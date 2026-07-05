¿Hay clases mañana 6 de julio en el Día del Maestro? Esto es lo último que se sabe

El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en los colegios públicos de Perú el lunes 6 de julio por el Día del Maestro. (Andina)

A pocas horas del Día del Maestro en Perú, aún hay duda en algunos estudiantes y padres de familia sobre si el lunes 6 de julio habrá clases escolares. El Ministerio de Educación (Minedu) ya fijó su posición: las clases en los colegios públicos serán suspendidas ese día como parte de la conmemoración nacional a los docentes, aunque la fecha no figura en el calendario oficial como feriado ni día no laborable.

La decisión del Minedu responde a una práctica que busca reconocer la labor de los maestros en la formación académica y humana de millones de estudiantes en todo el país. Según lo comunicado, los escolares de instituciones educativas públicas no asistirán a clases el lunes, lo que marca una pausa en las actividades académicas regulares de ese sector.

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En contraste, las instituciones educativas privadas no están obligadas a suspender actividades. Cada colegio privado tiene la facultad de decidir si adhiere a la conmemoración y detiene sus labores, o si mantiene su cronograma sin alteraciones. Por ello, se recomienda a las familias consultar directamente con los centros educativos privados para confirmar si habrá clases o no.

El Día del Maestro en Perú no figura como feriado nacional ni como día no laborable en el calendario oficial. (El Peruano)

¿El Día del Maestro es feriado?

El 6 de julio no aparece como feriado nacional ni día no laborable en el calendario oficial publicado en El Peruano. Esto significa que las actividades en entidades públicas, empresas privadas y otros sectores continuarán con normalidad. El Ministerio de Educación puntualizó que la suspensión de clases en colegios públicos es una disposición interna y específica, enfocada únicamente en el reconocimiento al magisterio y sin impacto sobre el resto de actividades laborales del país.

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Tal como lo señala el órgano rector del sector, la medida “busca reconocer el trabajo que realizan los docentes en la formación de millones de estudiantes en todo el país”, subrayando el impacto del magisterio en la sociedad peruana.

El Minedu recomendó a las familias consultar con los colegios privados si habrá clases el lunes 6 de julio. (Andina)

¿Por qué se celebra el Día del Maestro en Perú?

Cada 6 de julio, el país rinde homenaje a los docentes que, desde diferentes regiones y niveles educativos, contribuyen a la formación integral de las nuevas generaciones. La fecha recuerda el valor de la educación como pilar del desarrollo nacional y reconoce el compromiso de miles de maestros en instituciones de inicial, primaria y secundaria.

La jornada, considerada una de las más relevantes del calendario escolar, tiene como propósito destacar no solo la transmisión de conocimientos, sino también la formación en valores y el fortalecimiento de la ciudadanía. El reconocimiento oficial a los maestros reafirma el papel central que ocupa la educación en la agenda pública y social del Perú.

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Recomendaciones para la comunidad educativa

El Ministerio de Educación exhortó a los padres de familia con hijos en instituciones privadas a comunicarse directamente con los colegios para aclarar el régimen de clases correspondiente al lunes 6 de julio. Dado que la suspensión en el sector privado no es obligatoria, la decisión final recae en cada institución.

La suspensión de clases en colegios públicos es una disposición interna del Ministerio de Educación y no afecta otras actividades laborales en Perú. (Andina)

Por su parte, en el sector público, la directiva es clara: el lunes 6 de julio no habrá clases por disposición de la autoridad educativa, en el marco de las celebraciones por el Día del Maestro.

La educación como eje nacional

El reconocimiento a los docentes va más allá de las aulas. El Ministerio de Educación remarcó que la celebración del Día del Maestro busca poner en valor la contribución de quienes, diariamente, fortalecen la base educativa de la nación. El homenaje se extiende a todos los niveles y regiones, en un país donde la figura del maestro mantiene una profunda relevancia social.

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