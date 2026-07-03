Este es el hospital público mejor equipado del Perú y uno de los mejores en Latinoamérica

Hospital Nacional Arzobispo Loayza

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL), en Lima, fue distinguido como uno de los mejor equipados de Perú y Latinoamérica en la clasificación regional HospiRank 2026. El reconocimiento fue elaborado por la firma internacional Global Health Intelligence (GHI), que evalúa el equipamiento médico instalado en hospitales públicos y privados de América Latina.

De acuerdo con la nota de prensa institucional, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza destacó en las cuatro categorías consideradas por el estudio: capacidad hospitalaria, equipo de diagnóstico primario, equipo de imagenología avanzada y equipo para tratar el cáncer. El reporte de HospiRank 2026 se basó en infraestructura y tecnología médica.

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En cifras de actividad asistencial, el establecimiento cerró el año 2025 con 622 camas hospitalarias, un promedio de ocupación de 85,01% y 19.135 egresos registrados. Estos indicadores, según la información difundida, reflejaron el nivel de demanda y atención que sostuvo el hospital en su operación cotidiana.

Hospital Nacional Arzobispo Loayza

Capacidad hospitalaria y volumen quirúrgico

Durante 2025, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza realizó 16.150 intervenciones quirúrgicas en múltiples especialidades. Entre ellas figuraron cirugía general, ginecología y obstetricia, cabeza y cuello, cirugía plástica y quemados, urología, cirugía torácica y cardiovascular, otorrinolaringología, traumatología, neurocirugía, cirugía vascular periférico y angiología, oftalmología, oncología ginecológica, cirugía pediátrica y estomatología.

El volumen de procedimientos, junto con los datos de camas, ocupación y egresos, fue parte del perfil estadístico que acompañó el reconocimiento en HospiRank 2026. En la comunicación institucional se señaló que el desempeño del hospital se sostuvo con una atención dirigida a la población, en el marco de su actividad asistencial.

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Diagnóstico por imágenes y estudios realizados

En el componente diagnóstico, la institución informó que en 2025 se efectuaron 107.209 exámenes y estudios de diagnóstico por imágenes. La cifra incluyó ecografías, radiografías, tomografías, mamografías y densitometrías óseas, descritos como estudios especializados de apoyo al diagnóstico y/o seguimiento de diversas patologías.

Este apartado se vinculó con las categorías evaluadas por el ranking, que consideró equipo de diagnóstico primario y equipo de imagenología avanzada. En esa línea, el material institucional destacó que el hospital contaba con recursos orientados a sostener una oferta de soporte clínico para la detección y el control de enfermedades.

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza cuenta con una unidad especializada en Quemados Críticos. (El Peruano)

Detección y tratamiento de cáncer

En relación con la atención oncológica, el hospital reportó que en 2025 se diagnosticaron de manera definitiva 3.594 casos de diferentes tipos de cáncer, de acuerdo con información del HIS Loayza. Entre los más frecuentes se mencionaron cáncer de mama, de próstata, de ovario, de estómago, de cuello uterino, de colon, de pulmón y de piel, entre otros.

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La comunicación precisó que en el Hospital Loayza no solo se detectó esta enfermedad, sino que también se brindó tratamiento, tanto de manera quirúrgica como clínica, para lo cual contó con las especialidades médicas respectivas. Este componente se articuló con la categoría de evaluación del ranking vinculada al equipo para tratar el cáncer.

Un hospital con origen histórico en Lima

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza tiene antecedentes históricos que se remontan al Hospital de Santa Ana de los Naturales, fundado en 1549 por el Primer Arzobispo del Perú y de América, Don Gerónimo de Loayza y Gonzáles. Según la reseña institucional, este hospital se dedicó exclusivamente a prestar servicios de salud a la población indígena.

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Con el paso de los años, el Hospital de Santa Ana resultó insuficiente, y en 1905 se emitió una resolución suprema para ubicar un terreno y construir un nuevo hospital que continuara con esa obra. La construcción del nosocomio se inició en 1915 y fue inaugurado el 11 de diciembre de 1924, bajo el nombre de Hospital Arzobispo Loayza, en honor a su fundador. Más adelante, el hospital pasó a depender del Ministerio de Salud Pública el 31 de enero de 1974.