestión del Riesgo
  • Fundamentos de ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Fundamentos de ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad
  • Fundamentos de ISO/IEC 17025 - Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración
  • Fundamentos de ITIL® 4
  • Fundamentos de SSGMA

Productividad y Automatización Empresarial (Microsoft / Low-Code)

  • Copilot Office 365
  • Power Apps
  • Power Automate
  • Herramientas Digitales Básicas: Excel y Word

Programación y Desarrollo de Software

  • Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial Gemini
  • Fundamentos de C++
  • Javascript Básico
  • LATEX
  • Programación en PYTHON Básico
  • Programación en PYTHON Intermedio

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