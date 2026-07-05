Crece el número de personas sin techo que instalan carpas cerca a la Vía Expresa, advierten vecinos de Surquillo

Residentes del distrito de Surquillo expresan su preocupación por la presencia de indigentes que han instalado carpas en los taludes de la Vía Expresa, generando focos infecciosos y contaminación. Piden una acción inmediata de las autoridades municipales. - Exitosa

En los últimos meses, vecinos del distrito de Surquillo han reportado un aumento de personas en situación de calle que instalan carpas y refugios improvisados en los taludes y jardines de la Vía Expresa, especialmente en tramos como la cuadra 47 de la avenida Paseo de la República. Las denuncias advierten que esta situación genera preocupación por la salud pública y la seguridad en la zona.

Reclamos por la presencia de indigentes y falta de acción municipal

Según informó Radio Exitosa, residentes de Surquillo manifestaron que la presencia de indigentes se ha extendido a otras zonas del distrito, incluyendo veredas y espacios públicos donde se observan colchones, cartones y residuos. Una vecina señaló: “Acá hay bastantes indigentes, incluso que están invadiendo las veredas. A veces, traen hasta colchones y es un desastre total para una contaminación para la ciudad”.

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La preocupación principal se centra en los focos de insalubridad y el riesgo que representan, sobre todo en zonas cercanas a instituciones educativas como el colegio San Vicente de Paul, donde diariamente asisten numerosos estudiantes. Los residentes exigen una respuesta más activa por parte de la Municipalidad de Surquillo y otras autoridades competentes para retirar a los indigentes y realizar labores de limpieza.

Crece el número de personas sin techo en Surquillo - Exitosa

Inseguridad y deterioro urbano: otros problemas señalados

A la problemática de la pobreza extrema se suma la percepción de inseguridad en Surquillo. Los testimonios recogidos por Radio Exitosa describen zonas poco iluminadas, con escasa presencia policial y frecuentes asaltos. Una vecina puntualizó: “No puedes pasar por ahí, porque ahí te jalan la cartera, las billeteras”. Además, los vecinos apuntaron a la falta de mantenimiento de las pistas y la insuficiencia de los servicios de limpieza pública, lo que contribuye al deterioro de la imagen urbana.

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La insatisfacción ciudadana también se refleja en las demandas hacia la gestión municipal. Un vecino sostuvo: “El municipio está pintado, no hace nada”. Estas declaraciones evidencian el malestar y la expectativa de un cambio con la próxima administración local. Cab2 indicar que la alcaldesa de ese distrito es Cintia Loayza y que ingresó a la alcaldía por el partido Renovación Popular, de Rafaél López Aliaga.

Crece el número de personas sin techo en Surquillo - Exitosa

Expectativas ante las próximas elecciones municipales

Restan pocos meses para la realización de las elecciones regionales y municipales, y la comunidad de Surquillo espera que la futura gestión asuma con mayor firmeza los retos del distrito. Las demandas se enfocan en mejorar la seguridad ciudadana, el orden público, la limpieza y el mantenimiento de la infraestructura urbana. Para muchos vecinos, la resolución de estos problemas resultará clave para recuperar la tranquilidad y la calidad de vida en el área.

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Causas de la presencia de personas sin hogar en zonas urbanas

El fenómeno de la población sin techo en Lima responde a causas estructurales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cerca del 30,1% de la población peruana enfrenta pobreza monetaria. La crisis económica, agravada por la pandemia y las restricciones en actividades productivas, impactó de forma severa en las familias más vulnerables.

Según cifras de la Municipalidad de Lima, en un operativo realizado en el año 2020, se censaron 60 personas pernoctando en la vía pública en una sola noche, en su mayoría adultos y personas de la tercera edad sin apoyo familiar, muchas veces con problemas de salud o adicciones. En el año previo, la alcaldía atendió 165 casos de personas en situación de calle solo en el Cercado de Lima. La baja calidad de vida del país, ubicada en el puesto 82 de 87 en el ranking mundial de NUMBEO en 2022, revela las dificultades para acceder a educación, alimentación y servicios básicos.

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La persistencia de este fenómeno refleja tanto la insuficiencia de políticas públicas como la urgencia de respuestas integrales para atender a quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad en las ciudades peruanas.