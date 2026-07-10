Perú

Perú realizará un estudio técnico en Machu Picchu para establecer el número de visitantes que puede recibir sin afectar su conservación

El estudio anunciado por el ministro Berthin Enrique Gómez Vela demandará una inversión cercana a S/3 millones y permitirá definir el aforo de Machu Picchu con criterios técnicos

Guardar
Google icon
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 7 julio
Una votación mundial convirtió a Machu Picchu en una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo el 7 de julio de 2007. El logro impulsó su proyección turística y cultural. (Andina)

Un estudio técnico definirá la capacidad de carga de la llaqta de Machu Picchu con el objetivo de establecer, sobre la base de criterios científicos, cuántos visitantes puede recibir diariamente el principal destino turístico del Perú sin afectar su conservación. Para ello, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) adjudicó a la empresa que se encargará de actualizar esta evaluación.

El anuncio lo realizó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Enrique Gómez Vela, durante la presentación de la Marca Perú en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en Cusco. El titular del sector indicó que el proceso se encuentra en la etapa previa a la firma del contrato con la empresa seleccionada, prevista para la segunda quincena de julio.

PUBLICIDAD

La actualización del estudio demandará una inversión cercana a S/3 millones y tendrá un plazo de ejecución de 190 días calendario. La información obtenida permitirá definir el aforo de Machu Picchu con sustento técnico y contribuirá a una gestión turística orientada a proteger el patrimonio arqueológico y mejorar la experiencia de los visitantes.

El sitio arqueológico de Machu Picchu, el 27 de octubre de 2020, en el departamento de Cusco, en Perú. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)
El sitio arqueológico de Machu Picchu, el 27 de octubre de 2020, en el departamento de Cusco, en Perú. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)

Estudio para definir número de visitantes de Machu Picchu durará 190 días

El nuevo estudio de capacidad de carga de Machu Picchu buscará determinar cuántas personas puede recibir diariamente la llaqta sin poner en riesgo su conservación. Para ello, se analizarán criterios técnicos y científicos que permitan establecer un límite de visitantes acorde con las condiciones reales del sitio arqueológico.

PUBLICIDAD

“El miércoles 8 de julio se adjudicó la empresa que será la encargada de la actualización del estudio de capacidad de carga de Machu Picchu”, informó el ministro Berthin Enrique Gómez Vela.

El titular del Mincetur señaló que el estudio requerirá una inversión cercana a S/3 millones y se desarrollará durante 190 días calendario. “Con una inversión de casi 3 millones de soles en 190 días calendario podremos contar con información clara sobre la cantidad real de visitantes que podrá recibir la llaqta de Machu Picchu”, afirmó.

Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque
Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Además, indicó que el proceso de selección ya concluyó y que el siguiente paso será la suscripción del contrato con la empresa adjudicataria. “Vamos a tener la posibilidad de saber técnicamente cuál va a ser la carga real de la ciudadela Machu Picchu”, enfatizó.

Estudio permitirá definir el manejo del flujo de turistas

El ministro explicó que el objetivo principal es contar con información técnica que permita determinar la capacidad real de visitantes de la ciudadela inca, garantizando tanto su conservación como una adecuada gestión turística.

La actualización del estudio también servirá como herramienta para tomar decisiones sobre el manejo del flujo de turistas en uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo.

Gómez Vela destacó que Cusco mantiene su posición entre los principales destinos turísticos internacionales gracias a los reconocimientos obtenidos en los últimos años. En ese contexto, sostuvo que el Mincetur trabaja de manera coordinada con las autoridades y los distintos actores del sector para ofrecer una mejor experiencia a los visitantes.

17/11/2011 Machu Picchu ECONOMIA
17/11/2011 Machu Picchu ECONOMIA

“Venimos realizando todos los esfuerzos en coordinación con los actores involucrados para recibir de la mejor manera a los turistas y que su experiencia sea realmente maravillosa”, manifestó.

Ciudadela inca recibe hasta 5.600 visitantes diarios en temporada alta

Actualmente, el aforo de Machu Picchu llega hasta 5.600 visitantes por día durante la temporada alta, de acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 285-2025-MC. La medida elevó el límite desde los 4.600 ingresos diarios para atender la mayor demanda turística.

Antes de autorizar cualquier incremento adicional, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco advirtió que era indispensable contar con estudios especializados que sustenten la decisión y garanticen la protección del monumento arqueológico.

