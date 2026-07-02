“Respeto su decisión”: Alfonso López Chau sobre insistencia de Roberto Sánchez en recurrir a la CIDH por su derrota

El senador electo y excandidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, manifestó este jueves su respeto por la decisión de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) de insistir en su denuncia de fraude y pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras perder frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
En el segundo día de las jornadas de inducción para diputados y senadores electos, llevadas a cabo en el Hotel Sheraton del centro de Lima, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue consultado sobre la postura de Sánchez, a quien apoyó antes del balotaje.
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“Yo respeto su decisión y seguramente dará su palabra en su momento”, afirmó el mismo día en que el excandidato acudió a la CIDH por “el cambio de reglas en pleno proceso electoral, impidiendo que en la segunda vuelta -celebrada el pasado 21 de junio- se digitalicen las actas de las votaciones en el extranjero”, lo que, según sostuvo, “viola el principio de intangibilidad normativa (que señala que no haya cambios en pleno proceso electoral)”.
Sánchez también destacó en su mensaje “la forma en que fueron transportadas dichas actas hacia Perú y la demora en llegar” y denunció el alto costo del trámite para solicitar la nulidad de los comicios en las mesas de sufragio, al señalar que asciende a 1.375 soles, “una cifra mucho más alta que un sueldo mínimo”.
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En el breve encuentro con la prensa, López Chau también fue consultado sobre la victoria de Fujimori, quien obtuvo un 50,135% de los votos según el último boletín oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras el cierre del escrutinio.
“Todo lo que sea correcto en bien del pueblo, seguramente tendrá nuestro respaldo. Todo lo que sea necesario corregir tendrá que ser corregido y todo lo que tiene que ser dejado de lado porque está mal hecho, también lo haremos“, apostilló.
Fujimori ganó a Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos, aunque si se anularan los votos emitidos fuera del país sería el izquierdista el ganador con 32.014 votos más que la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).
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El líder de Juntos por el Perú, quien antes de los comicios prometía respetar los resultados, denunció sin pruebas un supuesto fraude en su contra y sustentó su solicitud de anular los votos de los peruanos en el exterior al haberse cambiado la manera de escrutar las actas respecto a la primera vuelta.
Mientras que en la primera vuelta las actas del exterior se escaneaban y mandaban en formato digital para su escrutinio, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió que se dejara de hacer así en la segunda vuelta tras haber experimentado problemas con la plataforma informática.
Esto obligó a que las actas se enviaran físicamente a Lima para su escrutinio, lo que según Sánchez se hizo sin la debida cadena de custodia para preservar los resultados y abre la puerta a una supuesta manipulación no probada hasta el momento.
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