Campaña veterinaria para este jueves 16 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a una nueva jornada de la Brigada PET con atención gratuita para mascotas, organizada por la Municipalidad de Lima a través de la Casa Municipal Vecinal n.° 5.
La actividad se llevará a cabo el jueves 16 de julio, desde las 9 hasta las 12 horas, en el Parque Sivirichi, ubicado en la calle Los Tulipanes, cuadra 5, urbanización Las Brisas, en el Cercado de Lima. La convocatoria está dirigida a familias que conviven con perros y gatos y que buscan orientación y servicios básicos sin costo.
La campaña tiene como objetivo promover el cuidado responsable de animales de compañía y facilitar el acceso a atenciones veterinarias preventivas en un punto cercano para los residentes del distrito. Además de las revisiones y procedimientos anunciados, la jornada incluirá espacios de información para reforzar prácticas asociadas a la tenencia responsable, con énfasis en la prevención y en la convivencia adecuada en el entorno vecinal.
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Según lo informado, se pondrá a disposición un equipo para brindar orientación y atención durante el horario establecido. La recomendación para los asistentes es acudir dentro del rango de atención previsto para recibir los servicios disponibles y resolver consultas vinculadas a la salud y el manejo cotidiano de sus mascotas.
Servicios disponibles durante la jornada
- Consultas médico-veterinarias: evaluación general del estado de salud de la mascota y orientación inicial sobre cuidados básicos, según el caso que presente cada asistente.
- Desparasitación interna: procedimiento preventivo destinado a controlar parásitos que afectan el organismo del animal y que pueden generar malestar o complicaciones si no se atienden a tiempo.
- Desparasitación externa: atención enfocada en parásitos externos que pueden afectar a perros y gatos, con el fin de reducir riesgos asociados a infestaciones y problemas dermatológicos.
- Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: espacio informativo orientado a reforzar hábitos de cuidado, convivencia y responsabilidad del dueño o cuidador en el bienestar del animal.
- Orientación sobre el registro de canes y felinos: indicaciones para que los vecinos conozcan el proceso de registro y reciban guía sobre los pasos vinculados a este trámite.
¿Cuáles son los beneficios de la desparasitación?
- Protege la salud de la mascota: los parásitos internos y externos pueden causar malestar, pérdida de apetito, vómitos, diarrea, anemia o lesiones en la piel. El control periódico reduce esos riesgos y ayuda a mantener un buen estado general.
- Previene complicaciones: si no se tratan, algunas infestaciones pueden agravarse y derivar en cuadros más difíciles de manejar, sobre todo en cachorros, animales mayores o con defensas bajas.
- Disminuye contagios en casa: al controlar parásitos, se reduce la posibilidad de que otros animales del hogar se infesten, especialmente cuando comparten cama, patio o áreas comunes.
- Mejora la convivencia en espacios públicos: una mascota desparasitada tiene menos probabilidades de dispersar parásitos en parques y zonas de paseo, lo que contribuye al cuidado del entorno vecinal.
- Refuerza la tenencia responsable: la desparasitación forma parte de los cuidados básicos que un dueño o cuidador debe garantizar de manera preventiva.
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