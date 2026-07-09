Cambio de tarjetas en cajeros, billetes falsos y enlaces fraudulentos: las modalidades de estafa que acechan a pensionistas en julio

Los delincuentes utilizan llamadas falsas, mensajes con enlaces fraudulentos y el cambio de tarjetas en cajeros para robar dinero (Créditos: TVPerú)

Los pensionistas que cobran sus haberes y la gratificación por Fiestas Patrias deben extremar las medidas de seguridad. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) advirtió sobre el incremento de las estafas durante el proceso de pago correspondiente a julio y exhortó a los más de 700 mil beneficiarios del sistema a mantenerse alerta frente a diversas modalidades delictivas que buscan apoderarse de su dinero.

El desembolso de las pensiones y del beneficio adicional ya comenzó a escala nacional. En ese contexto, la entidad señaló que los delincuentes suelen aprovechar la mayor afluencia de adultos mayores en agencias bancarias y cajeros automáticos para ejecutar fraudes mediante engaños, suplantaciones y distracciones.

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El vocero de la ONP, Fermín Sáez, explicó a las cámaras de TVPerú Noticias que una de las modalidades detectadas consiste en llamadas telefónicas realizadas por personas que se hacen pasar por representantes de entidades financieras.

El cambio de tarjetas en cajeros automáticos permite a los delincuentes acceder a las cuentas bancarias y retirar el dinero de las víctimas - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

El funcionario precisó que ni los bancos ni la institución solicitan información confidencial, como claves o datos personales, por teléfono. Asimismo, recomendó no acceder a enlaces enviados por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería, ya que podrían conducir a páginas fraudulentas diseñadas para robar información bancaria.

Otra de las amenazas más frecuentes ocurre en los cajeros automáticos. Según la ONP, algunos delincuentes operan en grupo para observar el ingreso de la clave del usuario y luego sustituir la tarjeta sin que la víctima lo advierta. Con esos datos, los implicados realizan consumos o retiros mediante dispositivos de pago, lo que permite vaciar las cuentas de los afectados en pocos minutos.

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Ante esta situación, Sáez pidió a los usuarios permanecer atentos durante toda la operación, evitar cualquier distracción, no aceptar ayuda de desconocidos y proteger siempre la clave personal al momento de efectuar transacciones bancarias.

Los riesgos también se presentan fuera de las entidades financieras. Durante una entrevista con el citado medio, una pensionista relató que fue víctima del conocido cambio de billetes. La mujer contó que, tras abordar un taxi, entregó un billete para pagar el servicio y el conductor se lo devolvió con el argumento de que necesitaba cambio.

Una pensionista denunció que fue víctima del cambio de un billete auténtico por uno falso tras abordar un taxi - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Sin que ella lo advirtiera, el sujeto reemplazó el dinero auténtico por uno falso. La afectada solo descubrió el engaño cuando intentó realizar otra compra. Después de esa experiencia, aseguró que ahora permanece mucho más atenta para evitar ser sorprendida nuevamente.

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La institución también recordó que los ciberdelincuentes intensifican el envío de enlaces falsos y mensajes que buscan convencer a los usuarios de ingresar sus datos financieros con el pretexto de actualizar información, validar cuentas o confirmar supuestas operaciones pendientes. Una vez obtenida esa información, los responsables pueden acceder a las cuentas bancarias y disponer del dinero sin autorización.

Respecto al cronograma de pagos, la ONP informó que los depósitos se realizan de forma escalonada de acuerdo con la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario. El proceso continuará hasta este viernes, por lo que recomendó respetar las fechas asignadas para reducir las aglomeraciones en las agencias y mejorar la seguridad durante el cobro.

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