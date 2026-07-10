Perú

Padres denuncian presencia de culebras en colegio de San Juan de Lurigancho y exigen intervención para proteger a escolares

Un reportaje periodístico recogió el reclamo de padres que aseguran haber conocido la presencia de culebras por grupos de WhatsApp y por sus hijos, ante la falta de comunicación del colegio

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Padres de familia del colegio Santa María, en San Juan de Lurigancho, denunciaron la presencia de culebras dentro del plantel y exigieron la intervención de especialistas. Según señalaron, los reptiles fueron encontrados en distintos ambientes de la institución y temen por la seguridad de los escolares. Fuente: ATV Noticias

Los padres de familia de la institución educativa pública Santa María, ubicada en San Juan de Lurigancho, realizaron un plantón para denunciar la presencia de culebras dentro del colegio y exigir la intervención de las autoridades. La protesta se produjo luego de que escolares encontraran varios reptiles en distintos ambientes del plantel, lo que generó preocupación por la seguridad de los estudiantes.

Según informó ATV Noticias, las familias aseguran que al menos tres culebras fueron vistas dentro de la institución educativa. Además, sostienen que esta situación no es reciente, sino que se registra desde hace varios meses sin que se adopten medidas para evitar el ingreso de estos animales.

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Los manifestantes también cuestionaron que la dirección del colegio no les informara oficialmente sobre estos hallazgos. Indicaron que conocieron lo ocurrido por mensajes compartidos entre padres de familia y por los propios alumnos, quienes alertaron sobre la presencia de los reptiles.

Fachada del colegio Santa María con el nombre visible, y un recuadro circular que muestra una culebra marrón sobre un piso gris
El ingreso al colegio Santa María de San Juan de Lurigancho se muestra junto a una culebra encontrada por estudiantes, lo que generó el reclamo de los padres. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

Padres denuncian que la dirección no informó sobre la presencia de culebras

Durante un enlace con ATV Noticias, una madre de familia identificada como Flor relató que los primeros reportes llegaron a través de los grupos de WhatsApp de los padres.

“A nosotros nos informan en los grupos que encontraron una culebra en el área de primer grado. El día de ayer también encontraron otra en la sala de profesores, mientras había una reunión. Nunca nos informaron que había culebras”, señaló.

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La señora Flor también cuestionó que la dirección haya convocado a una jornada de limpieza para este domingo sin la participación de especialistas. “¿Cómo vamos a hacer una faena sabiendo que podemos mover todo y esos animales pueden salir el día lunes?”, manifestó.

Aunque hasta el momento no se reportan escolares mordidos por estos reptiles, los padres consideran que el riesgo persiste. Según explicó la entrevistada, muchos niños no identificaron el peligro cuando vieron a uno de los animales.

“Los niños pensaban que era un ciempiés y se quedaron mirándolo. Imagínese si se hubiera enredado en la pierna de un niño”, comentó.

Una imagen dividida verticalmente muestra un grupo de personas protestando a la izquierda y una culebra sobre una superficie clara a la derecha, con el logo de ATV
Padres de familia del colegio Santa María en San Juan de Lurigancho protestan en la calle, mientras una culebra es vista dentro de la institución, según informe de ATV Noticias. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

Además, agregó que los padres deben mantenerse atentos a cualquier fotografía o mensaje que circule entre los grupos porque, según afirma, la directora no les comunica lo que ocurre dentro del plantel.

Familias exigen un cerco perimétrico para evitar el ingreso de culebras

De acuerdo con el reporte periodístico, las madres consideran que las culebras bajarían desde el cerro ubicado detrás del colegio, por lo que reiteraron su pedido para instalar un cerco perimétrico que impida el ingreso de animales.

“El cerro y la basura representan un peligro para los niños. Los pequeños de inicial son inocentes, pueden meter la mano jugando y una culebra podría picarlos. Gracias a Dios, hasta ahora no ha pasado, pero la preocupación sigue”, expresó otra madre.

Las familias también señalaron que no han recibido una respuesta directa de la directora del colegio. Incluso, cuestionaron que la única medida planteada haya sido organizar una faena de limpieza.

“Esa limpieza no va a solucionar el problema. Vamos a mover piedras y maderas y al día siguiente van a volver a salir. No solo puede haber culebras, también cucarachas, ratas y los baños están sucios”, sostuvo una de las manifestantes.

Dos imágenes muestran culebras; la primera, sobre un suelo de baldosas y la segunda, sobre una superficie clara con una superposición circular roja
Varias culebras fueron vistas en la institución educativa Santa María en San Juan de Lurigancho, lo que generó la protesta de los padres de familia por la seguridad de los estudiantes. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

Otra madre afirmó que recién se enteró de la situación por una publicación en el grupo de WhatsApp de los padres y pidió que la dirección informe oportunamente sobre cualquier incidente que pueda poner en riesgo a los estudiantes.

Finalmente, los padres solicitaron la presencia de especialistas para inspeccionar el colegio y controlar la presencia de reptiles, pues consideran que una faena realizada por los propios apoderados no eliminará el riesgo para los escolares. Además, reclamaron mejoras en la seguridad del plantel y mayor vigilancia en los alrededores, donde también denunciaron problemas de vandalismo durante los fines de semana.

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