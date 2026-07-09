Directivo de Cusco FC confesó el ambicioso proyecto con Javier Rabanal tras su fracaso en Universitario: “Ya lo teníamos en el radar”

Gerente Deportivo de Cusco FC defendió la contratación de Javier Rabanal al club, pese a malos resultados con Universitario. YouTube

El arranque de Javier Rabanal en el fútbol peruano durante el primeros meses del 2026 estuvo marcado por turbulencias en Universitario de Deportes, donde no logró consolidar resultados positivos ni afianzar el vínculo con el plantel. A pesar de haber llegado tras ser campeón en Ecuador con Independiente del Valle el año pasado, su etapa en la ‘U’ estuvo rodeada de cuestionamientos por decisiones en el mercado de pases y una convivencia tensa con los referentes del vestuario.

Ahora, el entrenador español afronta un nuevo desafío al asumir la conducción de Cusco FC, que busca consolidar una identidad propia en la Liga 1. Justamente, Rolando Escajadillo, gerente deportivo del club cusqueño, explicó que la elección de Rabanal responde a una apuesta institucional.

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“Nosotros ya teníamos en el radar de nuestras posibilidades, porque hay que recordar que Cusco FC desde el 2024, a raíz de la llegada del profesor Miguel Rondelli, tiene un estilo de juego, una forma como quiere el club que juegue el equipo. Lo hemos sostenido y mantenido hasta ahora, y dentro de las opciones que existían la llegada del profesor Rabanal al club fue una decisión institucional”, destacó en entrevista con el programa de YouTube, Estudio Fútbol.

El proyecto de la entidad ‘dorada’ tiene como eje central la continuidad de una idea futbolística iniciada el 2024. La dirigencia no buscó improvisar tras la salida de Rondelli; por el contrario, la contratación de Rabanal respondió a un perfil definido: “¿Lo fuimos a buscar? Sí, por cómo propone su estilo de juego en cuanto a metodología de trabajo y lo que el club tiene como escencia”, enfatizó Escajadillo.

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Directivo de Cusco FC confesó el ambicioso proyecto con Javier Rabanal tras su fracaso en Universitario.

El proceso de transformación en Cusco FC con Javier Rabanal no involucra solo el primer equipo, sino también a las divisiones menores. “Todos sabemos el problema que tiene el país en cuanto a formación de menores. Nosotros como club no somos la excepción. Somos un club que recién va a cumplir 17 años de fundación desde sus inicios de liga distrital de Cusco. Entonces, a raíz del proyecto que se inició el 2024, conjuntamente con el profesor Miguel Rondelli, se inició un proceso de transformación en cuanto a la formación de menores”, comentó el gerente deportivo.

Este año, Cusco FC pondrá en funcionamiento nuevas instalaciones para las divisiones menores, un paso clave dentro de un plan de mediano plazo: “Hoy lo que nosotros estamos haciendo es continuar con ese proceso. Además, este año vamos a inaugurar instalaciones exclusivamente para las divisiones menores del club. También vamos a continuar con el proyecto que tenemos para esas categorías”, agregó.

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El técnico español, Javier Rabanal, llegó a Cusco FC para afrontar el Torneo Clausura 2026. - créditos: Cusco FC

Directivo de Cusco FC sobre salida de Miguel Rondelli

La sorpresiva salida de Miguel Rondelli a finales de marzo dejó a Cusco FC en la necesidad de redefinir su conducción técnica. El argentino decidió aceptar una oferta de Melgar, otro aspirante al título nacional, lo que obligó a la dirigencia cusqueña a buscar rápidamente un reemplazo alineado con el proyecto iniciado en 2024.

“Eso se conversó en su momento y él lo dijo de alguna forma en las publicaciones posteriores a su salida del club. Nosotros teníamos un proyecto encaminado en el cual teníamos un comando técnico encabezado por el profesor Miguel Rondelli, que nosotros como club estábamos muy contentos por el cómo se iba desarrollando el proyecto, el plan deportivo”, explicó Escajadillo.

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En junio del año pasado, la institución había renovado el vínculo con Rondelli hasta 2028, una muestra de confianza en su gestión. Sin embargo, la decisión final de marcharse respondió a motivos personales del DT, según explicó el directivo: “La decisión que tomó en su momento el profesor Miguel Rondelli fue una decisión personal, me imagino de una mejora en cuanto a salario, qué sé yo. Lo concreto es que pagaron su cláusula de salida y se dieron las cosas”.

Cusco FC rompió el silencio tras la salida de Rondelli y lanzó un mensaje con destinatario claro. El club cuestionó prácticas que, a su juicio, vulneran la ética y los acuerdos en el fútbol peruano. (Facebook / Cusco FC)

Las versiones sobre supuestas diferencias entre la directiva y el entrenador fueron descartadas por Escajadillo. “No fue así. Este es un proyecto deportivo encaminado desde el 2024. Todas las incorporaciones se hicieron como lo que se hace hasta ahora, en conjunto y de la mano con el comando técnico que estuvo en ese momento, el del profesor Miguel Rondelli. Todas las cooperaciones fueron con aprobación y con el trabajo en conjunto con el club. El otro punto que usted menciona de la relación, yo creo que es completamente falso, ya que hasta el día de hoy tenemos una muy bonita relación con el profesor”, finalizó.

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