La directora de la entidad, Maritza Rosa Candia, remarcó anteriormente que “no podemos ser irresponsables de poder activar y aumentar mayor capacidad sin un estudio”, al referirse a las propuestas para ampliar el número de visitantes.

Perú fija tarifas precios promocionales para ingresar a Machu Picchu| Foto: Boletomachupicchu.com
Perú fija tarifas precios promocionales para ingresar a Machu Picchu| Foto: Boletomachupicchu.com

En ese contexto, la actualización del estudio de capacidad de carga de Machu Picchu permitirá determinar si el aforo vigente responde a las condiciones reales de la ciudadela o si será necesario realizar ajustes sustentados en criterios técnicos y científicos.

Temas Relacionados

Machu PicchuCuscoMinceturperu-noticias

Más Noticias

Empresas recibirán multas de hasta S/143 mil 660 si no pagan gratificación

Las empresas que se constituyen en Perú y contratan trabajadores formales deben pagar los beneficios sociales según la Ley vigente.

Empresas recibirán multas de hasta S/143 mil 660 si no pagan gratificación

Así será el nuevo Hospital Sergio Bernales: 710 camas, 14 salas de operaciones y más de 2.400 equipos médicos

El actual hospital seguirá atendiendo con normalidad mientras avanza la construcción de la nueva infraestructura, que beneficiará a vecinos de Comas, Carabayllo, Puente Piedra y otros distritos de Lima Norte

Así será el nuevo Hospital Sergio Bernales: 710 camas, 14 salas de operaciones y más de 2.400 equipos médicos

Corte de luz en Lima y Callao, 11 de julio: lista de zonas y distritos afectados por suspensión del servicio de Pluz

La suspensión temporal del suministro eléctrico se desarrollará en distintos horarios. Consulta el listado completo de calles, urbanizaciones y asentamientos humanos afectados

Corte de luz en Lima y Callao, 11 de julio: lista de zonas y distritos afectados por suspensión del servicio de Pluz

Magaly Medina vs Jefferson Farfán: denuncias, amenazas y un video que el Poder Judicial declaró inadmisible

La conductora anunció acciones legales tras el video de 22 minutos que el exfutbolista publicó en YouTube para cuestionar el cumplimiento de su servicio comunitario. El ministro de Justicia ya pidió al INPE que investigue el caso

Magaly Medina vs Jefferson Farfán: denuncias, amenazas y un video que el Poder Judicial declaró inadmisible

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Durante su pódcast, la periodista explicó cómo enfrentó las versiones que la vinculaban con el periodista y detalló la reacción de su esposo ante la difusión de noticias en medios y redes

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, pide al Gobierno de Balcázar que deje de hacer nuevas designaciones

Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, pide al Gobierno de Balcázar que deje de hacer nuevas designaciones

Cesan a Amado Enco del cargo de procurador de la Contraloría por “pérdida de confianza”, pese a que ganó concurso público

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

José María Balcázar reconoce que informe de ONU cambiaría las condiciones para indultar a Pedro Castillo

José María Balcázar no indultaría a Pedro Castillo: Este es el poderoso motivo que impedirá tomar una decisión en favor del expresidente

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina vs Jefferson Farfán: denuncias, amenazas y un video que el Poder Judicial declaró inadmisible

Magaly Medina vs Jefferson Farfán: denuncias, amenazas y un video que el Poder Judicial declaró inadmisible

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Cantante cusqueña Dayan Flor compite por el título de mejor vocalista en los InterContinental Music Awards 2016

Ariel Fefer busca descubrir quién mató a su madre, expresa el rechazo que siente hacia su padre y se refiere a Eva: “No me arrepiento de haberla culpado, pero sí de la forma”

La Uchulú denuncia insultos y discriminación tras avanzar con el cambio de sexo en su DNI

DEPORTES

Pablo Guede definió once para Alianza Lima vs Deportivo Cali: la sorpresa en el ataque ante el equipo de Pedro Gallese

Pablo Guede definió once para Alianza Lima vs Deportivo Cali: la sorpresa en el ataque ante el equipo de Pedro Gallese

Dónde ver España vs Bélgica HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

A qué hora juega España vs Bélgica en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 3

¿Cuándo arrancan las semifinales del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa decisiva