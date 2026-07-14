Cámaras captan asesinato de taxista frente a su casa: sicario lo atacó a quemarropa y escapó en motocicleta

Un taxista de 56 años fue asesinado la mañana de este último lunes frente a su vivienda, en el distrito de Carabayllo. La víctima, identificada como Alfredo Toledo La Rosa, recibió tres disparos a quemarropa mientras permanecía dentro de su automóvil. Antes de escapar, el sicario dejó una nota con un mensaje que ahora es clave para la investigación y permitirá orientar las diligencias para esclarecer el móvil del crimen.
De acuerdo con Latina Noticias, el ataque ocurrió alrededor de las 8:31 a. m. en la calle Miguel Anco. Las cámaras de seguridad registraron los últimos instantes de vida del conductor. En las imágenes se observa a un hombre vestido con prendas de color crema y el rostro cubierto caminar con aparente tranquilidad hasta el vehículo estacionado. Al llegar a la ventana del lado del copiloto, extrajo un arma de fuego y disparó en tres oportunidades contra el ocupante.
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Tras efectuar los disparos, el atacante introdujo un papel en el interior del automóvil y abandonó la escena. El escrito contenía la frase: “Por estar de padrino. Saludos, los Mexicanos”, mensaje que viene siendo analizado por la Policía Nacional como parte de las investigaciones.
De acuerdo con la hipótesis inicial que manejan los agentes, el contenido de la nota podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas. Según las pesquisas, “Los Mexicanos” es una banda vinculada a actividades de extorsión y cobro de cupos en el transporte de Lima Norte. No obstante, las autoridades precisaron que esa línea aún deberá ser corroborada conforme avancen las diligencias.
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Mientras el personal de Criminalística realizaba el aislamiento de la zona y recogía los casquillos de bala esparcidos sobre la vía, los familiares del conductor permanecían en los alrededores visiblemente afectados por lo ocurrido. Los peritos también efectuaron diligencias en el vehículo como parte de la investigación.
En paralelo, efectivos de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo iniciaron la recopilación de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector. El objetivo es reconstruir el recorrido seguido por el autor material y establecer la participación de otros involucrados.
De acuerdo con testimonios recogidos por la Policía, el agresor no habría actuado solo. Testigos señalaron que, tras cometer el ataque, abordó una motocicleta donde otro sujeto lo esperaba para emprender la huida. Esa información forma parte de las diligencias destinadas a identificar a ambos implicados.
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Como parte de la investigación, los agentes también revisan los antecedentes de la víctima. Registros policiales indican que Alfredo Toledo Larrosa registraba un antecedente por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir. Asimismo, figura vinculado en archivos policiales con la organización denominada Los Norteños Huarayos de Lambayeque. Según la tesis de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada, habría apoyado en la obtención de medios logísticos y en la captación de personas para presuntos hechos de sicariato.
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