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Deportivo Cali derrotó 2-0 a Alianza Lima de Perú en partido amistoso de pretemporada: así fue el partido

Los dirigidos por Rafael Dudamel ganaron el primer partido amistoso de pretemporada, previo al inicio de la Liga BetPlay 2026-II, con anotaciones de Steven Rodríguez y Daniel Giraldo

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Así fue el saludo de Rafael Dudamel, director técnico del Deportivo Cali, con los jugadores del equipo, en la previa del partido ante Alianza Lima de Perú - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali ganó 2-0 a Alianza Lima de Perú en su primer, y único, partido amistoso de preparación a la Liga BetPlay 2026-II. El equipo colombiano mostró orden defensivo, intensidad en la mitad del campo y aprovechó las oportunidades que generó para quedarse con una victoria frente a uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano.

Para este compromiso, el conjunto verdiblanco formó con Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Keimer Sandoval, Julián Quiñones, Felipe Aguilar y Andrés Correa; Matías Orozco, Johan Martínez y Ronaldo Pájaro; Juan Ignacio Dinenno y Titi Rodríguez.

Los jugadores del Deportivo Cali celebrando el segundo gol con el que le ganaron 2-0 a Alianza Lima de Perú en partido amistoso - crédito Deportivo Cali
Los jugadores del Deportivo Cali celebrando el segundo gol con el que le ganaron 2-0 a Alianza Lima de Perú en partido amistoso - crédito Deportivo Cali

Así se desarrolló el partido

El compromiso fue disputado desde el comienzo, con dos equipos que buscaron imponer condiciones. Deportivo Cali logró controlar varios pasajes del partido y, con el paso de los minutos, encontró los espacios para marcar diferencias en el marcador.

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En la segunda mitad, Alianza Lima adelantó sus líneas en busca del empate. Una de las opciones más claras llegó al minuto 53, cuando Eryc Castillo conectó un cabezazo que obligó al portero del conjunto colombiano a intervenir para evitar la igualdad.

Pocos minutos después, al 57, el arquero del Deportivo Cali estuvo cerca de complicarse al intentar salir jugando ante la presión de Federico Girotti. Sin embargo, el balón terminó abandonando el terreno de juego y el error no pasó a mayores.

El encuentro también tuvo momentos de tensión. Al minuto 68 se presentó un cruce entre Reynoso y Huamán tras disputar un balón dividido. Ambos futbolistas fueron separados rápidamente y el árbitro decidió no mostrar tarjetas.

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Alianza Lima volvió a acercarse al empate al minuto 72. Eryc Castillo recibió dentro del área, pero no logró controlar el balón con claridad y desperdició una oportunidad importante para descontar.

Con el paso de los minutos, el conjunto peruano realizó varias modificaciones buscando cambiar el desarrollo del partido. Motta ingresó por Gentile al minuto 56, Chávez reemplazó a Neira al 77 y, ya sobre el final, García entró por Huamán, que abandonó el compromiso por lesión.

El encuentro también tuvo una pausa para hidratación al minuto 75 debido a las condiciones climáticas.

Cuando el compromiso entró en su recta final, el árbitro adicionó ocho minutos. Deportivo Cali administró la ventaja y terminó ampliándola para sellar el definitivo 2-0.

Él es Bebelo Reinoso, el jugador que porta la número 10 del Deportivo Cali y del que se espera destaque con su buen nivel en el segundo semestre de 2026 - crédito Deportivo Cali
Él es Bebelo Reinoso, el jugador que porta la número 10 del Deportivo Cali y del que se espera destaque con su buen nivel en el segundo semestre de 2026 - crédito Deportivo Cali

Mercado de fichajes del Deportivo Cali

El club también ha tenido una actividad para reforzar su plantilla de cara a la Liga BetPlay II-2026.

Llegadas confirmadas

  • Kalazán Suárez, lateral izquierdo procedente de Inter de Bogotá.
  • Edwin Velasco, lateral izquierdo.
  • Leyser Chaverra, lateral derecho.

Renovaciones

  • Fabián Viáfara.
  • Avilés Hurtado.

Negociaciones en curso

  • Nicolás Benedetti.
  • Gerson González.

Operación que no prosperó

  • Rafael Santos Borré, quien finalmente optó por regresar a River Plate.
Esta fue la alineación titular y los suplentes del Deportivo Cali ante Alianza Lima de Perú - crédito Deportivo Cali
Esta fue la alineación titular y los suplentes del Deportivo Cali ante Alianza Lima de Perú - crédito Deportivo Cali

El calendario del Deportivo Cali en el inicio de la Liga BetPlay II-2026

Tras cerrar este amistoso internacional con una victoria, el equipo de Rafael Dudamel ya tiene la mirada puesta en el comienzo del campeonato colombiano.

  • Fecha 1
    • Deportivo Cali vs. Jaguares de Córdoba.
    • Viernes 24 de julio de 2026.
    • 8:15 p. m.
    • Estadio Deportivo Cali.
  • Fecha 2
    • Independiente Medellín vs. Deportivo Cali.
    • Sábado 1 de agosto de 2026.
    • 6:10 p. m.
    • Estadio Atanasio Girardot.
  • Fecha 3
    • Deportivo Cali vs. Águilas Doradas.
    • Jueves 6 de agosto de 2026.
    • 6:05 p. m.
    • Estadio Deportivo Cali.

Con este triunfo en territorio peruano, Deportivo Cali concluye una nueva prueba de preparación con saldo positivo. Más allá del carácter amistoso del encuentro, el equipo mostró solidez, controló los momentos de mayor presión de Alianza Lima y confirmó que llega en un buen nivel competitivo para afrontar el inicio de la Liga BetPlay, torneo en el que buscará ser protagonista desde las primeras jornadas bajo la conducción de Rafael Dudamel.

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