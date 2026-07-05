Reasignación docente 2026: Minedu publica lista final de más de 61 mil plazas y cronograma oficial

El Ministerio de Educación (Minedu) publicó la relación final de 61 mil 244 plazas vacantes habilitadas para la Reasignación Docente 2026, un proceso dirigido a maestros nombrados que desean trasladarse a otra institución educativa sin perder su cargo, modalidad, nivel o ciclo, y área curricular o campo de conocimiento. Esta convocatoria abarca a 71 mil 543 docentes en todo el país, quienes podrán postular por las causales de interés personal y unidad familiar, tras la validación de las vacantes por parte de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
La ministra de Educación, María Esther Cuadros, calificó la publicación de la lista como un avance fundamental para el bienestar de los maestros y el fortalecimiento del servicio educativo.
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¿Dónde verificar las plazas de reasignación docente 2026?
La relación final de vacantes habilitadas para la reasignación docente puede ser consultada a través del siguiente enlace oficial del Ministerio de Educación.
El Minedu resaltó que este procedimiento se enmarca en criterios de transparencia y oportunidad, elementos que buscan garantizar equidad y confianza a los participantes.
De esta manera, los maestros pueden verificar y evaluar el cambio.
Cronograma oficial del Minedu de la reasignación
El proceso de Reasignación Docente 2026 se organiza en cuatro etapas principales, cada una con fechas definidas:
- Etapa UGEL – Fase Única
- Presentación de expedientes: 15 al 19 de junio de 2026
- Evaluación de expedientes: 22 al 26 de junio de 2026
- Publicación de resultados preliminares: 29 de junio de 2026
- Presentación de reclamos: 30 de junio al 1 de julio de 2026
- Resolución de reclamos: 2 al 3 de julio de 2026
- Publicación de resultados finales: 6 de julio de 2026
- Adjudicación de plazas: 7 al 10 de julio de 2026
- Etapa Regional – Primera Fase
- Presentación de expedientes: 13 al 15 de julio de 2026
- Evaluación de expedientes: 16 al 21 de julio de 2026
- Publicación de resultados preliminares: 22 de julio de 2026
- Presentación de reclamos: 23 al 24 de julio de 2026
- Resolución de reclamos: 27 al 28 de julio de 2026
- Publicación de resultados finales: 29 de julio de 2026
- Adjudicación de plazas: 30 de julio al 3 de agosto de 2026
- Etapa Regional – Segunda Fase
- Presentación de expedientes: 5 al 7 de agosto de 2026
- Evaluación de expedientes: 10 al 13 de agosto de 2026
- Publicación de resultados preliminares: 14 de agosto de 2026
- Presentación de reclamos: 17 al 18 de agosto de 2026
- Resolución de reclamos: 19 al 20 de agosto de 2026
- Publicación de resultados finales: 21 de agosto de 2026
- Adjudicación de plazas: 24 al 27 de agosto de 2026
- Etapa Interregional – Fase Única
- Presentación de expedientes: 31 de agosto al 2 de septiembre de 2026
- Evaluación de expedientes: 3 al 7 de septiembre de 2026
- Publicación de resultados preliminares: 8 de septiembre de 2026
- Presentación de reclamos: 9 al 10 de septiembre de 2026
- Resolución de reclamos: 11 al 14 de septiembre de 2026
- Publicación de resultados finales: 15 de septiembre de 2026
- Adjudicación de plazas: 16 al 18 de septiembre de 2026
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