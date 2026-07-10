Esperó el momento para atacarlo: hombre fue asesinado a balazos tras dejar a su hijo en un colegio de Nuevo Chimbote

Jorge Luis Meza Rivera acababa de dejar a su hijo en la puerta del colegio Gran Maestro, en Nuevo Chimbote, cuando fue atacado por un sujeto que lo esperaba en los exteriores del plantel. El hombre de 31 años caminaba de regreso hacia su vehículo cuando el agresor se acercó por la espalda y le disparó a quemarropa.
El ataque ocurrió durante el horario de ingreso de los estudiantes, ante la mirada de padres de familia, escolares y docentes que se encontraban en los alrededores del centro educativo. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad, que captaron los momentos previos y posteriores al homicidio.
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Tras el crimen, el atacante escapó en un automóvil rojo donde lo esperaba un cómplice. La Policía Nacional investiga el caso como un presunto ajuste de cuentas y realiza diligencias para identificar a los responsables del asesinato ocurrido en la provincia del Santa, región Áncash.
Ataque quedó registrado por cámaras de seguridad del colegio
Las imágenes de seguridad muestran cómo el presunto sicario llegó hasta los exteriores del colegio particular Gran Maestro y esperó el momento en que su víctima descendiera de su vehículo para acompañar a su hijo hasta la puerta del plantel.
El sujeto, vestido con una polera y capucha blanca, permaneció atento hasta que Meza Rivera terminó de dejar al menor y regresó hacia su unidad. Fue entonces cuando, mientras cruzaba la avenida Anchoveta, el atacante se aproximó y abrió fuego contra él.
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Según las primeras informaciones, el agresor realizó varios disparos antes de escapar de la zona junto a sus cómplices a bordo de un vehículo rojo con dirección al sector de Tangay.
El crimen provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban cerca del colegio. Una testigo contó a Latina Noticias que escuchó los disparos y quedó paralizada ante la escena.
“Escucho como cinco disparos a quemarropa. Volteo. No sabía si correrme o quedarme parada ahí”, relató la mujer.
Policía investiga el móvil del asesinato ocurrido en Nuevo Chimbote
Luego del ataque, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para iniciar las diligencias y recoger elementos que permitan identificar a los responsables. Un efectivo policial que se encontraba cerca intentó detener la fuga disparando contra el vehículo en el que escapaban los atacantes; sin embargo, estos lograron huir.
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El jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Chimbote, comandante Jorge Aliaga, señaló que la Policía trabaja en el esclarecimiento del caso.
“Se están haciendo las investigaciones, todas las diligencias del caso para esclarecer los hechos y dar con los responsables”, declaró a Latina Noticias.
Las autoridades manejan como principal hipótesis un presunto ajuste de cuentas. La investigación busca determinar si los antecedentes que registraría la víctima tienen relación con el ataque.
Meza Rivera registraba denuncias, según la Policía
La víctima fue identificada como Jorge Luis Meza Rivera, de 31 años. De acuerdo con información policial recogida por RPP Noticias, el hombre registraba denuncias por robo agravado.
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Además, según el noticiero, las primeras investigaciones policiales señalan que habría sido vinculado con la banda criminal Los Injertos del Norte, de Chiclayo, y que el año pasado fue detenido por un caso de asalto y secuestro.
La Policía continúa con las diligencias para esclarecer el homicidio y ubicar a los responsables del ataque que ocurrió en plena zona escolar y frente a decenas de personas.
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