Perú

Capturan a dos sospechosos por el robo de un fusil AKM y dos pistolas a policías en Arequipa: las armas aún no aparecen

Los detenidos permitieron ubicar el vehículo utilizado durante la fuga, pero las armas de reglamento aún no han sido recuperadas. La PNP también abrió un proceso disciplinario contra los agentes agraviados

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La Policía capturó a dos presuntos implicados en el robo de armamento oficial ocurrido en Arequipa. Composición: Infobae
La Policía capturó a dos presuntos implicados en el robo de armamento oficial ocurrido en Arequipa. Composición: Infobae

La investigación por el robo de armamento oficial a dos efectivos de la Policía Nacional del Perú en Arequipa registró sus primeros resultados con la captura de dos presuntos implicados. Aunque las detenciones representan un avance dentro de las diligencias, las autoridades todavía mantienen la búsqueda del fusil AKM y las dos pistolas sustraídas durante el asalto ocurrido en el distrito de Jacobo Hunter.

El caso mantiene prioridad para la Policía Nacional debido al riesgo que implica que armas de uso institucional permanezcan fuera de control. Las investigaciones continúan con participación de distintas unidades especializadas y del Ministerio Público, mientras se desarrollan acciones para ubicar el armamento y determinar la participación de otras personas en el hecho.

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Capturan a dos sospechosos tras el asalto a policías

El jefe de la Región Policial de Arequipa, general Antonio La Madrid, informó la detención de Fernando Orellano Manzano y Víctor Machaca, quienes afrontan investigaciones por su presunta participación en el robo de un fusil AKM, dos pistolas, teléfonos celulares y las llaves de un patrullero pertenecientes a dos suboficiales de la Comisaría Andrés Avelino Cáceres.

Según la autoridad policial, la intervención ocurrió pocas horas después del asalto. Los sospechosos permanecían en una cancha deportiva, donde jugaban fulbito y consumían bebidas alcohólicas cuando fueron ubicados por los agentes encargados de la búsqueda.

Durante los interrogatorios, los detenidos proporcionaron información que permitió localizar el vehículo utilizado durante la fuga. La unidad apareció en una cochera del distrito de Cerro Colorado, aunque el armamento sustraído todavía no figura entre los bienes recuperados por la Policía Nacional.

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El robo ocurrió durante un servicio de patrullaje

En un audaz atraco ocurrido en Arequipa, dos agentes de la comisaría Andrés Avelino Cáceres fueron sorprendidos por delincuentes armados mientras se encontraban dentro de su patrullero. Los hampones los golpearon y les robaron un fusil AKM y dos pistolas de reglamento. Exitosa

El asalto se registró aproximadamente a las 3:30 de la madrugada del miércoles 1 de julio en la urbanización Santa Mónica, ubicada en el distrito de Jacobo Hunter.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por los efectivos agraviados, dos delincuentes descendieron de un automóvil que circulaba por la calle Tiabaya, abrieron las puertas del patrullero policial y redujeron a los suboficiales mediante amenazas y agresiones físicas. Después del ataque escaparon con las armas de reglamento, municiones y otras pertenencias.

Entre los objetos robados figura un fusil AKM con doce cacerinas, dos pistolas de reglamento, teléfonos celulares, dinero, las llaves del patrullero y artículos personales de los policías.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector registraron la salida del vehículo utilizado por los responsables después del robo. Ese material forma parte de las evidencias revisadas por los investigadores para reconstruir la secuencia de los hechos.

Investigación busca recuperar las armas robadas

Según la Policía Nacional, el fusil AKM tendría un valor aproximado de 50 000 soles dentro del mercado ilegal, mientras que cada una de las pistolas alcanzaría alrededor de 10 000 soles.

La institución señaló que el armamento iba a ser comercializado a organizaciones delictivas vinculadas al tráfico de terrenos y la minería ilegal que operan en Arequipa. Esa línea forma parte de las investigaciones que continúan después de las detenciones.

Tras la denuncia del robo, personal especializado del área de Robos de la Policía Nacional acudió al lugar junto con representantes del Ministerio Público para ejecutar las primeras diligencias. También participó la Fiscalía Militar Policial debido a que el caso involucra armamento institucional y efectivos que cumplían funciones oficiales.

Las autoridades inspeccionaron la escena, recopilaron evidencias y revisaron las grabaciones de videovigilancia con el propósito de establecer la secuencia completa del asalto e identificar a todos los participantes.

Policía inicia proceso disciplinario contra los agentes agraviados

Dos policías fueron asaltados durante la madrugada mientras realizaban patrullaje en el distrito de Jacobo Hunter, en Arequipa. Composición: Infobae
Dos policías fueron asaltados durante la madrugada mientras realizaban patrullaje en el distrito de Jacobo Hunter, en Arequipa. Composición: Infobae

De manera paralela a la investigación penal, la Policía Nacional inició un procedimiento administrativo disciplinario contra los dos suboficiales afectados por el robo.

El general Antonio La Madrid indicó que el asalto ocurrió en un sector que no correspondía a la ruta de patrullaje asignada a los efectivos, aspecto que forma parte de las evaluaciones internas. Las sanciones contempladas dentro del procedimiento podrían incluir una suspensión temporal o el pase a la situación de retiro, según informó la autoridad policial.

La información preliminar también señala que los agentes presuntamente permanecían descansando dentro del patrullero cuando ocurrió el ataque. Ese elemento continúa bajo investigación y todavía no cuenta con una determinación oficial.

Después de sufrir agresiones físicas durante el asalto, ambos suboficiales recibieron atención médica en el centro de salud Javier Llosa García. Posteriormente quedaron a disposición de las diligencias correspondientes mientras las autoridades continuaban con la recopilación de información relacionada con el caso y las acciones destinadas a recuperar el fusil AKM y las dos pistolas sustraídas.

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