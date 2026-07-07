Dónde ver Argentina vs Egipto HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026

Argentina, emparejado con Egipto por el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. - Crédito: FIFA

Hoy, martes 7 de julio, Argentina sigue firme en su defensa por la corona de campeón del Mundial. Atrás ha quedado el recuerdo amargo del triunfo sufrido (3-2) contra Cabo Verde, oponente que tiró de mucha fuerza para sorprender a Leo Messi y compañía en un partido que se extendió a la prórroga, donde el pleito se zanjó con un impecable testarazo de Cristian Romero. Lo que sigue para la ‘albiceleste’ será una compleja evaluación contra Egipto.

El Argentina vs Egipto de los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en directo por DSports para Perú y toda Latinoamérica, medio de televisión exclusivo que posee los derechos de transmisión. Los aficionados, además, podrán seguir el lance en streaming mediante DGO, Paramount + y DAZN. Consignar que la website Infobae realizará una cobertura digital plasmada en un minuto a minuto, que contará con clips de las acciones más destacadas.

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Leo Messi agradeciendo al público argentino por su apoyo en el difícil duelo contra Cabo Verde. - Crédito: REUTERS

No es menos cierto que Argentina llega con un ligero favoritismo por ser el monarca de la Copa del Mundo y por tener en sus filas a Lionel Messi, quien en esta edición se ha consagrado como el máximo goleador de todos los tiempos de las grandes citas planetarias. Sin embargo, el flojo y preocupante rendimiento exhibido contra los africanos, que golpeó en dos ocasiones con goles de loable factura, ha dejado en claro que el seleccionado nacional aún no encuentra su mejor dinámica.

Para el juego contra Egipto, definitivamente, estará prohibido replicar esa lastimera puesta en escena y es obligatorio que la ‘albiceleste’ busque su mejor versión colectiva para que así demuestre que no es un elenco dependiente de Messi y que tiene las condiciones para revalidar el título en el Mundial 2026.

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Egipto, por su lado, se presenta como un hueso. Alcanzó por primera vez los octavos de final en la Copa del Mundo, tras superar la fase de grupos con cinco puntos, luego de empatar con Bélgica e Irán y vencer a Nueva Zelanda. En la fase decisiva, eliminó a Australia por penales, mostrando solidez mental y un plantel disciplinado.

El cuerpo técnico, encabezado por Hossam Hassan, destaca la preparación táctica y la confianza en jugadores como Mohamed Salah y el resto del equipo, resaltando su capacidad de competir sin complejos frente a rivales históricos. La virtud del plantel egipcio radica en su unión y compromiso colectivo.

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Mo Salah es la gran carta ofensiva de un Egipto que se ha colado a los octavos de final del Mundial 2026. - Crédito: REUTERS

Dónde ver Argentina vs Egipto por octavos del Mundial 2026

La transmisión del partido estará disponible en diversas señales de televisión y plataformas digitales, según el país del espectador. En Perú y gran parte de Sudamérica, los aficionados podrán ver el encuentro a través de DSports y la plataforma DGO, que ofrecerán la cobertura completa.

En Argentina, los canales TV Pública y TyC Sports transmitirán el partido. Internacionalmente, la emisión estará a cargo de FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN, según la región y los derechos disponibles, lo que asegura cobertura en numerosos países alrededor del mundo.

Horario de Argentina vs Egipto por octavos del Mundial 2026

El encuentro tendrá horarios distintos según la ubicación geográfica, lo que permite que los aficionados de cada país puedan seguirlo sin complicaciones. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido iniciará a las 11:00 horas.

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En Canadá, Chile, Bolivia y Venezuela, el comienzo está programado para las 12:00 horas. Los seguidores de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay podrán ver el partido a partir de las 13:00 horas. Así, cada región tendrá la posibilidad de disfrutar el evento en un horario accesible.

Alineaciones probables de Argentina vs Egipto por octavos del Mundial 2026

- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Nicolás González; Lautaro Martínez, Lionel Messi

- Egipto: Mostafa Oufa; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Rami Rabia; Marwan Atteya, Hamdy Fathy; Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Ziko; Omar Marmoush.

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