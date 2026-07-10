Perú realizará un estudio técnico en Machu Picchu para establecer el número de visitantes que puede recibir sin afectar su conservación

Una votación mundial convirtió a Machu Picchu en una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo el 7 de julio de 2007. El logro impulsó su proyección turística y cultural. (Andina)

Un estudio técnico definirá la capacidad de carga de la llaqta de Machu Picchu con el objetivo de establecer, sobre la base de criterios científicos, cuántos visitantes puede recibir diariamente el principal destino turístico del Perú sin afectar su conservación. Para ello, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) adjudicó a la empresa que se encargará de actualizar esta evaluación.

El anuncio lo realizó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Enrique Gómez Vela, durante la presentación de la Marca Perú en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en Cusco. El titular del sector indicó que el proceso se encuentra en la etapa previa a la firma del contrato con la empresa seleccionada, prevista para la segunda quincena de julio.

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La actualización del estudio demandará una inversión cercana a S/3 millones y tendrá un plazo de ejecución de 190 días calendario. La información obtenida permitirá definir el aforo de Machu Picchu con sustento técnico y contribuirá a una gestión turística orientada a proteger el patrimonio arqueológico y mejorar la experiencia de los visitantes.

El sitio arqueológico de Machu Picchu, el 27 de octubre de 2020, en el departamento de Cusco, en Perú. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)

Estudio para definir número de visitantes de Machu Picchu durará 190 días

El nuevo estudio de capacidad de carga de Machu Picchu buscará determinar cuántas personas puede recibir diariamente la llaqta sin poner en riesgo su conservación. Para ello, se analizarán criterios técnicos y científicos que permitan establecer un límite de visitantes acorde con las condiciones reales del sitio arqueológico.

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“El miércoles 8 de julio se adjudicó la empresa que será la encargada de la actualización del estudio de capacidad de carga de Machu Picchu”, informó el ministro Berthin Enrique Gómez Vela.

El titular del Mincetur señaló que el estudio requerirá una inversión cercana a S/3 millones y se desarrollará durante 190 días calendario. “Con una inversión de casi 3 millones de soles en 190 días calendario podremos contar con información clara sobre la cantidad real de visitantes que podrá recibir la llaqta de Machu Picchu”, afirmó.

Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Además, indicó que el proceso de selección ya concluyó y que el siguiente paso será la suscripción del contrato con la empresa adjudicataria. “Vamos a tener la posibilidad de saber técnicamente cuál va a ser la carga real de la ciudadela Machu Picchu”, enfatizó.

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Estudio permitirá definir el manejo del flujo de turistas

El ministro explicó que el objetivo principal es contar con información técnica que permita determinar la capacidad real de visitantes de la ciudadela inca, garantizando tanto su conservación como una adecuada gestión turística.

La actualización del estudio también servirá como herramienta para tomar decisiones sobre el manejo del flujo de turistas en uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo.

Gómez Vela destacó que Cusco mantiene su posición entre los principales destinos turísticos internacionales gracias a los reconocimientos obtenidos en los últimos años. En ese contexto, sostuvo que el Mincetur trabaja de manera coordinada con las autoridades y los distintos actores del sector para ofrecer una mejor experiencia a los visitantes.

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17/11/2011 Machu Picchu ECONOMIA

“Venimos realizando todos los esfuerzos en coordinación con los actores involucrados para recibir de la mejor manera a los turistas y que su experiencia sea realmente maravillosa”, manifestó.

Ciudadela inca recibe hasta 5.600 visitantes diarios en temporada alta

Actualmente, el aforo de Machu Picchu llega hasta 5.600 visitantes por día durante la temporada alta, de acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 285-2025-MC. La medida elevó el límite desde los 4.600 ingresos diarios para atender la mayor demanda turística.

Antes de autorizar cualquier incremento adicional, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco advirtió que era indispensable contar con estudios especializados que sustenten la decisión y garanticen la protección del monumento arqueológico.

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La directora de la entidad, Maritza Rosa Candia, remarcó anteriormente que “no podemos ser irresponsables de poder activar y aumentar mayor capacidad sin un estudio”, al referirse a las propuestas para ampliar el número de visitantes.

Perú fija tarifas precios promocionales para ingresar a Machu Picchu| Foto: Boletomachupicchu.com

En ese contexto, la actualización del estudio de capacidad de carga de Machu Picchu permitirá determinar si el aforo vigente responde a las condiciones reales de la ciudadela o si será necesario realizar ajustes sustentados en criterios técnicos y científicos.